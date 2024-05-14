ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб - 14.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240514/1055056873.html
ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб
ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб - 14.05.2024 Украина.ру
ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб
Украинские военные отошли со своих позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области. Об этом 14 мая сообщили в телеграм-канале Генштаба Вооруженных сил Украины
2024-05-14T15:10
2024-05-14T15:10
харьковская область
новости
украина
владимир зеленский
генштаб
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0a/1055002770_0:62:1081:670_1920x0_80_0_0_e3c7d1ab2930ef2ce92256bd3d2516de.jpg.webp
"В результате интенсивного огневого влияния противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов (корректируемых авиабомб) по нашим подразделениям... было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются", - говорится в посте.В генштабе ВСУ уверяют, что ситуация в районе приграничного города Волчанска в Харьковской области контролируемая, а в Черниговской и Сумской областях изменений в состоянии и положении подразделений ВСУ не произошло.В то же время глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что западная и северная части города Волчанска уже контролируются российскими войсками.Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл чрезвычайно сложным положение в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ также признавал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отмечал "тактический успех" российских войск.
https://ukraina.ru/20240514/1055055490.html
харьковская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0a/1055002770_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a3efe83ebeaa0a78ab20ad24c28dc3ff.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
харьковская область, новости, украина, владимир зеленский, генштаб, вс рф, всу
Харьковская область, Новости, Украина, Владимир Зеленский, Генштаб, ВС РФ, ВСУ

ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб

15:10 14.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Украинские военные отошли со своих позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области. Об этом 14 мая сообщили в телеграм-канале Генштаба Вооруженных сил Украины
"В результате интенсивного огневого влияния противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов (корректируемых авиабомб) по нашим подразделениям... было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются", - говорится в посте.
В генштабе ВСУ уверяют, что ситуация в районе приграничного города Волчанска в Харьковской области контролируемая, а в Черниговской и Сумской областях изменений в состоянии и положении подразделений ВСУ не произошло.
В то же время глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что западная и северная части города Волчанска уже контролируются российскими войсками.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл чрезвычайно сложным положение в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ также признавал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отмечал "тактический успех" российских войск.
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
13:00
Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам СП. Главное на Украине на 13:00 14 мая
 
Харьковская областьНовостиУкраинаВладимир ЗеленскийГенштабВС РФВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
16:14Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине
16:13Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*
16:04Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы
16:00Легендарный "вратарь" Григорий Плужник
15:29Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ
15:20Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования
15:10ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб
15:07Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы
15:07Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов
15:05Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом
14:45"Коллапс и ночной кошмар". Дела Украины настолько плохи, что Блинкен приехал впервые за восемь месяцев
14:16Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти
14:09Жильцы обрушенного в Белгороде дома получат выплаты - Гладков
13:53Саудовская Аравия: покушение, которого не было, и убийство, изменившее историю
13:45Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области
13:32Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине
13:22Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы
13:00Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам СП. Главное на Украине на 13:00 14 мая
12:58В Кремле оценили последствия кадровых перестановок в МО РФ для Киева
Лента новостейМолния