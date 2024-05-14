https://ukraina.ru/20240514/1055061669.html
Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам - 14.05.2024 Украина.ру
Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
Новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации озвучил присягу российскому народу и взял ответственность за происходящее в зоне проведения спецоперации
2024-05-14T16:22
2024-05-14T16:22
2024-05-14T16:24
новости
россия
белоусов
владимир путин
совет федерации
мо рф
сво
спецоперация
министр
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055030382_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_cd81f8dca376d3c740237945c92e659b.jpg.webp
Глава оборонного ведомства также озвучил главный, "железобетонный принцип" своей работы: ошибаться можно, врать нельзя.Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала такой выбор удачным, так как Белоусов - "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".
https://ukraina.ru/20240513/1055032061.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055030382_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_eb18ff781b49c4f85591969e9ef494c9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоусов, владимир путин, совет федерации, мо рф, сво, спецоперация, министр, кадровые перестановки
Новости, Россия, Белоусов, Владимир Путин, Совет Федерации, МО РФ, СВО, Спецоперация, министр, кадровые перестановки
Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
16:22 14.05.2024 (обновлено: 16:24 14.05.2024)
Новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации озвучил присягу российскому народу и взял ответственность за происходящее в зоне проведения спецоперации
"Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, ее народом, перед президентом Российской Федерации в соответствие с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач", - сказал он.
Глава оборонного ведомства также озвучил главный, "железобетонный принцип" своей работы: ошибаться можно, врать нельзя.
Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала такой выбор удачным, так как Белоусов - "человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора, с выдающимися профессиональными качествами и большим опытом в сфере развития и внедрения инноваций".