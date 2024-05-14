Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования
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В сфере военного образования необходимо решить накопленные проблемы. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании в Совете Федерации
"Я бы хотел обратить особенное внимание, то, чем тоже придётся заниматься в первоочередном порядке, это все вопросы, связанные с военным образованием. Здесь накоплены, здесь есть определённые проблемы", - заявил Белоусов.
Белоусов также отмечал, что уже начал знакомиться с делами ведомства.
Среди важнейших задач он отметил обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне специальной военной операции. По словам Белоусова, речь идёт, в частности, о поставках самой современной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет.
Президент России Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Отдельным указом Путин освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны РФ.