Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 мая

ВС РФ наступают в Харьковской области; Блинкен посетил Киев; назначение главы МО

В Харьковской области продолжается наступление российских войск. Украинский глава администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили заявил в эфире телемарафона, что в городе идут уличные бои, а сам Волчанск практически разрушен.По словам чиновника, местных жителей эвакуируют в Харьков, где расселяют в общежитиях.Военный эксперт из ДНР Эдуард Басурин выразил мнение, что продвижение ВС РФ в сторону Харькова – первый этап создания буферной зоны безопасности для Белгородской и Воронежской области. Его комментарий публикует телеграм-канал "Донбасс решает"."Это первый этап, который отвлекает противника с других направлений. И я думаю, это нам поможет или на южном прорвать линию фронта или ускорить продвижение здесь, на донецком фронте", - сказал он.Украинский военный телеграм-канал DeepState сообщает об отступлении ВСУ в районе Волчанска, Глубокого, Ягодного, Первомайского, Красногоровки, Старомайорского и Вербового, а также полную сдачу населенного пункта Лукьянка.ВС РФ приближаются к Харькову и могут взять город в "подкову" как Авдеевку, заявил в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин."Для ВСУ это очень опасно. И выбора у них особо нет. Если они потеряют Харьков, это приведет к их страшнейшей деморализации и самой нашей громкой победе за два года СВО.Да, до этого еще далеко. Но кто знает. Потому что после очередного террористического удара ВСУ по Белгороду, когда погибли 20 мирных жителей, наши инструменты войны могут измениться. Сейчас мы наносим удары по цехам и располагам с максимальной точностью в 10-20 метров. А если враг продолжит бить по нашим жилым домам, мы можем начать такую же войну. Израиль показал, что стирать Газу с лица земли вместе с детьми и стариками вполне допустимо", – выразил мнение эксперт.Во второй половине дня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле города. По его словам, пострадали 15 человек.О наступлении в Харьковской области сообщает и западная пресса: The Times, ссылаясь на украинских военных, пишет, что ситуация "складывается тяжело для Украины".Следующие несколько недель станут для Украины решающими, в том числе из-за сложившейся ситуации в Харьковской области, утверждает издание.Издание Politico пишет, что "некоторые высокопоставленные украинские военные не уверены, что Украина сможет помешать России добиться значительных территориальных завоеваний", комментируя наступление на Харьков.Автор материала предполагает, что новое наступление РФ "знаменует собой начало решающей битвы, которая будет иметь решающее значение для исхода войны".Украинские СМИ также сообщают, что местные администрации начали эвакуацию людей из приграничных нацеленных пунктов Сумской области.О вероятном российском наступлении под Сумами заявил глава Главного разведывательного управления (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов* в интервью The New York Times.Визит Энтони Блинкена"Приехал укреплять моральных дух правительства Украины" — так газета The Wall Street Journal определила цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев – первого за многие месяцы и первого после обострения военных действий в Израиле и секторе Газы.В Киеве Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, были также запланированы встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой."Будут обсуждать, как американское оружие может помочь Украине укрепить оборону и "вернуть инициативу", перспективу которой издание ставит под сомнение в контексте наступления РФ под Харьковом", – написало американское издание в преддверии визита.Офис президента Украины опубликовал видеофрагмент встречи Блинкена и Зеленского: украинский президент заявил, что главная и срочная потребность Украины – две системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы закрыть небо над Харьковом и областью."Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, президент Байден, и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", – написал Зеленский в своем телеграм-канале по результату встречи.Американист Малек Дудаков полагает, что в конечном итоге крайним за провал Украины в конфликте с Россией могут сделать Блинкена, которому после отставки Виктории Нуланд, курировавшей в Госдепартаменте украинское направление, приходится лично заниматься внутренними дрязгами в Киеве, особенно на фоне приближения даты истечения полномочий Зеленского 21 мая."Сейчас у Белого дома вновь появился рычаг давления с выделением траншей, которым они будут пользоваться. Но Блинкен уже сбитый лётчик, досиживающий последние месяцы на посту госсекретаря. За полгода он провалил все ближневосточные дела, как и переговоры с Китаем. Так что, возможно, и его поездка в Киев тоже ни к чему не приведёт. Блинкен ещё и будет ассоциироваться со всеми провалами Украины на фронте. За это его в итоге и могут сделать крайним", - считает эксперт.Выступление нового министра обороныАндрей Белоусов назвал первоочередными вопросами на посту главы Минобороны обеспечение вооружением группировок ВС РФ на СВО. Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации.Другие тезисы выступления Белоусова:— Противник быстро учится. Ситуация с применением новых технологий меняется буквально еженедельно. Нам нужно упреждать противника и отрабатывать новые формы ведения боевых действий. Всё, что есть эффективного и передового в стране, должно работать на достижение победы;— Ещё один важный вопрос — комплектование ВС РФ. Специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идёт о мобилизации или чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах;— В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определённые проблемы;— Президентом мне были поставлены две ключевые задачи: обеспечить интеграцию экономики ВС РФ в общую экономику страны и сделать военную экономику и работу министерства обороны максимально открытой к инновациям;— Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, народом и президентом. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется жизнь, для достижения поставленных задач;— Я руководствуюсь железобетонным принципом: ошибаться можно, врать — нельзя.*Признан террористом и экстремистом в РФ

