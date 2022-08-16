Мифы разрушены, интерес пропал: Европа отворачивается от Киева
© AFP / KENZO TRIBOUILLARD
© AFP / KENZO TRIBOUILLARD
Украинские чиновники жалуются, что Запад оказывает недостаточную помощь Киеву. Но, похоже, скоро могут лишиться и этого. Поддержка сокращается шаг за шагом.
Глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский опубликовал доклад, в котором обращает внимание на усиливающиеся разногласия между государствами-членами НАТО и Евросоюза по вопросам о масштабах оказываемой Украине военной помощи и способах окончания вооружённого конфликта.
"Украине будет требоваться всё большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растёт, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать всё большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией", — говорится в документе.
По словам Шелиговского, пик интереса европейской общественности к военной спецоперации РФ миновал, поэтому готовность европейских правительств "идти на жертвы ради Украины" будет постепенно снижаться.
Во многих странах уже всё чаще звучат заявления о необходимости поддержать Россию, особенно в Германии, отмечает автор доклада. Оно и понятно: Европа несёт колоссальные убытки, пожиная плоды введённых против РФ санкций.
"Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой. Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа.
<...> Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав", — написал американский политолог Раджан Менон в статье для издания Politico.
О негативных последствиях украинского кризиса для Европы в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus 7 августа говорил президент Финляндии Саули Ниинистё, в частности в контексте энергетических проблем.
На фоне этого в совокупности с высокой инфляцией и последствиями пандемии COVID-19, по словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, повсюду наступает усталость.
13 августа, 05:30Евросоюз не рассчитывал на затяжной конфликт на Украине — экономистЕвросоюз хотел выиграть кампанию на Украине максимум за полгода. Об этом сообщил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
Особенно ярко раскол внутри Евросоюза проявился, когда Россия из-за блокировки средств "Газпрома" на счетах иностранных банков была вынуждена внедрить новую схему оплаты энергоресурсов, предусматривающую дальнейшую конвертацию поступивших евро и долларов Газпромбанком в рубли.
Политики части государств ЕС принципиально отказалась от предложенных условий, а другие – поставили национальные интересы выше европейской солидарности, как, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не просто блокировавший принятие санкций, а изъявивший намерение увеличить закупки российского газа.
"По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией.
<...> Обойти санкции невероятно легко. Это видно по возросшему экспорту в Россию разных стран", — написал руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола в Twitter.
В отличие от многих европейских союзников власти США настроены на завершение украинского конфликта военным путём, хотя, как известно из источников, Белый дом разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском и не доверяет ему.
Тем не менее, Вашингтон готов даже в ущерб себе наращивать помощь Киеву и поставлять всё больше оружия. Однако в американском обществе не все разделяют такой подход.
"Риск из-за отправки оружия состоит в том, что наши Javelin, противотанковые орудия или даже Stinger могут оказаться в чужих руках, потому что кто-то на Украине перенаправил их и продал другой стороне.
Это нанесёт огромный ущерб, если какая-нибудь террористическая группа на Ближнем Востоке объявится с нашими Javelin, которые мы поставили Киеву", — заявил бывший аналитик Белого дома Марк Кансиан в комментарии изданию Newsweek.
Он обратил внимание на коррупцию на Украине и призвал усилить надзор за предоставляемой Киеву помощью, даже если это потребует замедлить темпа поставок оружия.
Вчера, 10:38Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружиемРоссии не надо сбрасывать со счетов оружие на новых физических принципах. Пока еще прорыва в этом не произошло, но движение идет. Есть лазерный комплекс "Забияка", который при работе по ракетам HIMARS станет очень эффективной вещью. Главное — поднять энергетику лазерного луча, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
В комментарии тому же изданию бывший специальный генеральный инспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко предупредил, что без контроля со стороны американских структур средства, выделенные Украине, пропадут точно так же, как в Афганистане, где, как установило его ведомство, из изученных $63 млрд из-за коррупции и злоупотреблений исчезли $19 млрд, а всего США предоставили Кабулу $134 млрд.
В свою очередь научный сотрудник ассоциации по контролю над вооружениями Габриела Ивелис Роза-Хернандес отмечает, что учитывать передаваемую Украине военную технику тяжело на фоне боевых действий в стране.
"Если продолжится движение по существующей траектории, то миллиарды долларов, выделяемые союзниками по НАТО Украине на оружие, боеприпасы и инфраструктуру, и ещё большее количество бронетехники, ракет, снарядов и военнослужащих, доступных России, скорее всего, приведут к затяжной, мучительной тупиковой ситуации, конфликту на истощение", — пишет американский журнал The National Interest.
Однако сколько бы ни накачивали западные партнёры Украину и советским, и самым современным оружием, это не помогает ВСУ переломить ситуацию на фронте в свою пользу.
"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких "уникальных" беспилотников.
В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Российское оружие, в свою очередь, в боях подтвердило свои лучшие качества", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
Глава ведомства добавил, что российская сторона внимательно изучает трофейные образцы западных вооружений и учитывает их особенности и специфические качества для совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений.
"Без шансов. Не существует такого военного сценария, при котором Украина одержит верх в конфликте. Это уже ясно, стоит честно признаться", — заявил в эфире телеканала Fox News подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.
Осознавая, что ситуация на Украине развивается не по американскому сценарию, Вашингтон пытается разжечь конфликты в других регионах мира, стремясь переключить внимание России, говорит отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
"Для удержания своей гегемонии им (странам Запада – ред.) нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями.
<...> США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", — заявил президент РФ Владимир Путин на X Московской конференции по международной безопасности.
Латинская Америка, по словам Шойгу, сегодня сталкивается с серьёзными вызовами в сфере безопасности из-за стремления американцев, чья политика направлена на сдерживание взаимодействия стран региона с любым иным, неподконтрольным Вашингтону, полюсом силы. А их цель заключается в том, чтобы втянуть регион в противостояние с Россией и Китаем, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
"Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие. США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — добавил Путин.
Кроме того, подчёркивает министр обороны РФ, Штаты стараются отвлечь внимание от обнаруженных на Украине американских биологических лабораторий, где проводились запрещённые военно-биологические исследования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тем временем в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону посетовал:
"Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: "А сколько вы ещё продержитесь?" Вместо того, чтобы спросить: "А что ещё нужно сделать, чтобы победить в кратчайшее время?" - Вы все ждёте, когда мы завалимся, и проблема исчезнет сама собой". Собеседники болезненно реагируют на такой ответ, добавил дипломат, "но это правда".
И министр не преувеличивает. Представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев, выступая 16 августа на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022", заявил:
"Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель".