https://ukraina.ru/20240514/1055064586.html

"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба

"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба - 14.05.2024 Украина.ру

"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба

Супруга президента Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12 и 13 мая высадили в столице Сербии дипломатический десант. В Белграде Кулебу приняли как его сербский коллега Марко Джурич, так и глава государства Александр Вучич. Зеленская встретилась сначала с супругой сербского лидера, а потом и самим Вучичем

2024-05-14T18:52

2024-05-14T18:52

2024-05-14T18:56

эксклюзив

сербия

белград

александр вучич

дмитрий кулеба

владимир зеленский

елена зеленская

визит

россия

косово

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Елена Зеленская свое знакомство с сербской столицей начала с культурной программы – сначала посетила Белградскую крепость и Библиотеку города Белграда, в чьем фонде есть книги на украинском языке. Потом вместе с супругой президента Сербией Тамарой Вучич она приняла участие в конференции, посвященной вопросам психического здоровья.Во второй день визита Зеленскую принял Александр Вучич. В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества и взаимодействия в области культуры, отметил по итогам переговоров лидер Сербии на своей странице в соцсетях. Также Вучич поблагодарил Елену Зеленскую за укрепление украинско-сербских связей "в эти трудные времена".У Дмитрия Кулебы программа визита получилась весьма насыщенной. Кроме президента Сербии, его приняли министр иностранных дел Марко Джурич, премьер-министр Милош Вучевич и председатель парламента, экс-премьер Сербии Анна Брнабич.На встрече с главой сербского правительства Кулеба выразил благодарность за гуманитарную помощь, которую Сербия оказывает Украине. Кроме того, стороны обсудили пути расширения двухсторонней торговли и ее возвращения на довоенный уровень."В этом контексте мы договорились о проведении первого с 2013 года заседания Межправительственной украинско-сербской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - заявил Кулеба на официальном сайте МИД Украины.С сербским коллегой Марко Джуричем Кулеба побеседовал о путях развития двухстороннего сотрудничества и об интеграции обеих стран в Евросоюз. Джурич со своей стороны выразил поддержку "суверенитету и территориальной целостности Украины".Президент Сербии Александр Вучич обещал Кулебе, что в Киев скоро вернется сербский посол. Вучич также высказал желание в скором будущем организовать экономический форум с участием предпринимателей из Сербии и с Украины."Министру Кулебе я рассказал и о проблемах, с которыми Сербия сталкивается на международном уровне", - отметил Вучич на своей странице в соцсетях после переговоров.Правда, за визит украинской делегации Вучичу потом пришлось оправдываться перед сербской общественностью. Он рассказал, что Сербия в первую очередь рассчитывает на поддержку Украины в вопросах, связанных с ситуацией вокруг Косово. Также он не увидел ничего плохого в визите супруги главы киевского режима Елены Зеленской.Примечательно, что уже 14 мая, на следующий день после окончания визита украинской делегации, Александр Вучич встретился с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко. На своей странице в соцсетях Вучич сообщил, что российскому дипломату он передал благодарность за твердую позицию, которую Москва проявляет в вопросах сохранения суверенитета Сербии на территории Косово и Метохии. Также сербский лидер рассказал послу РФ о "серьезных вызовах", с которыми сталкивается Сербия на международной арене. Среди них - предстоящее голосование в ГА ООН о "геноциде в Сребренице".В целом визит украинской делегации в Белград в очередной раз иллюстрирует попытки действующего сербского руководства усидеть на двух стульях. Хотя это становится все труднее, учитывая новые политические реалии не только в Европе, но и в мире в целом, считают сербские эксперты, опрошенные изданием Украина.ру.По словам сербского юриста, профессора международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деяна Мировича, принимая в Белграде Елену Зеленскую и Дмитрия Кулебу, сербское руководство преследовало несколько целей.Первая из них – продемонстрировать Западу, что после того, как в Белграде побывал председатель КНР Си Цзиньпин, Сербия остается таким же надежным партнером США и их союзников, как и до этого визита, отметил эксперт."Второй момент – для меня приезд Кулебы в Белград выглядит как подготовка к будущему визиту в Сербию Владимира Зеленского. Министр иностранных дел всегда едет с визитом в какую-либо страну до того, как туда поедет президент. На такую мысль меня наталкивает тот факт, что Кулебу в Белграде принимали на самом высоком уровне. С ним встречался лично Вучич", - предположил Мирович.Третий момент: это был ответный визит супруги Зеленского, так как Тамара Вучич ездила в Киев и побывала там в Киево-Печерской лавре после того, как раскольники отняли ее у канонической Украинской православной церкви, напомнил юрист."Очевидно, что Вучич все-таки выбрал сторону в украинском конфликте", - заявил Мирович.Юрист также не исключил, что приезд Кулебы в Белград может быть подготовкой к участию Сербии в "мирной конференции" по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии без участия России.„Вучич должен был бы проявить намного больше благодарности по отношению к России за ее поддержку в ситуации вокруг Косово. Россия, используя свой авторитет в СБ ООН, не пускает Косово в ООН, а также выступает против декларации о Сребренице, которая будет вынесена на голосование ГА ООН. С другой стороны, Украина не признала независимость Косово, но поддерживает контакты с Приштиной на разных уровнях“, - рассказал Мирович.По его словам, Александр Вучич делает все эти странные дипломатические шаги потому, что не хочет терять поддержку Запада, который „позволяет ему удержаться у власти“. С другой стороны, настроение сербского народа абсолютно противоположное, и об этом свидетельствуют два факта, полагает эксперт.„Первый из них: Вучич до сих пор не осмелился ввести санкции в отношении России, потому что это вызвало бы острую реакцию его избирателей. Второй факт: он не разукрасил Белград украинскими флагами накануне визита Зеленской и Кулебы. Он знает, на чьей стороне народ“, - подытожил Деян Мирович.Сербский политик, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич считает, что визит Зеленской и Кулебы в Белград является доказательством того, что Сербия несамостоятельна в выборе внешнеполитического курса.„Официальные лица Сербии, которые встретили в Белграде гостей с Украины, являются всего лишь исполнителями этой политики. Сам визит должен был показать, что после формирования нового сербского правительства курс сближения с Западом сохраняется. При этом я хочу подчеркнуть, что это не политика сербского народа ─ сербы никогда не согласились бы на такое, если бы их мнение учитывалось“, - рассказал Джорджевич в интервью изданию Украина.ру.По его словам, сербы знают, что Россия защищает на международных площадках территориальную целостность их страны, что в ГА ООН готовится антисербская резолюция по Сребренице и что результат голосования очень сильно зависит от помощи российской дипломатии.„Меня только немного удивляет то, что у человека, который в этот деликатный момент принимает в Белграде Зеленскую и Кулебу, есть высшие российские государственные награды, такие, как орден Александра Невского“, - сказал Джорджевич.Эксперт обратил внимание на то, что визит украинской делегации пришелся на период, когда в Косово и Метохии происходит настоящий антисербский погром. Албанские сепаратисты нарушают все международные соглашения по Косово и Метохии, создавая немыслимые условия для жизни сербов и заставляя их покидать свои дома, напомнил он.„Сербия должна была в такой ситуации задействовать с помощью России все международные каналы, чтобы показать всем миру, что там происходит. Вместо этого Белград ставит Москву в такое положение, в котором она имеет право в очередной раз напомнить, что „русские не могут быть больше сербами, чем сами сербы“. Не время для Сербии терять союзников. Они не многочислены, но Россия среди них“, - подытожил Младжан Джорджевич.

https://ukraina.ru/20240327/1054151900.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, белград, александр вучич, дмитрий кулеба, владимир зеленский, елена зеленская, визит, россия, косово, оон, украина.ру