Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования - 14.05.2024 Украина.ру
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Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования
Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования - 14.05.2024 Украина.ру
Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования
В сфере военного образования необходимо решить накопленные проблемы. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании в Совете Федерации
2024-05-14T15:20
2024-05-14T15:20
новости
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белоусов
владимир путин
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минобороны
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Белоусов также отмечал, что уже начал знакомиться с делами ведомства.Среди важнейших задач он отметил обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне специальной военной операции. По словам Белоусова, речь идёт, в частности, о поставках самой современной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет.Президент России Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Отдельным указом Путин освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны РФ.
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новости, россия, белоусов, владимир путин, сергей шойгу, минобороны, минобороны рф
Новости, Россия, Белоусов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Минобороны, Минобороны РФ

Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования

15:20 14.05.2024
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В сфере военного образования необходимо решить накопленные проблемы. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании в Совете Федерации
"Я бы хотел обратить особенное внимание, то, чем тоже придётся заниматься в первоочередном порядке, это все вопросы, связанные с военным образованием. Здесь накоплены, здесь есть определённые проблемы", - заявил Белоусов.
Белоусов также отмечал, что уже начал знакомиться с делами ведомства.
Среди важнейших задач он отметил обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне специальной военной операции. По словам Белоусова, речь идёт, в частности, о поставках самой современной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет.
Президент России Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Отдельным указом Путин освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны РФ.
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
15:07
Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - БелоусовПервоочередной задачей является комплектование Вооруженных сил Российской Федерации, о мобилизации речи не идёт. Об этом заявил кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов
 
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