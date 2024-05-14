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Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам

Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам - 14.05.2024 Украина.ру

Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам

Новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации озвучил присягу российскому народу и взял ответственность за происходящее в зоне проведения спецоперации

2024-05-14T16:22

2024-05-14T16:22

2024-05-14T16:24

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Глава оборонного ведомства также озвучил главный, "железобетонный принцип" своей работы: ошибаться можно, врать нельзя.Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала такой выбор удачным, так как Белоусов - "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".

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новости, россия, белоусов, владимир путин, совет федерации, мо рф, сво, спецоперация, министр, кадровые перестановки