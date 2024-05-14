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Легендарный "вратарь" Григорий Плужник

Легендарный "вратарь" Григорий Плужник - 14.05.2024 Украина.ру

Легендарный "вратарь" Григорий Плужник

В отечественном кинематографе не так много кинолент, посвящённых футболу. Ещё меньше тех, которые можно было бы назвать действительно талантливыми, или, как говорят киношники – "нетленкой". Именно поэтому один из первых отечественных фильмов о футболе – "Вратарь", снятый в 1936 году, до сих пор востребован и пользуется популярностью

2024-05-14T16:00

2024-05-14T16:00

2024-05-14T16:00

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Главную роль вратаря Антона Кандидова исполнял актёр Григорий Плужник.14 мая 1909 года в селе Музыковка, что неподалеку от Херсона, в зажиточной семье управляющего графским имением Дмитрия Плужника родился шестой ребенок. Сына назвали Григорием, он стал любимцем матери, Марии Даниловны и трёх сестер. Впоследствии старших братьев, "белогвардейца" Ивана и "красногвардейца" МефодияРеволюция и Гражданская война развели по разные стороны баррикад, слава Богу, до смертоубийства дело не дошло. Младший же, Григорий, в эти тревожные годы стал главным помощником отца по хозяйству.В 17 лет, окончив в Херсоне трудовую школу, Григорий устроился в Музыковке работать трактористом. Тяжёлая работа механизатора не пугала молодого человека, ещё в юности он привык трудится с отцом в поле от зари до зари. Но сердце юноши принадлежало искусству. В их семье до войны было принято ставить домашние миниспектакли, а в школе Григорий был активным участником самодеятельности, и ему очень нравилось лицедейство.В конце концов, чрез год после начала работы трактористом, Плужник пришел к сельскому голове и попросил отправить его "учиться на артиста". Молодой человек так горячо и искренне говорил, что в результате ему поверили и отправили в Одесский музыкально-драматический институт. Среди однокурсников Григорий выделялся природным талантом, и в 1929 году именно его отправили доучиваться в Москву, где в то время образовывалась Украинская театральная студия.По окончании обучения юношу призвали в армию и направили служить на Дальний Восток в Хабаровск. Отслужив, Григорий вернулся на Украину и устроился в Харьковский театр Революции. После состоявшегося в 1934 году переноса столицы в Киев театр так же перебрался туда.В 1935 году режиссер киностудии "Ленфильм" Семён Тимошенко, у которого как раз перед этим состоялась громкая премьера очень известного в довоенном СССР фильма "Три товарища", готовился снимать фильм о футболе. Писатель Лев Кассиль написал для него сценарий "Вратарь". Тимошенко договорился, что наряду с актерами в ленте будут играть и профессиональные футболисты, изображая в массовых сценах самих себя. Он был просто уверен, что главную роль вратаря Антона Кандидова должен исполнить настоящий "ловец мячей", поскольку иначе добиться правдоподобия будет невозможно.Но вдруг выяснилось, что тренеры футбольных клубов отпускать своих вратарей на съёмки не хотят. Одно дело потерять голкипера на несколько дней, чтобы он снялся в нескольких сценах, и совсем другое – лишить команду ключевого игрока на несколько месяцев. Из-за такого поворота дел фильм оказался на грани срыва.Режиссёра выручил "его величество" случай. Однажды, катаясь на прогулочном катере по Днепру, Тимошенко обратил внимание на рослого парня, который крайне ловко бросал в лодку стоящим в ней колхозникам арбузы. "Да это же настоящий вратарь!", решил режиссёр и, высадившись на берег, тут же молодого человека разыскал. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что это – Григорий Плужник, профессиональный актёр. А Григорий в тот день на берегу оказался совершенно случайно, просто он помогал знакомым загрузить урожай.Но тут возникла новая дилемма – Плужник не футболист, и на съёмках игровых моментов это сразу станет видно. Тогда Тимошенко договорился с тренером киевского "Динамо" Константином Щегоцким, Григория на несколько недель приняли в команду для тренировок. Они проходили, как говорится, по полной: уже через полчаса первой же тренировки у актера был разбит нос, а тело стало покрываться синяками и ссадинами. Но Григорий не сдавался и с упорством продолжал оттачивать мастерство голкипера, в чем ему помогал главный вратарь команды Николай Трусевич – будущий герой события в истории оккупированного Киева, который впоследствии назовут "Матчем смерти".Как говорится, "талантливый человек талантлив во всем". Дошло до того, что к концу тренировок Плужника сами профессиональные игроки сказали, что это – настоящий футболист. В результате Григорий настолько хорошо усвоил вратарское ремесло, что некоторое время даже играл в одной из киевских футбольных команд в качестве вратаря, и в кадре в качестве голкипера выглядел очень органично.Киевские динамовцы, кстати, потом тоже летом 1936 года снимались во "Вратаре" в финальной сцене, где советская сборная встречается в товарищеском матче с британским клубом "Черные буйволы". Тренер и капитан команды Константин Щегоцкий, например, изображал в фильме капитана советской команды. Играли динамовцы и за "британцев". Это единственная кинозапись, где некоторых участников "Матча смерти" можно увидеть "вживую".Съёмки начала фильма, несмотря на то, что киностудия его снимала ленинградская, проходили на Днепре, возле Херсона, в родных местах Плужника, хоть по сюжету в сценарии и фигурировала Волга. Так что арбузы, которые в фильме так ловко ловит Кандидов, на самом деле херсонские, а не астраханские. Ну а игры проходили на киевских стадионах, в том числе и на стадионе "Динамо".После премьеры фильма в декабре 1936 года Григорий Плужник проснулся знаменитым – "Вратарь" имел огромный успех и не сходил с киноэкранов страны. Звучащий в фильме и специально написанный для него Василием Лебедевым-Кумачом и Исааком Дунаевским "Спортивный марш" ("Эй, вратарь, готовься к бою!") стал с тех пор по-настоящему бессмертным, и востребован до сих пор. Писатель Лев Кассиль, вдохновившись популярностью киноленты, на основе сценария написал свой самый известный роман "Вратарь республики", изданный впоследствии огромными тиражами.Но у популярности есть и оборотная сторона – Плужник теперь не мог спокойно выйти на улицу – уже через пару сотен шагов его окружали поклонники, но чаще всё же поклонницы, а Григорий к тому времени уже был женат. К тому же зритель не отделял актёра от его героя, и кроме как "Кандидов" люди к нему не обращались. Когда в 1939 году на экраны вышел фильм "Моряки", зрители с удивлением говорили: "Кандидов и моряк!?" Так что можно сказать, что Плужник стал заложником своего удачно сыгранного персонажа.Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, Григорий отказался от положенной ему, как артисту, брони и ушёл на фронт добровольцем. Сначала его определили в запасной полк, но позже его часть оказалась под Сталинградом. Отцы-командиры прекрасно знали, кто такой Плужник, и старались уберечь. Ему поручили фронтовую самодеятельность, тем не менее, во время одного из выступлений он получил легкое ранение. В марте 1943 года младшего лейтенанта Григория Плужника за самоотверженное руководство концертно-эстрадной бригадой 66-й армии наградили медалью "За боевые заслуги". В 1944 году армия, в которой служил Плужник, приняла участие в освобождении Румынии.После войны актер-фронтовик вернулся к съемкам в кино: "Сын полка" (1946), "Неразлучные друзья" (1952), "Поэма о море" (1958) и др., но ни одна из ролей не принесла ему такого успеха, как роль Антона Кандидова во "Вратаре". Самой заметной его послевоенной работой стала роль ефрейтора Биденко в фильме режиссёра Василия Пронина "Сын полка" (1946). Остальные современному зрителю, даже старшим поколениям, вообще мало что скажут.До 1953 года Плужник служил в Одесском театре Советской Армии. В 1954 году он переехал в Москву, и устроился в Центральный театр Советской Армии – здесь у него должен был начаться новый этап карьеры. Поначалу так оно и было: Григорий сыграл в спектакле "Повесть о настоящем человеке", где его партнёршей была замечательная Нина Сазонова – после они дружили семьями. Казалось, Плужника будут ставить на главные роли и дальше, но актёр поссорился с режиссёром, и в результате ушёл из театра.Больше ни в каком другом театре он не служил, его спасали только многочисленные концерты и творческие вечера. Григорий исполнял отрывки из повести Шолохова "Они сражались за Родину" и военные песни, обязательно демонстрировалась нарезка из фильмов "Вратарь" и "Сын полка". Люди помнили и любили его Кандидова, и потому на концертах не было свободных мест.Так продолжалось до января 1973 года, когда у Григория Дмитриевича случился первый инсульт. Его положили в больницу, через некоторое время состояние стабилизировалось – врачи перевели пациента на домашнее лечение. Но через несколько дней произошел повторный приступ, на этот раз спасти актера не удалось. Григорий Дмитриевич Плужник скончался 27 января 1973 года в возрасте 63 лет. Похоронили этого выдающегося уроженца Херсонщины в Москве на Долгопрудном кладбище, где он и покоится до сих пор.

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https://ukraina.ru/20210413/1031120568.html

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Алексей Стаценко

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