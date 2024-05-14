https://ukraina.ru/20240514/1055049789.html

Зеленского и команду пригласили в военкомат

Зеленского и команду пригласили в военкомат - 14.05.2024 Украина.ру

Зеленского и команду пригласили в военкомат

Украинские госслужащие обязаны явиться в военкоматы для уточнения данных. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина

2024-05-14T10:30

2024-05-14T10:30

2024-05-14T10:30

новости

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минобороны украины

мобилизация

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/19/1054721401_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_f35a766807909648db54b779ef4dab05.jpg

"Прибыть в ТЦК (военкомат. – Ред.) - да, очевидно, потому что закон, который вступает в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг. – Ред.) прийти", - заявил Лазуткин в эфире телемарафона.По его словам, среди госслужащих категории "А" бронированию подлежит 100%, среди категорий "Б" и "В" - до 50%.Представитель Минобороны Украины добавил, что в военкомате ждут и тех, у кого нет брони от мобилизации. "Могут прийти, возможно, у них есть основания для отсрочки", пояснил Лазуткин.Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".

https://ukraina.ru/20240514/1055049618.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны украины, мобилизация, всу