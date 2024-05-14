Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы
16:04 14.05.2024 (обновлено: 16:05 14.05.2024)
В России готовится реформа по регулированию трудовой миграции и усилению контроля за мигрантами, заявил 14 мая министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совфеде
Он напомнил, что именно МВД занимается контролем нахождения в РФ всех иностранных граждан. Вопросами организации их занятости на рынке труда занят профильный федеральный орган исполнительной власти – Минтруд.
"Министерство внутренних дел обязано осуществить контроль над их (прим. ред. - иностранцев) пребыванием в стране. (…) С 2021 года было принято 30 законов, регулирующих порядок пребывания иностранных граждан. Сегодня мы готовим реформу по регулированию трудовой миграции и усилению контроля за их пребыванием", - сказал Колокольцев.
Он уточнил, что на долю мигрантов приходится 4% от всех совершенных преступлений в России. Однако с учетом социальной напряжённости, связанной с поведением иностранных граждан, МВД обязано реагировать "даже на единичные случаи", указал глава ведомства.
Вместе с тем, Колокольцев подчеркнул, что при проведении миграционной реформы нельзя допустить роста ксенофобии.
"В нашем стремлении упорядочить пребывание мигрантов (…) нельзя впадать в другую крайность, нельзя допустить роста ксенофобии, основанной на применении мер по отношению к этим гражданам. Именно этого от нас дожидаются наши стратегические противники", - добавил он.
Ранее сообщалось, что мигрантам усложнят получение гражданства.
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