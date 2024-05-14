https://ukraina.ru/20240514/1055059317.html

Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернаторе

Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернаторе - 14.05.2024 Украина.ру

Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернаторе

Алексей Дюмин больше не губернатор Тульской области, и уже точно не министр обороны. Прогнозы всяких инсайдеров, "источников в Кремле" и прочих анонимных знатоков не сбылись. Президент России Владимир Путин забрал Алексея Геннадьевича первым в команду из десяти помощников

2024-05-14T16:38

2024-05-14T16:38

2024-05-14T16:58

владимир путин

опк

губернатор

мнения

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"Несмотря на новую должность, Тула для меня - родная земля. Как могу, буду оказывать содействие и помощь руководству региона. По тем вопросам, которые в моих силах и в моих компетенциях, я буду вам полезен", - сказал Дюмин членам регионального правительства в прощальном выступлении 14 мая.Дюмин руководил Тульской областью восемь лет. Человека из силового блока, тем более из окружения президента, в оружейной столице восприняли сначала как консерватора, а затем как куратора оборонной промышленности. Большим и жирным плюсом для региона всегда считались связи руководителя с федеральным центром (читай: бюджетом). До прибытия в 2011 году "варяжской" команды предшественника Дюмина Владимира Груздева областью руководил местный военный инженер, выходец из "оборонки" Вячеслав Дудка. Шесть лет правления закончились приговором суда за взятку на 9,5 лет колонии. Молодежи запомнился разбитыми дорогами и действительно крутыми концертами на главной площади.Энергичный Груздев, кажется, в первый свой день в Туле сказал, что город "пыльный". И, как говорится, понеслось: публичные порки чиновников в присутствии жителей небольших городов и сел, польские рабочие на укладке асфальта буквально повсеместно, "подарки от губернатора" - детские площадки во дворах, работа над развитием малого бизнеса. Те, кто непосредственно работал с главой региона, рассказывали, что будто бы ложились спать с телефоном в руке - мог позвонить.В 2015 году по Туле поползли слухи: Груздев уйдет в отставку. Ему пророчили не то место в министерстве транспорта, не то заслуженный отдых. И так за год несколько раз. В следующем году, наконец ─ настоящая отставка. Запомнился невероятными фейерверками в большие праздники, построил (извините, "восстановил") колокольню в Тульском кремле, а на колоколах отлил фамилии членов семьи и регионального правительства. А! Еще выступал за развитие футбола, посещал матчи "Арсенала" и снес советский недострой в самом центре - детский кукольный театр.К Груздеву относились по-разному, и, уверен на сто процентов, после того, как он написал заявление об увольнении по собственному желанию, многие открыли шампанское и затаили дыхание: кто же будет следующим?Следующий был краток и немногословен. Все-таки человек военный плюс общество обсуждало последствия событий 2013-14 годов. А ведь еще тогда кто-то из команды Груздева искренне (как казалось) переживал за судьбу несостоявшейся Харьковской Народной Республики, о необходимости обеспечить беженцев с Украины необходимым, чем-то помочь воюющим Луганской и Донецкой народным республикам.И вот: прошли два года, регион возглавил Герой России, генерал, выписанный аккурат из министерства обороны. Волнительно? Еще бы.Дюмину показали Ясную Поляну, где работал и жил Лев Николаевич Толстой, и где по традиции гуляют молодожены. "Поздравляю с бракосочетанием и желаю…" - что-то вроде этого отчеканил новый губернатор знакомой паре. Какое-то время туляки относились к нему осторожно: говорил не очень складно, не очень-то любил публичные выступления. Завели шутливый аккаунт в соцсети "Брови Дюмина". А потом прониклись, полюбили.Поменьше пышных слов, побольше будничного дела. Приезжаешь в Тулу из Донецка и думаешь: "как-то не очень, грязно что ли?" Приезжаешь из Симферополя - чувствуешь себя как в столице всей цивилизации. Шли годы. Утонувший в войне Донецк потихоньку увядал, симферопольский бардак нисколько не менялся, а Тула - строилась. За один год в крымской столице ввели валидаторы в общественном транспорте, но водители их предусмотрительно заклеивали - якобы не работают, плати наличкой. А в Туле выросли как грибы целые микрорайоны многоэтажек.И ледовая арена. В поле, где когда-то местные сажали картошку и любовались вечерним заревом с "Тулачермета", где похоронена не одна кошка, а в ручье стирали ковры и загорали на бетонных плитах, возвели космического дизайна дворец хоккея. А подальше, за болотом, - Суворовское военное училище. Можно сказать там, где раньше волки…Грустно будет тулякам без "консерватора". Хорошо, если регион возглавит кто-то с таким же колоссальным административным ресурсом, плохо - что без связи с федеральным центром. Увы, возможно это и есть единственный критерий оценки результата.На новой должности Дюмин, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, заниматься госсоветам и курировать спорт. Наверное, хоккей. Наверное, и Тулу не забудет.Учитывая, что в апреле он объявил о создании в оружейной столице Центра компетенций в ОПК для нужд всей страны - уже традиционно значение Тулы для страны огромно.

https://ukraina.ru/20240513/1055030657.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

владимир путин, опк, губернатор, мнения