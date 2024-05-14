Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы - 14.05.2024 Украина.ру
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Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы
Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы - 14.05.2024 Украина.ру
Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы
В России готовится реформа по регулированию трудовой миграции и усилению контроля за мигрантами, заявил 14 мая министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совфеде
2024-05-14T16:04
2024-05-14T16:05
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трудовые мигранты
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Он напомнил, что именно МВД занимается контролем нахождения в РФ всех иностранных граждан. Вопросами организации их занятости на рынке труда занят профильный федеральный орган исполнительной власти – Минтруд.Он уточнил, что на долю мигрантов приходится 4% от всех совершенных преступлений в России. Однако с учетом социальной напряжённости, связанной с поведением иностранных граждан, МВД обязано реагировать "даже на единичные случаи", указал глава ведомства.Вместе с тем, Колокольцев подчеркнул, что при проведении миграционной реформы нельзя допустить роста ксенофобии.Ранее сообщалось, что мигрантам усложнят получение гражданства.
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Новости, Россия, МВД, мигранты, трудовые мигранты

Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы

16:04 14.05.2024 (обновлено: 16:05 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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В России готовится реформа по регулированию трудовой миграции и усилению контроля за мигрантами, заявил 14 мая министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совфеде
Он напомнил, что именно МВД занимается контролем нахождения в РФ всех иностранных граждан. Вопросами организации их занятости на рынке труда занят профильный федеральный орган исполнительной власти – Минтруд.

"Министерство внутренних дел обязано осуществить контроль над их (прим. ред. - иностранцев) пребыванием в стране. (…) С 2021 года было принято 30 законов, регулирующих порядок пребывания иностранных граждан. Сегодня мы готовим реформу по регулированию трудовой миграции и усилению контроля за их пребыванием", - сказал Колокольцев.

Он уточнил, что на долю мигрантов приходится 4% от всех совершенных преступлений в России. Однако с учетом социальной напряжённости, связанной с поведением иностранных граждан, МВД обязано реагировать "даже на единичные случаи", указал глава ведомства.
Вместе с тем, Колокольцев подчеркнул, что при проведении миграционной реформы нельзя допустить роста ксенофобии.
"В нашем стремлении упорядочить пребывание мигрантов (…) нельзя впадать в другую крайность, нельзя допустить роста ксенофобии, основанной на применении мер по отношению к этим гражданам. Именно этого от нас дожидаются наши стратегические противники", - добавил он.
Ранее сообщалось, что мигрантам усложнят получение гражданства.
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 06:40
“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России Российская миграционная модель сегодня оставляет желать лучшего, в частности из-за того, что огромное количество приезжих людей не желают учить русский язык, а также вникать в традиции и культуру. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян
 
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