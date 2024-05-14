https://ukraina.ru/20240514/1055059854.html

Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом

Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру

Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом

Освобождение Харькова от Вооруженных сил Украины может ослабить решимость Запада в вопросах поддержки Киева, прогнозируют журналисты западного издания Politico

2024-05-14T15:05

2024-05-14T15:05

2024-05-14T15:07

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Наступление российских подразделений на Харьковскую область знаменует начало решающей битвы, которая будет иметь ключевое значение для исхода украинского конфликта, полагает автор статьи.Уточняется, что с началом продвижения ВС РФ на кону стоит способность украинских войск продолжать боевые действия, а не только наличие контроля над крупным городом страны."Если Харьков падёт, вскоре за ним может пасть и решимость Запада", — сказано в публикации.СМИ напоминает об отсутствии фортификационных сооружений на подступах к Харьковской области, из-за чего продвижение российских войск происходит быстрее. Высокопоставленные украинские офицеры сомневаются, что их армии удастся помешать России добиться заметных территориальных приобретений в регионе.По мнению автора статьи, в случае значительного прорыва фронта некоторые европейские чиновники вновь могут потребовать от Киева вступить в переговоры с Москвой.Ставка президента России Владимира Путина была сделана на то, чтобы "подавить украинское сопротивление и истощить поддержку Киева со стороны Запада". Первые лица Украины опасаются, что такая перспектива вполне реальна, сказано в статье. Ранее газета NYT сообщала, что наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ. Утверждалось, что успех российских солдат усилит давление на киевское руководство, чтобы оно сделало первый шаг для переговоров с Москвой.

https://ukraina.ru/20240514/1055045533.html

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новости, киев, россия, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, спецоперация, всу, переговоры, боевые действия