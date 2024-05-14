Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы - 14.05.2024 Украина.ру
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Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы - 14.05.2024 Украина.ру
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы
Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков-Липцы, постоянно обстреливая из арторудий противника, направляющегося из Харькова. Об этом 14 мая рассказал штурмовик с позывным "Руда", передает РИА Новости
2024-05-14T15:07
2024-05-14T15:07
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"Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами (постоянно улучшают тактическое положение - ред.), и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем. И постоянно ведется мониторинг при их передвижении, и каждая колонна, входящая, выходящая, уже безнаказанно просто так ездить не будет", - рассказал военнослужащий.По его словам, это затрудняет подвоз боеприпасов, смену личного состава и подтягивание резервов ВСУ.Ранее во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев анонсировал, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе.До этого Минобороны России сообщало, что эта группировка освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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новости, харьков, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Харьков, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы

15:07 14.05.2024
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков-Липцы, постоянно обстреливая из арторудий противника, направляющегося из Харькова. Об этом 14 мая рассказал штурмовик с позывным "Руда", передает РИА Новости
"Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами (постоянно улучшают тактическое положение - ред.), и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем. И постоянно ведется мониторинг при их передвижении, и каждая колонна, входящая, выходящая, уже безнаказанно просто так ездить не будет", - рассказал военнослужащий.
По его словам, это затрудняет подвоз боеприпасов, смену личного состава и подтягивание резервов ВСУ.
"Людей они не жалеют, им все равно, сколько там погибнет, сколько зайдет, сколько выйдет", - добавил боец.
Ранее во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев анонсировал, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе.
До этого Минобороны России сообщало, что эта группировка освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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НовостиХарьковХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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