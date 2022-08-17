https://ukraina.ru/20220817/1037727890.html

Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк

Рогов рассказал, как западные СМИ разоблачили собственный фейк

Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, как "опростоволосилось" прозападное издание, распространяя очередные фейки

2022-08-17T07:15

2022-08-17T07:15

2022-08-17T07:15

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Киевский режим с подачи Запада создал информационный вброс, что якобы Россия сама себя не просто обстреливает, а еще минирует атомную станцию, рассказал Рогов. В качестве "доказательства" использовалось видео о перемещении техники радиационной химическо-биологической защиты.Что показательно – видно, что там нет никакого оружия, что это, наоборот, техника, которая должна обеспечить безопасность - техника для дезактивации, обращает внимание Рогов. Это было сделано для того, отмечает Рогов, чтобы потом, ссылаясь на якобы российское СМИ The Insider*, разогнать эту информацию на Западе. Именно это сейчас и происходит. Для того, чтобы, в случае возникновения проблем на станции, вызванных ракетными ударами террористов Зеленского, в западных СМИ запустить масштабную кампанию - Россия во всем виновата, заключает он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.

https://ukraina.ru/20220809/1037452413.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, запорожская аэс, владимир рогов, фейки