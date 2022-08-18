Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии - 18.08.2022 Украина.ру
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Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии
Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии - 18.08.2022 Украина.ру
Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии
Точность ударов западной артиллерии на вооружении ВСУ ощущается. Но именно на авдеевском направлении пока работу HIMARS`ов никто не видел, и никто на это не жаловался. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-18T09:58
2022-08-18T09:58
новости
артиллерия
запад
всу
авдеевка
россия
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По его словам, ответным огнем сразу их достать не получается, если российская авиация оперативно не подключается.Когда российские штурмовики отбомбят украинские позиции, то сразу на фронте наступает режим тишины, так как украинцы надолго затихают. Их мобильная артиллерия, САУ и танки не так уже оперативно реагируют на наше передвижение вперед, уточнил Селевёрстов.Даже когда российские вертолеты К-52 вдоль линии соприкосновения летают, даже не обязательно, чтобы они наносили сильные удары, то пехоте ДНР сразу становится проще передвигаться в те квадраты, где раньше бы их накрыли мощным огнем, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, артиллерия, запад, всу, авдеевка, россия
Новости, артиллерия, Запад, ВСУ, Авдеевка, Россия

Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии

09:58 18.08.2022
 
© AFP / Efrem Lukatsky, File
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AFP / Efrem Lukatsky, File
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Точность ударов западной артиллерии на вооружении ВСУ ощущается. Но именно на авдеевском направлении пока работу HIMARS`ов никто не видел, и никто на это не жаловался. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
"Польские минометы — да, есть. Противотанковые средства ПТРК — есть. ПЗРК, зенитные "Стингеры" тоже есть. Крупные дальнобойные гаубицы М-777 есть, но они стоят не в самой Авдеевке, а за ней", - указал эксперт.
По его словам, ответным огнем сразу их достать не получается, если российская авиация оперативно не подключается.
Когда российские штурмовики отбомбят украинские позиции, то сразу на фронте наступает режим тишины, так как украинцы надолго затихают. Их мобильная артиллерия, САУ и танки не так уже оперативно реагируют на наше передвижение вперед, уточнил Селевёрстов.
Даже когда российские вертолеты К-52 вдоль линии соприкосновения летают, даже не обязательно, чтобы они наносили сильные удары, то пехоте ДНР сразу становится проще передвигаться в те квадраты, где раньше бы их накрыли мощным огнем, заключил собеседник издания.
 
НовостиартиллерияЗападВСУАвдеевкаРоссия
 
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