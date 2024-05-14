https://ukraina.ru/20240514/1055045795.html

Теперь - эконом-класс. Как живут сегодня Пугачева, её супруг и другие обитатели замка в деревне Грязь

Теперь - эконом-класс. Как живут сегодня Пугачева, её супруг и другие обитатели замка в деревне Грязь - 14.05.2024 Украина.ру

Теперь - эконом-класс. Как живут сегодня Пугачева, её супруг и другие обитатели замка в деревне Грязь

Недавно иноагента Максима Галкина сфотографировали в эконом классе в самолёте. Он был очень недоволен.

2024-05-14T08:37

2024-05-14T08:37

2024-05-14T08:38

россия

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сша

максим галкин

алла пугачева

филипп киркоров

эксклюзив

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Ещё бы. Ведь раньше этот человек брал 100.000 евро за концерт и летал, по условиям райдера, только бизнес-классом. Теперь он берёт за выступление всего лишь 8000 евро.Неужели Галкин настолько обеднел? А как же его знаменитый замок? Супердорогие автомобили, возле которых он позировал в своём гараже?Роллс Ройс, Майбах, Ламборджини, Инфинити и прочие Бентли?Конечно же, о бедности речь не идёт. Но условия жизни семейства уже не те. И дело не только в том, что нет былой роскоши. Как бы не рассказывали иноагенты и их спутники, что жизнь в эмиграции прекрасна, на самом деле, это далеко не так.И доказательство этому - их собственные злобные речи. Откуда бы взялось столько злобы у людей, довольных своей жизнью?Холопы и "...удаки"Не может сдержаться Алла Пугачёва, нападает то на своих же зрителей, то на телеведущих, то на Стаса Михайлова. Звучат слова "холопы", "морду набью", ".. удак".Не может сдержать себя иноагент Галкин. На каждом концерте он говорит что-нибудь неприятное, посмеивается над Лолитой Милявской и Филиппом Киркоровым.Невыносимо иноагенту смотреть, как продолжают спокойно жить, работать, выступать на телевидении его бывшие коллеги и друзья. И это даже при том, что Киркоров с Милявской попали в непростую ситуацию после "голой вечеринки".Но им не пришло в голову эмигрировать, обозвать свою публику "холопами" и удалиться в безвестность и безденежье.Киркоров недавно отпраздновал день рождения, дал большое интервью в интерьере своего дома.Кстати, поклонники Киркорова отметили, что из дома певца исчез специальный уголок поклонения Алле Пугачевой. Чего там только не было: куклы под Пугачёву, диски, фото единственной жены Киркорова.Сам певец рассказал душераздирающую историю о том, как отношения Аллы Пугачёвой и будущего иноагента Галкина начинались ещё в браке с Киркоровым. "Я уезжал на гастроли, а Алла с Максимом ходили по театрам... Я им верил."Однако теперь Киркоров говорит: "Она счастлива с этим человеком... Ну что ж."А знаменитый замок в селении Грязь теперь стоит пустой. Попытки его продать ни к чему не привели. Говорят, что Пугачёва пыталась выставить его на продажу за миллиард рублей. Но замок не продается. И за меньшие суммы тоже. В чём же дело?Замок с гаргульямиИнтерьеры замка поражают воображение: стеклянный пол на втором этаже, чтобы видеть, что происходит на первом.Лифт с первого на шестой этаж.Дети ездили по замку на самокатах. В комнатах у них стояли целые сундуки игрушек.Зимний сад, библиотека, обсерватория. Спальня самого Галкина на 6 этаже. Бассейн в подвальном помещении.В здании есть помещение, где находится сцена и зрительный зал. Есть отдельно кинозал.Многоярусные хрустальные люстры. Одна из них привезена из Франции и имеет специальное управление для того, чтобы люстру опускать и поднимать.Отдельно построен спортивный комплекс. Хозяйственные постройки, где проживает прислуга (не в замке же им жить, в самом деле).Роскошные машины собирал нынешний иноагент Галкин в своем гараже, и очень любил с ними фотографироваться.Сад тоже непростой: в нем собраны скульптуры известных мастеров.Знаменитые кованые гаргульи у входа - как символ замка "Грязь".Что скрывают гаргульи?Не так давно гаргульи появились и на крыше. Дело в том, что замок начал разваливаться, демонические ящеры должны были скрыть некоторые косметические дефекты здания.Попросту говоря, фигуры на крыше прикрывают специальные строительные скрепы, а по самому замку уже пошли трещины.Циклопическое сооружение было построено, скорее всего, без учёта всех особенностей местности, грунта, сопротивления материалов.Не выдержал замок по итогу всей "начинки": бассейна в подвале, кинозала, лифтов, древних массивных предметов освещения и всех остальных наворотов.Памятник тщеславиюКонечно, замок этот очень сложно продать по причине начинающегося разрушения.Но главная причина другая: кому нужно такое громоздкое жильё? Памятник тщеславию иноагента Галкина?Это не жилище, а целый жилищныйкомплекс:1 гектар земли, 3 тысячи квадратных метров жилплощади, 6 этажей.Больше 100 тысяч рублей в месяц - таковы были расходы только на электричество.Полностью обслуживание замка в месяц стоило 900 тысяч рублей.В средневековье в подобном замке размещался не только сам феодал, но и его многочисленная свита, его семья, родственники. Обычно в похожем по размерам замке феодала проживало не менее 100 человек.В просторном и пустом замке Галкина жили четверо.Стиль "дорого-богато"Как говорят про разодетых без вкуса и стиля женщин: надела всё лучшее сразу.Вот и замок Галкина, как рентген, показывает его тщеславие, любовь к показной роскоши. Наличие огромных денег и отсутствие стиля и вкуса.Тщеславие вообще редко сочетается с умом.Удивительно то, что Галкин - юморист и пародист, но оказалось, что здоровой самоиронии у него нет.Как можно всерьёз было потратить столько лет жизни (семь лет) и столько средств на выбор панелей, мозаик и прочего "тяжёлого люкса"?Архитектурный стиль замка, его интерьеры специалисты определяют как "эклектику", а по простому этот стиль называется "дорого - богато".Все скинуто в огромную кучу. Рыцарские доспехи, античные статуи, современная кухня, ванные в стиле "Версаль", бассейн почему-то в китайском стиле, передвижные люстры из венецианского стекла.Честно говоря, с трудом можно представить себе комфортное проживание в этом огромном пространстве, похожем на многоэтажный мебельный магазин.Психологи и архитекторыПсихологи тоже ставили диагноз владельцу замка. Этот дом - воплощение мечты инфантильного 40-летнего мальчика о всемогуществе.Но это не красивая мечта о средневековом замке, как всюду рассказывал иноагент. Это тема внутренних комплексов, желание "утереть нос".В идее этого замке больше тщеславия и агрессии, чем красоты и комфорта."Видели? Вот чего я стою!" - как бы говорит нам его хозяин. Дорогие вещи должны затыкать бездонную дыру в душе. Но, как хорошо известно, не затыкают.Особое внимание психологи уделяют гаргульям на входе. Демонические сущности как бы говорят посетителям: я опасен. Этот дом опасен. Будь на стороже, не расслабляйся.Это тоже проявляются какие-то внутренние комплексы. "Не нападай на меня".Кстати, гаргульи на самом деле - демонические символы мучений и разочарований, чувства вины и наказания за прошлые деяния. Это не защитники, а зловещее напоминание о воздаянии за грехи. Зачем именно их выбрал иноагент?Сам архитектурный стиль дома - и не готика, и не викторианский стиль, и не романский, и не современный "бетон и стекло", а всё вместе, сразу. Оглушительный набор всего, что было когда-то модно или просто привлекло взгляд.Архитекторы называют этот "шедевр" апофеозом безвкусицы и памятником тщеславию хозяев.Барон и графиняПугачёва, кстати, в своё время купила себе титул то ли графини, то ли княгини. Ещё во время брака с Киркоровым.Галкин тоже захотел быть "голубых кровей". Он - барон.У семейства есть даже родовой герб."Мне кажется, я достойна такого титула", - говорила Пугачёва в 1994 году.Титул графини в те лихие годы стоил 5700 евро.Кристина же - баронесса фон Орбах, по отцу. И даже разыскала документы, имеет официальный титул баронессы."Это всё-таки гены, а не бумажка", - хвасталась Алла происхождением дочери - баронессы.Правда, выступать теперь баронессе приходится в русских ресторанах на Брайтоне. В России последний гастрольный тур обернулся отменой в большинстве городов."Кристина - патриотка!" - защищал дочку Евгений Болдин, бывший муж Пугачевой. "Она выросла на моих глазах".Может быть, Кристина и патриотка, но очень молчаливая.Она, так же, как и Пугачёва и Галкин, ни слова не написала в день 9 мая, не поздравила соотечественников. Отмолчалась в новый год, когда был удар по Белгороду. Молчала во время теракта в "Крокусе".Недавно во время гастролей в России Кристина отвечала на вопрос зрителей: когда вы опять к нам приедете?- Я здесь живу!Но вот, оказывается, дом на Истре, который принадлежит семье Аллы Пугачёвой, Кристина недавно выставила на продажу. Там тоже есть и кинозал, и даже свой причал.Но это также означает, что баронесса фон Орбах в России больше не живёт. Разве что в замке с гаргульями?Барон иноагентНу а у барона иноагента Галкина есть необходимость давать как можно больше концертов и летать по всему миру с шутками про Киркорова и Милявскую.Почему, кстати, эти два артиста - постоянные мишени Галкина? Участники знаменитой "голой вечеринки", Киркоров и Лолита сильно проштрафились, но упорно стараются реабилитироваться.Из страны они и не думали уезжать.Если же уезжают, то сразу всё объясняют: "заболела собака, но я скоро буду", - отчитывается Лолита из Болгарии.Филипп был замечен в США, но оттуда посылал приветы и воздушные поцелуи: "я скоро буду!"Почему-то они не спешат влиться в когорту якобы "нормальных", примкнуть к Пугачёвым-Галкиным.Вот это и злит иноагента. Как же так, неужели только он совершил непоправимую ошибку?Где теперь жить?Как шутил сам Галкин:"Конечно, ситуация изменилась. Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу... Чуть похуже будет..." - А она: "Голожопинг"?Ну, не будем бросать укоризненные взгляды. Графиня изъясняется немного простонародно, но она же титул имеет, по историческим меркам, совсем недавно.И на самом деле, дауншифтинг семейству с такими финансовыми накоплениями не грозит.Но за пределами России ни о новом интересном творчестве, ни даже о простом покое речи нет.Семейство не может никак найти себе места: пылкие патриоты Израиля с началом войны Израиля с Палестиной переехали на Кипр.Несмотря на заверения посла Израиля в России Симоны Гальперин о том, что Пугачёва, как и остальные "новые израильтяне", успешно интегрировалась в израильскую жизнь. Никакой интеграции быть не может, потому что Пугачёва Израиль покинула, видимо, навсегда.Теперь они собираются с детьми переехать в США. И вроде бы куплены отдельные квартиры: для Аллы с детьми и для Галкина.Отношения в семье вообще, как рассказывают, давно ухудшились."Ярмарка тщеславия" закончилась. И что теперь делать? Возврата к прошлому нет.Мораль же всех этих историй очень простая: эти люди не смогли распорядиться своими баснословными гонорарами, славой, известностью, публичностью. Площадками, которые у них в прямом смысле слова были в собственности: концерты, телевидение, телешоу. Любовь публики.Всё осталось в прошлом. Памятником былому всемогуществу и тщеславию, как пресловутый замок в Грязи."Без России не сможет"А напоследок давайте послушаем, что сказал Филипп Киркоров, четвёртый муж Аллы Пугачёвой.Филипп Киркоров:"Я уверен. В глубине души. Зная её не понаслышке. Она всё равно вспоминает те прекрасные вещи, что были между нами. Она всё равно вернётся. Она без России не сможет. Может быть, она скажет, что это бред. Но я говорю то, что я чувствую".А пока эмигрантов продолжает мотать по миру.Одни гаргульи сторожат странный замок, в котором никто больше не живёт. Ни барон, ни графиня, ни молодая баронесса.

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Елена Мурзина

россия, израиль, сша, максим галкин, алла пугачева, филипп киркоров, эксклюзив