Рогов рассказал, как западные СМИ разоблачили собственный фейк
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037727890.html
Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк
Рогов рассказал, как западные СМИ разоблачили собственный фейк
Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, как "опростоволосилось" прозападное издание, распространяя очередные фейки
2022-08-17T07:15
2022-08-17T07:15
новости
украина
запорожская аэс
владимир рогов
фейки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102335/96/1023359639_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_435cd74d5f31ec3b8e340807c227d0a7.jpg
Киевский режим с подачи Запада создал информационный вброс, что якобы Россия сама себя не просто обстреливает, а еще минирует атомную станцию, рассказал Рогов. В качестве "доказательства" использовалось видео о перемещении техники радиационной химическо-биологической защиты.Что показательно – видно, что там нет никакого оружия, что это, наоборот, техника, которая должна обеспечить безопасность - техника для дезактивации, обращает внимание Рогов. Это было сделано для того, отмечает Рогов, чтобы потом, ссылаясь на якобы российское СМИ The Insider*, разогнать эту информацию на Западе. Именно это сейчас и происходит. Для того, чтобы, в случае возникновения проблем на станции, вызванных ракетными ударами террористов Зеленского, в западных СМИ запустить масштабную кампанию - Россия во всем виновата, заключает он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
https://ukraina.ru/20220809/1037452413.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102335/96/1023359639_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_24f133bff1f1b18c58c44b55c745af4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запорожская аэс, владимир рогов, фейки
Новости, Украина, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, фейки

Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк

07:15 17.08.2022
 
© РИА Новости . Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, как "опростоволосилось" прозападное издание, распространяя очередные фейки
Киевский режим с подачи Запада создал информационный вброс, что якобы Россия сама себя не просто обстреливает, а еще минирует атомную станцию, рассказал Рогов. В качестве "доказательства" использовалось видео о перемещении техники радиационной химическо-биологической защиты.
Что показательно – видно, что там нет никакого оружия, что это, наоборот, техника, которая должна обеспечить безопасность - техника для дезактивации, обращает внимание Рогов.
Но легализовала эту информацию некая информационная помойка с названием The Insider*, которая является иноагентом, а ее так называемые журналисты сейчас перебрались за рубеж и оттуда поливают Россию грязью.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Это было сделано для того, отмечает Рогов, чтобы потом, ссылаясь на якобы российское СМИ The Insider*, разогнать эту информацию на Западе. Именно это сейчас и происходит. Для того, чтобы, в случае возникновения проблем на станции, вызванных ракетными ударами террористов Зеленского, в западных СМИ запустить масштабную кампанию - Россия во всем виновата, заключает он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Война с Западом, информационные фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео
9 августа, 14:38
Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео
* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
 
НовостиУкраинаЗапорожская АЭСВладимир Роговфейки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:56Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы
09:43Военный эксперт объяснил, как Россия будет останавливать наступление ВСУ под Николаевом
09:20Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны
09:00Покушение на Крымский мост, тяжелое положение ВСУ. Главное на Украине на утро 17 августа
09:00Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас"
08:45Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались
08:30"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
08:25На Украине останавливаются сахарные заводы
08:15"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"
08:00Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине
07:50Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий
07:45Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США
07:30Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину
07:25Шольц: прямое общение с Путиным является важным
07:15Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк
07:07В офисе Зеленского в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост
07:00Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом"
06:45Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа
06:30Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро
06:15Рогов назвал соучастников военных преступлений на освобожденных территориях
Лента новостейМолния