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Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией

Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией - 14.05.2024 Украина.ру

Экс-президент Украины Ющенко высказался против мира с Россией

Третий президент Украины Виктор Ющенко, при котором начался процесс нацификации страны, решительно высказался против урегулирования конфликта дипломатическим путем. В интервью американскому журналу Foreign Policy он заявил, что завершить боевые действия переговорами было бы ошибкой

2024-05-14T16:55

2024-05-14T16:55

2024-05-14T16:57

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Кроме этого, Ющенко осудил задержку американской помощи Украине, признав, что ему "стыдно слышать аргументы об усталости от войны". По его мнению, нехватка военной техники и боеприпасов в рядах украинской армии не должна оправдать завершение боевых действий.Вместе с тем, Ющенко поддержал руководство киевского режима, которое выступает против диалога с Москвой. Отдельно бывший президент отметил своего преемника Владимира Зеленского, заявив, что "ни один украинский политик не отдаст территорию, чтобы положить конец боевым действиям".В начале российской спецоперации бывший президент Украины Виктор Ющенко заявлял, что Евросоюз якобы уговаривал Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией, но тот отказался. По его словам, с аналогичными просьбами проявить благоразумие и избежать кровопролития к Зеленскому также обращались многие отставные мировые лидеры, но тот якобы был непреклонен.Позже глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия рассказал, кто в действительности помешал подписанию мира с РФ в 2022 году.

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