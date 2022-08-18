Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph - 18.08.2022 Украина.ру
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Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph
Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph - 18.08.2022 Украина.ру
Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph
Западные союзники, оказывающие помощь Украине, уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку они погрузятся во внутриэкономические проблемы. Об этом написал колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп
2022-08-18T08:16
2022-08-18T08:16
экономика
новости
украина
европа
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По его мнению, сейчас западные страны "взвешивают", как свести к минимуму ущерб "подорванным экономикам".Сокращение потребления газа и рост цен являются факторами, которые заставят западные страны на фоне недовольства избирателей пересмотреть "свою и без того шаткую приверженность Украине и особенно жестким санкциям против России, которые, как оказалось, не оказали ожидаемого эффекта", считает он.По словам автора, если ведение боевых действий "перейдет в режим глубокой заморозки" зимой, Владимир Зеленский, "скорее всего, столкнется с растущим давлением со стороны своих союзников".Как пишет Кемп, по мере того, как европейским изданиям "все больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боев", в центре внимания окажутся внутриполитические и внутриэкономические проблемы западных стран.
https://ukraina.ru/20220812/1037629865.html
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экономика, новости, украина, европа
Экономика, Новости, Украина, Европа

Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph

08:16 18.08.2022
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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Западные союзники, оказывающие помощь Украине, уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева, поскольку они погрузятся во внутриэкономические проблемы. Об этом написал колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп
По его мнению, сейчас западные страны "взвешивают", как свести к минимуму ущерб "подорванным экономикам".
Сокращение потребления газа и рост цен являются факторами, которые заставят западные страны на фоне недовольства избирателей пересмотреть "свою и без того шаткую приверженность Украине и особенно жестким санкциям против России, которые, как оказалось, не оказали ожидаемого эффекта", считает он.
По словам автора, если ведение боевых действий "перейдет в режим глубокой заморозки" зимой, Владимир Зеленский, "скорее всего, столкнется с растущим давлением со стороны своих союзников".
Как пишет Кемп, по мере того, как европейским изданиям "все больше будет наскучивать морозный пейзаж без особых боев", в центре внимания окажутся внутриполитические и внутриэкономические проблемы западных стран.
Депутаты от фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 21:59
Британские эксперты обещают украинской экономике большой кризисТекущая экономическая политика Киева на фоне вооруженного конфликта может привести к серьезному кризису, заявили 12 августа в своем докладе эксперты-экономисты Центра исследования экономической политики в Лондоне (CEPR).
 
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