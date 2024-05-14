Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
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Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом
Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом
Освобождение Харькова от Вооруженных сил Украины может ослабить решимость Запада в вопросах поддержки Киева, прогнозируют журналисты западного издания Politico
2024-05-14T15:05
2024-05-14T15:07
новости
киев
россия
харьков
владимир путин
вооруженные силы украины
наступление
вс рф
сво
спецоперация
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Наступление российских подразделений на Харьковскую область знаменует начало решающей битвы, которая будет иметь ключевое значение для исхода украинского конфликта, полагает автор статьи.Уточняется, что с началом продвижения ВС РФ на кону стоит способность украинских войск продолжать боевые действия, а не только наличие контроля над крупным городом страны."Если Харьков падёт, вскоре за ним может пасть и решимость Запада", — сказано в публикации.СМИ напоминает об отсутствии фортификационных сооружений на подступах к Харьковской области, из-за чего продвижение российских войск происходит быстрее. Высокопоставленные украинские офицеры сомневаются, что их армии удастся помешать России добиться заметных территориальных приобретений в регионе.По мнению автора статьи, в случае значительного прорыва фронта некоторые европейские чиновники вновь могут потребовать от Киева вступить в переговоры с Москвой.Ставка президента России Владимира Путина была сделана на то, чтобы "подавить украинское сопротивление и истощить поддержку Киева со стороны Запада". Первые лица Украины опасаются, что такая перспектива вполне реальна, сказано в статье. Ранее газета NYT сообщала, что наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ. Утверждалось, что успех российских солдат усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.
https://ukraina.ru/20240514/1055045533.html
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новости, киев, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, спецоперация, всу, переговоры, боевые действия
Новости, Киев, Россия, Харьков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ, переговоры, боевые действия

Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом

15:05 14.05.2024 (обновлено: 15:07 14.05.2024)
 
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування морської піхоти / Генеральний штаб ЗСУ
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Освобождение Харькова от Вооруженных сил Украины может ослабить решимость Запада в вопросах поддержки Киева, прогнозируют журналисты западного издания Politico
Наступление российских подразделений на Харьковскую область знаменует начало решающей битвы, которая будет иметь ключевое значение для исхода украинского конфликта, полагает автор статьи.
Уточняется, что с началом продвижения ВС РФ на кону стоит способность украинских войск продолжать боевые действия, а не только наличие контроля над крупным городом страны.

"Если Харьков падёт, вскоре за ним может пасть и решимость Запада", — сказано в публикации.

СМИ напоминает об отсутствии фортификационных сооружений на подступах к Харьковской области, из-за чего продвижение российских войск происходит быстрее.
ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ
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Высокопоставленные украинские офицеры сомневаются, что их армии удастся помешать России добиться заметных территориальных приобретений в регионе.
По мнению автора статьи, в случае значительного прорыва фронта некоторые европейские чиновники вновь могут потребовать от Киева вступить в переговоры с Москвой.
Ставка президента России Владимира Путина была сделана на то, чтобы "подавить украинское сопротивление и истощить поддержку Киева со стороны Запада". Первые лица Украины опасаются, что такая перспектива вполне реальна, сказано в статье.
Ранее газета NYT сообщала, что наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ. Утверждалось, что успех российских солдат усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.
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НовостиКиевРоссияХарьковВладимир ПутинВооруженные силы УкраинынаступлениеВС РФСВОСпецоперацияВСУпереговорыбоевые действия
 
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