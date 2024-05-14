Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону - 14.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240514/1055064181.html
Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону
Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону - 14.05.2024 Украина.ру
Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону
Наступление подразделений российской армии в сторону Харькова представляет собой первый этап создания буферной зоны безопасности для Белгородской и Воронежской области, заявил 14 мая военный эксперт из ДНР Эдуард Басурин, передает телеграм-канал "Донбасс решает"
2024-05-14T17:39
2024-05-14T17:41
новости
эдуард басурин
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
наступление
вс рф
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/85/1018228589_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_3a701e20591f6c3250c3d2a564bce58b.jpg
По его словам, украинская армия больше не предпринимает тех масштабных попыток атаковать республику, которые фиксировались ранее. Это связано с продвижением ВС РФ и с тем, что командование ВСУ концентрирует все силы на Харьковском направлении.Благодаря продвижению российских войск на этом участке фронта, бойцы смогут прорвать обороны ВСУ на южном направлении и ускорят наступление на донецком фронте, добавил эксперт.Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать буферную зону.
https://ukraina.ru/20240321/1054014824.html
россия
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/85/1018228589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2be78f12e7ea5476b23db6816761c5d1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эдуард басурин, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Эдуард Басурин, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону

17:39 14.05.2024 (обновлено: 17:41 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФорум "Минские договоренности как основа суверенитета Донбасса" состоялся в Дебальцево Донецкой области
Форум Минские договоренности как основа суверенитета Донбасса состоялся в Дебальцево Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать в
Наступление подразделений российской армии в сторону Харькова представляет собой первый этап создания буферной зоны безопасности для Белгородской и Воронежской области, заявил 14 мая военный эксперт из ДНР Эдуард Басурин, передает телеграм-канал "Донбасс решает"
По его словам, украинская армия больше не предпринимает тех масштабных попыток атаковать республику, которые фиксировались ранее. Это связано с продвижением ВС РФ и с тем, что командование ВСУ концентрирует все силы на Харьковском направлении.

"Тактически, выполняется задача, которую поставил Верховный главнокомандующий, по созданию буферной зоны безопасности для Белгородской области и Воронежской области. Только буферная зона в 15-20 км маловата, потому что силы и средства, которые есть у ВСУ осуществляется сотнями километров", - заявил Басурин.

Благодаря продвижению российских войск на этом участке фронта, бойцы смогут прорвать обороны ВСУ на южном направлении и ускорят наступление на донецком фронте, добавил эксперт.
Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать буферную зону.
21 марта, 11:14
План Запада по спасению Украины: буферная зона, снарядная коалиция и санкционная удавкаЗападные страны ввиду усиливающегося натиска ВС РФ на фронте ищут способы повлиять на ситуации и вынудить Россию договориться с Киевом на их условиях. Всего через несколько месяцев на Украину может быть введен воинский контингент НАТО, который создаст буферную зону и усложнит Москве достижение целей СВО
 
НовостиЭдуард БасуринРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраинынаступлениеВС РФСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба
18:01Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 мая
17:56Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
17:39Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону
17:00Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
16:55Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией
16:38Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернаторе
16:36"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии
16:29Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину
16:22Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
16:14Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине
16:13Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*
16:04Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы
16:00Легендарный "вратарь" Григорий Плужник
15:29Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ
15:20Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования
15:10ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб
15:07Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы
15:07Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов
15:05Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом
Лента новостейМолния