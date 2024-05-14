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ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб

ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб - 14.05.2024 Украина.ру

ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб

Украинские военные отошли со своих позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области. Об этом 14 мая сообщили в телеграм-канале Генштаба Вооруженных сил Украины

2024-05-14T15:10

2024-05-14T15:10

2024-05-14T15:10

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генштаб

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"В результате интенсивного огневого влияния противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов (корректируемых авиабомб) по нашим подразделениям... было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются", - говорится в посте.В генштабе ВСУ уверяют, что ситуация в районе приграничного города Волчанска в Харьковской области контролируемая, а в Черниговской и Сумской областях изменений в состоянии и положении подразделений ВСУ не произошло.В то же время глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что западная и северная части города Волчанска уже контролируются российскими войсками.Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл чрезвычайно сложным положение в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ также признавал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отмечал "тактический успех" российских войск.

https://ukraina.ru/20240514/1055055490.html

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харьковская область, новости, украина, владимир зеленский, генштаб, вс рф, всу