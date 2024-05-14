https://ukraina.ru/20240514/1055060300.html

Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования

Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования - 14.05.2024 Украина.ру

Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования

В сфере военного образования необходимо решить накопленные проблемы. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании в Совете Федерации

2024-05-14T15:20

2024-05-14T15:20

2024-05-14T15:20

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Белоусов также отмечал, что уже начал знакомиться с делами ведомства.Среди важнейших задач он отметил обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне специальной военной операции. По словам Белоусова, речь идёт, в частности, о поставках самой современной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет.Президент России Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Отдельным указом Путин освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны РФ.

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новости, россия, белоусов, владимир путин, сергей шойгу, минобороны, минобороны рф