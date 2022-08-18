https://ukraina.ru/20220818/1037791885.html

Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph

Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph - 18.08.2022 Украина.ру

Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph

Западные союзники, оказывающие помощь Украине, уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку они погрузятся во внутриэкономические проблемы. Об этом написал колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп

2022-08-18T08:16

2022-08-18T08:16

2022-08-18T08:16

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По его мнению, сейчас западные страны "взвешивают", как свести к минимуму ущерб "подорванным экономикам".Сокращение потребления газа и рост цен являются факторами, которые заставят западные страны на фоне недовольства избирателей пересмотреть "свою и без того шаткую приверженность Украине и особенно жестким санкциям против России, которые, как оказалось, не оказали ожидаемого эффекта", считает он.По словам автора, если ведение боевых действий "перейдет в режим глубокой заморозки" зимой, Владимир Зеленский, "скорее всего, столкнется с растущим давлением со стороны своих союзников".Как пишет Кемп, по мере того, как европейским изданиям "все больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боев", в центре внимания окажутся внутриполитические и внутриэкономические проблемы западных стран.

https://ukraina.ru/20220812/1037629865.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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экономика, новости, украина, европа