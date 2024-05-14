Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 мая - 14.05.2024 Украина.ру
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Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 мая
Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 мая - 14.05.2024 Украина.ру
Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 мая
ВС РФ наступают в Харьковской области; Блинкен посетил Киев; назначение главы МО
2024-05-14T18:01
2024-05-14T18:02
эксклюзив
россия
украина
харьков
энтони блинкен
владимир зеленский
белоусов
вооруженные силы украины
спецоперация
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В Харьковской области продолжается наступление российских войск. Украинский глава администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили заявил в эфире телемарафона, что в городе идут уличные бои, а сам Волчанск практически разрушен.По словам чиновника, местных жителей эвакуируют в Харьков, где расселяют в общежитиях.Военный эксперт из ДНР Эдуард Басурин выразил мнение, что продвижение ВС РФ в сторону Харькова – первый этап создания буферной зоны безопасности для Белгородской и Воронежской области. Его комментарий публикует телеграм-канал "Донбасс решает"."Это первый этап, который отвлекает противника с других направлений. И я думаю, это нам поможет или на южном прорвать линию фронта или ускорить продвижение здесь, на донецком фронте", - сказал он.Украинский военный телеграм-канал DeepState сообщает об отступлении ВСУ в районе Волчанска, Глубокого, Ягодного, Первомайского, Красногоровки, Старомайорского и Вербового, а также полную сдачу населенного пункта Лукьянка.ВС РФ приближаются к Харькову и могут взять город в "подкову" как Авдеевку, заявил в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин."Для ВСУ это очень опасно. И выбора у них особо нет. Если они потеряют Харьков, это приведет к их страшнейшей деморализации и самой нашей громкой победе за два года СВО.Да, до этого еще далеко. Но кто знает. Потому что после очередного террористического удара ВСУ по Белгороду, когда погибли 20 мирных жителей, наши инструменты войны могут измениться. Сейчас мы наносим удары по цехам и располагам с максимальной точностью в 10-20 метров. А если враг продолжит бить по нашим жилым домам, мы можем начать такую же войну. Израиль показал, что стирать Газу с лица земли вместе с детьми и стариками вполне допустимо", – выразил мнение эксперт.Во второй половине дня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле города. По его словам, пострадали 15 человек.О наступлении в Харьковской области сообщает и западная пресса: The Times, ссылаясь на украинских военных, пишет, что ситуация "складывается тяжело для Украины".Следующие несколько недель станут для Украины решающими, в том числе из-за сложившейся ситуации в Харьковской области, утверждает издание.Издание Politico пишет, что "некоторые высокопоставленные украинские военные не уверены, что Украина сможет помешать России добиться значительных территориальных завоеваний", комментируя наступление на Харьков.Автор материала предполагает, что новое наступление РФ "знаменует собой начало решающей битвы, которая будет иметь решающее значение для исхода войны".Украинские СМИ также сообщают, что местные администрации начали эвакуацию людей из приграничных нацеленных пунктов Сумской области.О вероятном российском наступлении под Сумами заявил глава Главного разведывательного управления (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов* в интервью The New York Times.Визит Энтони Блинкена"Приехал укреплять моральных дух правительства Украины" — так газета The Wall Street Journal определила цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – первого за многие месяцы и первого после обострения военных действий в Израиле и секторе Газы.В Киеве Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, были также запланированы встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой."Будут обсуждать, как американское оружие может помочь Украине укрепить оборону и "вернуть инициативу", перспективу которой издание ставит под сомнение в контексте наступления РФ под Харьковом", – написало американское издание в преддверии визита.Офис президента Украины опубликовал видеофрагмент встречи Блинкена и Зеленского: украинский президент заявил, что главная и срочная потребность Украины – две системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы закрыть небо над Харьковом и областью."Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, президент Байден, и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", – написал Зеленский в своем телеграм-канале по результату встречи.Американист Малек Дудаков полагает, что в конечном итоге крайним за провал Украины в конфликте с Россией могут сделать Блинкена, которому после отставки Виктории Нуланд, курировавшей в Госдепартаменте украинское направление, приходится лично заниматься внутренними дрязгами в Киеве, особенно на фоне приближения даты истечения полномочий Зеленского 21 мая."Сейчас у Белого дома вновь появился рычаг давления с выделением траншей, которым они будут пользоваться. Но Блинкен уже сбитый лётчик, досиживающий последние месяцы на посту госсекретаря. За полгода он провалил все ближневосточные дела, как и переговоры с Китаем. Так что, возможно, и его поездка в Киев тоже ни к чему не приведёт. Блинкен ещё и будет ассоциироваться со всеми провалами Украины на фронте. За это его в итоге и могут сделать крайним", - считает эксперт.Выступление нового министра обороныАндрей Белоусов назвал первоочередными вопросами на посту главы Минобороны обеспечение вооружением группировок ВС РФ на СВО. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации.Другие тезисы выступления Белоусова:— Противник быстро учится. Ситуация с применением новых технологий меняется буквально еженедельно. Нам нужно упреждать противника и отрабатывать новые формы ведения боевых действий. Всё, что есть эффективного и передового в стране, должно работать на достижение победы;— Ещё один важный вопрос — комплектование ВС РФ. Специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идёт о мобилизации или чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах;— В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определённые проблемы;— Президентом мне были поставлены две ключевые задачи: обеспечить интеграцию экономики ВС РФ в общую экономику страны и сделать военную экономику и работу министерства обороны максимально открытой к инновациям;— Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется жизнь, для достижения поставленных задач;— Я руководствуюсь железобетонным принципом: ошибаться можно, врать — нельзя.*Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20240514/1055061824.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, украина, харьков, энтони блинкен, владимир зеленский, белоусов, вооруженные силы украины, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Украина, Харьков, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Белоусов, Вооруженные силы Украины, Спецоперация

Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 мая

18:01 14.05.2024 (обновлено: 18:02 14.05.2024)
 
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Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВС РФ наступают в Харьковской области; Блинкен посетил Киев; назначение главы МО
В Харьковской области продолжается наступление российских войск. Украинский глава администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили заявил в эфире телемарафона, что в городе идут уличные бои, а сам Волчанск практически разрушен.
По словам чиновника, местных жителей эвакуируют в Харьков, где расселяют в общежитиях.
Военный эксперт из ДНР Эдуард Басурин выразил мнение, что продвижение ВС РФ в сторону Харькова – первый этап создания буферной зоны безопасности для Белгородской и Воронежской области. Его комментарий публикует телеграм-канал "Донбасс решает".
"Это первый этап, который отвлекает противника с других направлений. И я думаю, это нам поможет или на южном прорвать линию фронта или ускорить продвижение здесь, на донецком фронте", - сказал он.
Украинский военный телеграм-канал DeepState сообщает об отступлении ВСУ в районе Волчанска, Глубокого, Ягодного, Первомайского, Красногоровки, Старомайорского и Вербового, а также полную сдачу населенного пункта Лукьянка.
ВС РФ приближаются к Харькову и могут взять город в "подкову" как Авдеевку, заявил в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.
"Для ВСУ это очень опасно. И выбора у них особо нет. Если они потеряют Харьков, это приведет к их страшнейшей деморализации и самой нашей громкой победе за два года СВО.
Да, до этого еще далеко. Но кто знает. Потому что после очередного террористического удара ВСУ по Белгороду, когда погибли 20 мирных жителей, наши инструменты войны могут измениться. Сейчас мы наносим удары по цехам и располагам с максимальной точностью в 10-20 метров. А если враг продолжит бить по нашим жилым домам, мы можем начать такую же войну. Израиль показал, что стирать Газу с лица земли вместе с детьми и стариками вполне допустимо", – выразил мнение эксперт.
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
16:29
Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать УкраинуГенсек НАТО Йенс Столтенберг огорошил украинские власти, заявив, что без победы над Россией киевскому режиму не видать от Запада денег на восстановление страны
Во второй половине дня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле города. По его словам, пострадали 15 человек.
О наступлении в Харьковской области сообщает и западная пресса: The Times, ссылаясь на украинских военных, пишет, что ситуация "складывается тяжело для Украины".
Следующие несколько недель станут для Украины решающими, в том числе из-за сложившейся ситуации в Харьковской области, утверждает издание.
Издание Politico пишет, что "некоторые высокопоставленные украинские военные не уверены, что Украина сможет помешать России добиться значительных территориальных завоеваний", комментируя наступление на Харьков.
Автор материала предполагает, что новое наступление РФ "знаменует собой начало решающей битвы, которая будет иметь решающее значение для исхода войны".
Украинские СМИ также сообщают, что местные администрации начали эвакуацию людей из приграничных нацеленных пунктов Сумской области.
О вероятном российском наступлении под Сумами заявил глава Главного разведывательного управления (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов* в интервью The New York Times.
"Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической", — сказал он, встретившись с журналистами в Харькове.
Визит Энтони Блинкена
"Приехал укреплять моральных дух правительства Украины" — так газета The Wall Street Journal определила цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – первого за многие месяцы и первого после обострения военных действий в Израиле и секторе Газы.
В Киеве Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, были также запланированы встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
"Будут обсуждать, как американское оружие может помочь Украине укрепить оборону и "вернуть инициативу", перспективу которой издание ставит под сомнение в контексте наступления РФ под Харьковом", – написало американское издание в преддверии визита.
Офис президента Украины опубликовал видеофрагмент встречи Блинкена и Зеленского: украинский президент заявил, что главная и срочная потребность Украины – две системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы закрыть небо над Харьковом и областью.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14:45
"Коллапс и ночной кошмар". Дела Украины настолько плохи, что Блинкен приехал впервые за восемь месяцевКак и анонсировали накануне источники издания Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным двухдневным визитом
"Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, президент Байден, и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", – написал Зеленский в своем телеграм-канале по результату встречи.
Американист Малек Дудаков полагает, что в конечном итоге крайним за провал Украины в конфликте с Россией могут сделать Блинкена, которому после отставки Виктории Нуланд, курировавшей в Госдепартаменте украинское направление, приходится лично заниматься внутренними дрязгами в Киеве, особенно на фоне приближения даты истечения полномочий Зеленского 21 мая.
"Сейчас у Белого дома вновь появился рычаг давления с выделением траншей, которым они будут пользоваться. Но Блинкен уже сбитый лётчик, досиживающий последние месяцы на посту госсекретаря. За полгода он провалил все ближневосточные дела, как и переговоры с Китаем. Так что, возможно, и его поездка в Киев тоже ни к чему не приведёт. Блинкен ещё и будет ассоциироваться со всеми провалами Украины на фронте. За это его в итоге и могут сделать крайним", - считает эксперт.
Выступление нового министра обороны
Андрей Белоусов назвал первоочередными вопросами на посту главы Минобороны обеспечение вооружением группировок ВС РФ на СВО. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации.
Другие тезисы выступления Белоусова:
— Противник быстро учится. Ситуация с применением новых технологий меняется буквально еженедельно. Нам нужно упреждать противника и отрабатывать новые формы ведения боевых действий. Всё, что есть эффективного и передового в стране, должно работать на достижение победы;
— Ещё один важный вопрос — комплектование ВС РФ. Специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идёт о мобилизации или чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах;
Белгород, обрушение дома в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14:09
Жильцы обрушенного в Белгороде дома получат выплаты - ГладковЖильцы обрушенного после атаки ВСУ дома получат выплаты уже на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
— В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определённые проблемы;
— Президентом мне были поставлены две ключевые задачи: обеспечить интеграцию экономики ВС РФ в общую экономику страны и сделать военную экономику и работу министерства обороны максимально открытой к инновациям;
— Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется жизнь, для достижения поставленных задач;
— Я руководствуюсь железобетонным принципом: ошибаться можно, врать — нельзя.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаХарьковЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийБелоусовВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
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18:52"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба
18:01Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 мая
17:56Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
17:39Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону
17:00Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
16:55Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией
16:38Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернаторе
16:36"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии
16:29Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину
16:22Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
16:14Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине
16:13Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*
16:04Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы
16:00Легендарный "вратарь" Григорий Плужник
15:29Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ
15:20Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования
15:10ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб
15:07Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы
15:07Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов
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