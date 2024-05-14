"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба - 14.05.2024 Украина.ру
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"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба
"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба - 14.05.2024 Украина.ру
"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба
Супруга президента Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12 и 13 мая высадили в столице Сербии дипломатический десант. В Белграде Кулебу приняли как его сербский коллега Марко Джурич, так и глава государства Александр Вучич. Зеленская встретилась сначала с супругой сербского лидера, а потом и самим Вучичем
2024-05-14T18:52
2024-05-14T18:56
эксклюзив
сербия
белград
александр вучич
дмитрий кулеба
владимир зеленский
елена зеленская
визит
россия
косово
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Елена Зеленская свое знакомство с сербской столицей начала с культурной программы – сначала посетила Белградскую крепость и Библиотеку города Белграда, в чьем фонде есть книги на украинском языке. Потом вместе с супругой президента Сербией Тамарой Вучич она приняла участие в конференции, посвященной вопросам психического здоровья.Во второй день визита Зеленскую принял Александр Вучич. В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества и взаимодействия в области культуры, отметил по итогам переговоров лидер Сербии на своей странице в соцсетях. Также Вучич поблагодарил Елену Зеленскую за укрепление украинско-сербских связей "в эти трудные времена".У Дмитрия Кулебы программа визита получилась весьма насыщенной. Кроме президента Сербии, его приняли министр иностранных дел Марко Джурич, премьер-министр Милош Вучевич и председатель парламента, экс-премьер Сербии Анна Брнабич.На встрече с главой сербского правительства Кулеба выразил благодарность за гуманитарную помощь, которую Сербия оказывает Украине. Кроме того, стороны обсудили пути расширения двухсторонней торговли и ее возвращения на довоенный уровень."В этом контексте мы договорились о проведении первого с 2013 года заседания Межправительственной украинско-сербской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - заявил Кулеба на официальном сайте МИД Украины.С сербским коллегой Марко Джуричем Кулеба побеседовал о путях развития двухстороннего сотрудничества и об интеграции обеих стран в Евросоюз. Джурич со своей стороны выразил поддержку "суверенитету и территориальной целостности Украины".Президент Сербии Александр Вучич обещал Кулебе, что в Киев скоро вернется сербский посол. Вучич также высказал желание в скором будущем организовать экономический форум с участием предпринимателей из Сербии и с Украины."Министру Кулебе я рассказал и о проблемах, с которыми Сербия сталкивается на международном уровне", - отметил Вучич на своей странице в соцсетях после переговоров.Правда, за визит украинской делегации Вучичу потом пришлось оправдываться перед сербской общественностью. Он рассказал, что Сербия в первую очередь рассчитывает на поддержку Украины в вопросах, связанных с ситуацией вокруг Косово. Также он не увидел ничего плохого в визите супруги главы киевского режима Елены Зеленской.Примечательно, что уже 14 мая, на следующий день после окончания визита украинской делегации, Александр Вучич встретился с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко. На своей странице в соцсетях Вучич сообщил, что российскому дипломату он передал благодарность за твердую позицию, которую Москва проявляет в вопросах сохранения суверенитета Сербии на территории Косово и Метохии. Также сербский лидер рассказал послу РФ о "серьезных вызовах", с которыми сталкивается Сербия на международной арене. Среди них - предстоящее голосование в ГА ООН о "геноциде в Сребренице".В целом визит украинской делегации в Белград в очередной раз иллюстрирует попытки действующего сербского руководства усидеть на двух стульях. Хотя это становится все труднее, учитывая новые политические реалии не только в Европе, но и в мире в целом, считают сербские эксперты, опрошенные изданием Украина.ру.По словам сербского юриста, профессора международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деяна Мировича, принимая в Белграде Елену Зеленскую и Дмитрия Кулебу, сербское руководство преследовало несколько целей.Первая из них – продемонстрировать Западу, что после того, как в Белграде побывал председатель КНР Си Цзиньпин, Сербия остается таким же надежным партнером США и их союзников, как и до этого визита, отметил эксперт."Второй момент – для меня приезд Кулебы в Белград выглядит как подготовка к будущему визиту в Сербию Владимира Зеленского. Министр иностранных дел всегда едет с визитом в какую-либо страну до того, как туда поедет президент. На такую мысль меня наталкивает тот факт, что Кулебу в Белграде принимали на самом высоком уровне. С ним встречался лично Вучич", - предположил Мирович.Третий момент: это был ответный визит супруги Зеленского, так как Тамара Вучич ездила в Киев и побывала там в Киево-Печерской лавре после того, как раскольники отняли ее у канонической Украинской православной церкви, напомнил юрист."Очевидно, что Вучич все-таки выбрал сторону в украинском конфликте", - заявил Мирович.Юрист также не исключил, что приезд Кулебы в Белград может быть подготовкой к участию Сербии в "мирной конференции" по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии без участия России.„Вучич должен был бы проявить намного больше благодарности по отношению к России за ее поддержку в ситуации вокруг Косово. Россия, используя свой авторитет в СБ ООН, не пускает Косово в ООН, а также выступает против декларации о Сребренице, которая будет вынесена на голосование ГА ООН. С другой стороны, Украина не признала независимость Косово, но поддерживает контакты с Приштиной на разных уровнях“, - рассказал Мирович.По его словам, Александр Вучич делает все эти странные дипломатические шаги потому, что не хочет терять поддержку Запада, который „позволяет ему удержаться у власти“. С другой стороны, настроение сербского народа абсолютно противоположное, и об этом свидетельствуют два факта, полагает эксперт.„Первый из них: Вучич до сих пор не осмелился ввести санкции в отношении России, потому что это вызвало бы острую реакцию его избирателей. Второй факт: он не разукрасил Белград украинскими флагами накануне визита Зеленской и Кулебы. Он знает, на чьей стороне народ“, - подытожил Деян Мирович.Сербский политик, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич считает, что визит Зеленской и Кулебы в Белград является доказательством того, что Сербия несамостоятельна в выборе внешнеполитического курса.„Официальные лица Сербии, которые встретили в Белграде гостей с Украины, являются всего лишь исполнителями этой политики. Сам визит должен был показать, что после формирования нового сербского правительства курс сближения с Западом сохраняется. При этом я хочу подчеркнуть, что это не политика сербского народа ─ сербы никогда не согласились бы на такое, если бы их мнение учитывалось“, - рассказал Джорджевич в интервью изданию Украина.ру.По его словам, сербы знают, что Россия защищает на международных площадках территориальную целостность их страны, что в ГА ООН готовится антисербская резолюция по Сребренице и что результат голосования очень сильно зависит от помощи российской дипломатии.„Меня только немного удивляет то, что у человека, который в этот деликатный момент принимает в Белграде Зеленскую и Кулебу, есть высшие российские государственные награды, такие, как орден Александра Невского“, - сказал Джорджевич.Эксперт обратил внимание на то, что визит украинской делегации пришелся на период, когда в Косово и Метохии происходит настоящий антисербский погром. Албанские сепаратисты нарушают все международные соглашения по Косово и Метохии, создавая немыслимые условия для жизни сербов и заставляя их покидать свои дома, напомнил он.„Сербия должна была в такой ситуации задействовать с помощью России все международные каналы, чтобы показать всем миру, что там происходит. Вместо этого Белград ставит Москву в такое положение, в котором она имеет право в очередной раз напомнить, что „русские не могут быть больше сербами, чем сами сербы“. Не время для Сербии терять союзников. Они не многочислены, но Россия среди них“, - подытожил Младжан Джорджевич.
https://ukraina.ru/20240327/1054151900.html
https://ukraina.ru/20240503/1054885787.html
https://ukraina.ru/20240513/1055027344.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сербия, белград, александр вучич, дмитрий кулеба, владимир зеленский, елена зеленская, визит, россия, косово, оон, украина.ру
Эксклюзив, Сербия, Белград, Александр Вучич, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, визит, Россия, Косово, ООН, Украина.ру

"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба

18:52 14.05.2024 (обновлено: 18:56 14.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Супруга президента Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12 и 13 мая высадили в столице Сербии дипломатический десант. В Белграде Кулебу приняли как его сербский коллега Марко Джурич, так и глава государства Александр Вучич. Зеленская встретилась сначала с супругой сербского лидера, а потом и самим Вучичем
Елена Зеленская свое знакомство с сербской столицей начала с культурной программы – сначала посетила Белградскую крепость и Библиотеку города Белграда, в чьем фонде есть книги на украинском языке. Потом вместе с супругой президента Сербией Тамарой Вучич она приняла участие в конференции, посвященной вопросам психического здоровья.
Во второй день визита Зеленскую принял Александр Вучич. В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества и взаимодействия в области культуры, отметил по итогам переговоров лидер Сербии на своей странице в соцсетях. Также Вучич поблагодарил Елену Зеленскую за укрепление украинско-сербских связей "в эти трудные времена".
У Дмитрия Кулебы программа визита получилась весьма насыщенной. Кроме президента Сербии, его приняли министр иностранных дел Марко Джурич, премьер-министр Милош Вучевич и председатель парламента, экс-премьер Сербии Анна Брнабич.
На встрече с главой сербского правительства Кулеба выразил благодарность за гуманитарную помощь, которую Сербия оказывает Украине. Кроме того, стороны обсудили пути расширения двухсторонней торговли и ее возвращения на довоенный уровень.
"В этом контексте мы договорились о проведении первого с 2013 года заседания Межправительственной украинско-сербской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - заявил Кулеба на официальном сайте МИД Украины.
С сербским коллегой Марко Джуричем Кулеба побеседовал о путях развития двухстороннего сотрудничества и об интеграции обеих стран в Евросоюз. Джурич со своей стороны выразил поддержку "суверенитету и территориальной целостности Украины".
Президент Сербии Александр Вучич обещал Кулебе, что в Киев скоро вернется сербский посол. Вучич также высказал желание в скором будущем организовать экономический форум с участием предпринимателей из Сербии и с Украины.
"Министру Кулебе я рассказал и о проблемах, с которыми Сербия сталкивается на международном уровне", - отметил Вучич на своей странице в соцсетях после переговоров.
Правда, за визит украинской делегации Вучичу потом пришлось оправдываться перед сербской общественностью. Он рассказал, что Сербия в первую очередь рассчитывает на поддержку Украины в вопросах, связанных с ситуацией вокруг Косово. Также он не увидел ничего плохого в визите супруги главы киевского режима Елены Зеленской.
"А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово? И у меня есть задача и обязанность просить их не быть на другой стороне при голосовании Совета Европы в Страсбурге. И чтобы не были против нас в Генеральной Ассамблее ООН", – процитировали ответ Вучича сербским журналистам РИА Новости.
Примечательно, что уже 14 мая, на следующий день после окончания визита украинской делегации, Александр Вучич встретился с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко.
На своей странице в соцсетях Вучич сообщил, что российскому дипломату он передал благодарность за твердую позицию, которую Москва проявляет в вопросах сохранения суверенитета Сербии на территории Косово и Метохии. Также сербский лидер рассказал послу РФ о "серьезных вызовах", с которыми сталкивается Сербия на международной арене. Среди них - предстоящее голосование в ГА ООН о "геноциде в Сребренице".
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27 марта, 19:52
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В целом визит украинской делегации в Белград в очередной раз иллюстрирует попытки действующего сербского руководства усидеть на двух стульях. Хотя это становится все труднее, учитывая новые политические реалии не только в Европе, но и в мире в целом, считают сербские эксперты, опрошенные изданием Украина.ру.
По словам сербского юриста, профессора международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деяна Мировича, принимая в Белграде Елену Зеленскую и Дмитрия Кулебу, сербское руководство преследовало несколько целей.
Первая из них – продемонстрировать Западу, что после того, как в Белграде побывал председатель КНР Си Цзиньпин, Сербия остается таким же надежным партнером США и их союзников, как и до этого визита, отметил эксперт.
"Второй момент – для меня приезд Кулебы в Белград выглядит как подготовка к будущему визиту в Сербию Владимира Зеленского. Министр иностранных дел всегда едет с визитом в какую-либо страну до того, как туда поедет президент. На такую мысль меня наталкивает тот факт, что Кулебу в Белграде принимали на самом высоком уровне. С ним встречался лично Вучич", - предположил Мирович.
Третий момент: это был ответный визит супруги Зеленского, так как Тамара Вучич ездила в Киев и побывала там в Киево-Печерской лавре после того, как раскольники отняли ее у канонической Украинской православной церкви, напомнил юрист.
"Очевидно, что Вучич все-таки выбрал сторону в украинском конфликте", - заявил Мирович.
Юрист также не исключил, что приезд Кулебы в Белград может быть подготовкой к участию Сербии в "мирной конференции" по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии без участия России.
„Вучич должен был бы проявить намного больше благодарности по отношению к России за ее поддержку в ситуации вокруг Косово. Россия, используя свой авторитет в СБ ООН, не пускает Косово в ООН, а также выступает против декларации о Сребренице, которая будет вынесена на голосование ГА ООН. С другой стороны, Украина не признала независимость Косово, но поддерживает контакты с Приштиной на разных уровнях“, - рассказал Мирович.
По его словам, Александр Вучич делает все эти странные дипломатические шаги потому, что не хочет терять поддержку Запада, который „позволяет ему удержаться у власти“. С другой стороны, настроение сербского народа абсолютно противоположное, и об этом свидетельствуют два факта, полагает эксперт.
„Первый из них: Вучич до сих пор не осмелился ввести санкции в отношении России, потому что это вызвало бы острую реакцию его избирателей. Второй факт: он не разукрасил Белград украинскими флагами накануне визита Зеленской и Кулебы. Он знает, на чьей стороне народ“, - подытожил Деян Мирович.
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 18:54
Новое старое правительство Сербии. Главная задача ─ тянуть времяПарламент Сербии 2 мая утвердил состав нового правительства во главе с бывшим министром обороны Милошем Вучевичем
Сербский политик, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич считает, что визит Зеленской и Кулебы в Белград является доказательством того, что Сербия несамостоятельна в выборе внешнеполитического курса.
„Официальные лица Сербии, которые встретили в Белграде гостей с Украины, являются всего лишь исполнителями этой политики. Сам визит должен был показать, что после формирования нового сербского правительства курс сближения с Западом сохраняется. При этом я хочу подчеркнуть, что это не политика сербского народа сербы никогда не согласились бы на такое, если бы их мнение учитывалось“, - рассказал Джорджевич в интервью изданию Украина.ру.
По его словам, сербы знают, что Россия защищает на международных площадках территориальную целостность их страны, что в ГА ООН готовится антисербская резолюция по Сребренице и что результат голосования очень сильно зависит от помощи российской дипломатии.
„Меня только немного удивляет то, что у человека, который в этот деликатный момент принимает в Белграде Зеленскую и Кулебу, есть высшие российские государственные награды, такие, как орден Александра Невского“, - сказал Джорджевич.
Эксперт обратил внимание на то, что визит украинской делегации пришелся на период, когда в Косово и Метохии происходит настоящий антисербский погром. Албанские сепаратисты нарушают все международные соглашения по Косово и Метохии, создавая немыслимые условия для жизни сербов и заставляя их покидать свои дома, напомнил он.
„Сербия должна была в такой ситуации задействовать с помощью России все международные каналы, чтобы показать всем миру, что там происходит. Вместо этого Белград ставит Москву в такое положение, в котором она имеет право в очередной раз напомнить, что „русские не могут быть больше сербами, чем сами сербы“. Не время для Сербии терять союзников. Они не многочислены, но Россия среди них“, - подытожил Младжан Джорджевич.
Вчера, 10:50
Елена Зеленская посетила Сербию: записалась в библиотеку и привезла КулебуЖена президента Украины Владимира Зеленского Елена 12 мая прибыла с двухсторонним визитом в Сербию. В сербской столице Белграде ее встретила супруга президента Александра Вучича Тамара, передает сербский телеканал РТС
 
ЭксклюзивСербияБелградАлександр ВучичДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаявизитРоссияКосовоООНУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
18:52"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба
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17:56Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
17:39Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону
17:00Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
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