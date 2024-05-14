Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам - 14.05.2024 Украина.ру
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Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам - 14.05.2024 Украина.ру
Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
Новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации озвучил присягу российскому народу и взял ответственность за происходящее в зоне проведения спецоперации
2024-05-14T16:22
2024-05-14T16:24
новости
россия
белоусов
владимир путин
совет федерации
мо рф
сво
спецоперация
министр
кадровые перестановки
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Глава оборонного ведомства также озвучил главный, "железобетонный принцип" своей работы: ошибаться можно, врать нельзя.Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала такой выбор удачным, так как Белоусов - "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".
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новости, россия, белоусов, владимир путин, совет федерации, мо рф, сво, спецоперация, министр, кадровые перестановки
Новости, Россия, Белоусов, Владимир Путин, Совет Федерации, МО РФ, СВО, Спецоперация, министр, кадровые перестановки

Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам

16:22 14.05.2024 (обновлено: 16:24 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации озвучил присягу российскому народу и взял ответственность за происходящее в зоне проведения спецоперации
"Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, ее народом, перед президентом Российской Федерации в соответствие с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач", - сказал он.
Глава оборонного ведомства также озвучил главный, "железобетонный принцип" своей работы: ошибаться можно, врать нельзя.
Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала такой выбор удачным, так как Белоусов - "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".
- РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 13:50
Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
 
НовостиРоссияБелоусовВладимир ПутинСовет ФедерацииМО РФСВОСпецоперацияминистркадровые перестановки
 
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Заголовок открываемого материала
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