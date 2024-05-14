Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ
15:29 14.05.2024 (обновлено: 15:31 14.05.2024)
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Новоназначенный глава Министерства обороны России Андрей Белоусов назвал первоочерёдным вопросом на своем посту обеспечение вооружением группировок Вооруженных сил России в зоне спецоперации
"Вопросы, связанные с оснащением действующей группировки, обеспечение поставок самой современной военной и специально техники: артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты, средств связи, беспилотников, средств РЭБ – огромный круг вопросов", - сказал Белоусов в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Помимо этого, он отметил, что военнослужащие украинской армии быстро учатся, а потому российским солдатам следует упреждать их в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий.
Министр признал, что ситуация в сфере применения технологий меняется каждый день, а потому необходимо оперативно обобщать, применять и совершенствовать имеющийся опыт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в период проведения спецоперации Россия научилась делать новые ударные и разведывательные средства, однако на этом останавливаться не следует, так как ВС РФ всегда должны быть на шаг впереди.