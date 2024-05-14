Зеленского и команду пригласили в военкомат - 14.05.2024 Украина.ру
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Зеленского и команду пригласили в военкомат
Зеленского и команду пригласили в военкомат - 14.05.2024 Украина.ру
Зеленского и команду пригласили в военкомат
Украинские госслужащие обязаны явиться в военкоматы для уточнения данных. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина
2024-05-14T10:30
2024-05-14T10:30
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны украины
мобилизация
всу
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"Прибыть в ТЦК (военкомат. – Ред.) - да, очевидно, потому что закон, который вступает в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг. – Ред.) прийти", - заявил Лазуткин в эфире телемарафона.По его словам, среди госслужащих категории "А" бронированию подлежит 100%, среди категорий "Б" и "В" - до 50%.Представитель Минобороны Украины добавил, что в военкомате ждут и тех, у кого нет брони от мобилизации. "Могут прийти, возможно, у них есть основания для отсрочки", пояснил Лазуткин.Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны украины, мобилизация, всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, мобилизация, ВСУ

Зеленского и команду пригласили в военкомат

10:30 14.05.2024
 
Владимир Зеленский и Евгений Булацик
Владимир Зеленский и Евгений Булацик
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Украинские госслужащие обязаны явиться в военкоматы для уточнения данных. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина
"Прибыть в ТЦК (военкомат. – Ред.) - да, очевидно, потому что закон, который вступает в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг. – Ред.) прийти", - заявил Лазуткин в эфире телемарафона.
По его словам, среди госслужащих категории "А" бронированию подлежит 100%, среди категорий "Б" и "В" - до 50%.
Представитель Минобороны Украины добавил, что в военкомате ждут и тех, у кого нет брони от мобилизации. "Могут прийти, возможно, у них есть основания для отсрочки", пояснил Лазуткин.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
Херсон - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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