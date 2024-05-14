https://ukraina.ru/20240514/1055064181.html

Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону

Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону - 14.05.2024 Украина.ру

Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону

Наступление подразделений российской армии в сторону Харькова представляет собой первый этап создания буферной зоны безопасности для Белгородской и Воронежской области, заявил 14 мая военный эксперт из ДНР Эдуард Басурин, передает телеграм-канал "Донбасс решает"

2024-05-14T17:39

2024-05-14T17:39

2024-05-14T17:41

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По его словам, украинская армия больше не предпринимает тех масштабных попыток атаковать республику, которые фиксировались ранее. Это связано с продвижением ВС РФ и с тем, что командование ВСУ концентрирует все силы на Харьковском направлении.Благодаря продвижению российских войск на этом участке фронта, бойцы смогут прорвать обороны ВСУ на южном направлении и ускорят наступление на донецком фронте, добавил эксперт.Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать буферную зону.

https://ukraina.ru/20240321/1054014824.html

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новости, эдуард басурин, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, спецоперация