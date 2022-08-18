https://ukraina.ru/20220818/1037796110.html

Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии

Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии - 18.08.2022 Украина.ру

Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии

Точность ударов западной артиллерии на вооружении ВСУ ощущается. Но именно на авдеевском направлении пока работу HIMARS`ов никто не видел, и никто на это не жаловался. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-18T09:58

2022-08-18T09:58

2022-08-18T09:58

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По его словам, ответным огнем сразу их достать не получается, если российская авиация оперативно не подключается.Когда российские штурмовики отбомбят украинские позиции, то сразу на фронте наступает режим тишины, так как украинцы надолго затихают. Их мобильная артиллерия, САУ и танки не так уже оперативно реагируют на наше передвижение вперед, уточнил Селевёрстов.Даже когда российские вертолеты К-52 вдоль линии соприкосновения летают, даже не обязательно, чтобы они наносили сильные удары, то пехоте ДНР сразу становится проще передвигаться в те квадраты, где раньше бы их накрыли мощным огнем, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артиллерия, запад, всу, авдеевка, россия