https://ukraina.ru/20220817/1037727890.html
Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк
Рогов рассказал, как западные СМИ разоблачили собственный фейк
Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, как "опростоволосилось" прозападное издание, распространяя очередные фейки
2022-08-17T07:15
2022-08-17T07:15
2022-08-17T07:15
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украина
запорожская аэс
владимир рогов
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Киевский режим с подачи Запада создал информационный вброс, что якобы Россия сама себя не просто обстреливает, а еще минирует атомную станцию, рассказал Рогов. В качестве "доказательства" использовалось видео о перемещении техники радиационной химическо-биологической защиты.Что показательно – видно, что там нет никакого оружия, что это, наоборот, техника, которая должна обеспечить безопасность - техника для дезактивации, обращает внимание Рогов. Это было сделано для того, отмечает Рогов, чтобы потом, ссылаясь на якобы российское СМИ The Insider*, разогнать эту информацию на Западе. Именно это сейчас и происходит. Для того, чтобы, в случае возникновения проблем на станции, вызванных ракетными ударами террористов Зеленского, в западных СМИ запустить масштабную кампанию - Россия во всем виновата, заключает он.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
https://ukraina.ru/20220809/1037452413.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запорожская аэс, владимир рогов, фейки
Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал, как "опростоволосилось" прозападное издание, распространяя очередные фейки
Киевский режим с подачи Запада создал информационный вброс, что якобы Россия сама себя не просто обстреливает, а еще минирует атомную станцию, рассказал Рогов. В качестве "доказательства" использовалось видео о перемещении техники радиационной химическо-биологической защиты.
Что показательно – видно, что там нет никакого оружия, что это, наоборот, техника, которая должна обеспечить безопасность - техника для дезактивации, обращает внимание Рогов.
Но легализовала эту информацию некая информационная помойка с названием The Insider*, которая является иноагентом, а ее так называемые журналисты сейчас перебрались за рубеж и оттуда поливают Россию грязью.
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Это было сделано для того, отмечает Рогов, чтобы потом, ссылаясь на якобы российское СМИ The Insider*, разогнать эту информацию на Западе. Именно это сейчас и происходит. Для того, чтобы, в случае возникновения проблем на станции, вызванных ракетными ударами террористов Зеленского, в западных СМИ запустить масштабную кампанию - Россия во всем виновата, заключает он.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру
.
* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.