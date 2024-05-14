Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону
17:39 14.05.2024 (обновлено: 17:41 14.05.2024)
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФорум "Минские договоренности как основа суверенитета Донбасса" состоялся в Дебальцево Донецкой области
Наступление подразделений российской армии в сторону Харькова представляет собой первый этап создания буферной зоны безопасности для Белгородской и Воронежской области, заявил 14 мая военный эксперт из ДНР Эдуард Басурин, передает телеграм-канал "Донбасс решает"
По его словам, украинская армия больше не предпринимает тех масштабных попыток атаковать республику, которые фиксировались ранее. Это связано с продвижением ВС РФ и с тем, что командование ВСУ концентрирует все силы на Харьковском направлении.
"Тактически, выполняется задача, которую поставил Верховный главнокомандующий, по созданию буферной зоны безопасности для Белгородской области и Воронежской области. Только буферная зона в 15-20 км маловата, потому что силы и средства, которые есть у ВСУ осуществляется сотнями километров", - заявил Басурин.
Благодаря продвижению российских войск на этом участке фронта, бойцы смогут прорвать обороны ВСУ на южном направлении и ускорят наступление на донецком фронте, добавил эксперт.
Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать буферную зону.
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