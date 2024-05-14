Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией - 14.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240514/1055062948.html
Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией
Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией - 14.05.2024 Украина.ру
Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией
Третий президент Украины Виктор Ющенко, при котором начался процесс нацификации страны, решительно высказался против урегулирования конфликта дипломатическим путем. В интервью американскому журналу Foreign Policy он заявил, что завершить боевые действия переговорами было бы ошибкой
2024-05-14T16:55
2024-05-14T16:57
новости
украина
виктор ющенко
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
сво
переговоры
"формула мира"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102123/79/1021237978_0:135:2777:1697_1920x0_80_0_0_c60d04688613371b898c81248f20287e.jpg
Кроме этого, Ющенко осудил задержку американской помощи Украине, признав, что ему "стыдно слышать аргументы об усталости от войны". По его мнению, нехватка военной техники и боеприпасов в рядах украинской армии не должна оправдать завершение боевых действий.Вместе с тем, Ющенко поддержал руководство киевского режима, которое выступает против диалога с Москвой. Отдельно бывший президент отметил своего преемника Владимира Зеленского, заявив, что "ни один украинский политик не отдаст территорию, чтобы положить конец боевым действиям".В начале российской спецоперации бывший президент Украины Виктор Ющенко заявлял, что Евросоюз якобы уговаривал Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией, но тот отказался. По его словам, с аналогичными просьбами проявить благоразумие и избежать кровопролития к Зеленскому также обращались многие отставные мировые лидеры, но тот якобы был непреклонен.Позже глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия рассказал, кто в действительности помешал подписанию мира с РФ в 2022 году.
https://ukraina.ru/20240514/1055061824.html
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102123/79/1021237978_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_57050471d757658384b396b2dc1a9399.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, виктор ющенко, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, сво, переговоры, "формула мира", спецоперация
Новости, Украина, Виктор Ющенко, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО, переговоры, "формула мира", Спецоперация

Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией

16:55 14.05.2024 (обновлено: 16:57 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Виктор Ющенко
Экс-президент Украины Виктор Ющенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Третий президент Украины Виктор Ющенко, при котором начался процесс нацификации страны, решительно высказался против урегулирования конфликта дипломатическим путем. В интервью американскому журналу Foreign Policy он заявил, что завершить боевые действия переговорами было бы ошибкой
"Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что было бы ошибкой закончить войну его страны с Россией путем мирных переговоров, предупредив, что это только придаст смелости президенту РФ Владимиру Путину", - сказано в публикации.
Кроме этого, Ющенко осудил задержку американской помощи Украине, признав, что ему "стыдно слышать аргументы об усталости от войны".
По его мнению, нехватка военной техники и боеприпасов в рядах украинской армии не должна оправдать завершение боевых действий.
Вместе с тем, Ющенко поддержал руководство киевского режима, которое выступает против диалога с Москвой. Отдельно бывший президент отметил своего преемника Владимира Зеленского, заявив, что "ни один украинский политик не отдаст территорию, чтобы положить конец боевым действиям".
В начале российской спецоперации бывший президент Украины Виктор Ющенко заявлял, что Евросоюз якобы уговаривал Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией, но тот отказался. По его словам, с аналогичными просьбами проявить благоразумие и избежать кровопролития к Зеленскому также обращались многие отставные мировые лидеры, но тот якобы был непреклонен.
Позже глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия рассказал, кто в действительности помешал подписанию мира с РФ в 2022 году.
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
16:29
Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать УкраинуГенсек НАТО Йенс Столтенберг огорошил украинские власти, заявив, что без победы над Россией киевскому режиму не видать от Запада денег на восстановление страны
 
НовостиУкраинаВиктор ЮщенкоРоссияМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСВОпереговоры"формула мира"Спецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52"Вучич всё-таки выбрал сторону в украинском конфликте". Что делали в Сербии Зеленская и Кулеба
18:01Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев, планы министра Белоусова. Итоги 14 мая
17:56Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
17:39Басурин: наступление ВС РФ на Харьковскую область формирует буферную зону
17:00Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
16:55Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией
16:38Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернаторе
16:36"Где дроны?": Умеров встретился с теневыми министрами Британии
16:29Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину
16:22Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам
16:14Какое направление может стать главным: Ераносян о военном наступлении России и бунтах на Украине
16:13Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*
16:04Глава МВД России объявил о подготовке миграционной реформы
16:00Легендарный "вратарь" Григорий Плужник
15:29Белоусов назвал первоочередные задачи на посту главы МО РФ
15:20Белоусов рассказал о проблемах в сфере военного образования
15:10ВСУ потеряли позиции под Лукьянцами в Харьковской области - генштаб
15:07Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков-Липцы
15:07Комплектование Вооруженных сил не означает мобилизацию - Белоусов
15:05Газета Politico рассказала, чем обернется для Киева потеря контроля над Харьковом
Лента новостейМолния