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Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ

Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ - 14.05.2024 Украина.ру

Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ

Новоназначенный глава Министерства обороны России Андрей Белоусов назвал первоочерёдным вопросом на своем посту обеспечение вооружением группировок Вооруженных сил России в зоне спецоперации

2024-05-14T15:29

2024-05-14T15:29

2024-05-14T15:31

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Помимо этого, он отметил, что военнослужащие украинской армии быстро учатся, а потому российским солдатам следует упреждать их в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий.Министр признал, что ситуация в сфере применения технологий меняется каждый день, а потому необходимо оперативно обобщать, применять и совершенствовать имеющийся опыт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в период проведения спецоперации Россия научилась делать новые ударные и разведывательные средства, однако на этом останавливаться не следует, так как ВС РФ всегда должны быть на шаг впереди.

https://ukraina.ru/20240514/1055051824.html

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новости, россия, белоусов, совет федерации, сво, впк, технологии, обучение, вс рф, боевые действия