https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

Мифы разрушены, интерес пропал: Европа отворачивается от Киева

Мифы разрушены, интерес пропал: Европа отворачивается от Киева - 16.08.2022 Украина.ру

Мифы разрушены, интерес пропал: Европа отворачивается от Киева

Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T16:09

2022-08-16T16:09

2022-08-16T16:09

эксклюзив

украина

военная помощь

владимир зеленский

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037730526_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_99d971883f03181d9b3adf49f3292ae3.jpg.webp

Украинские чиновники жалуются, что Запад оказывает недостаточную помощь Киеву. Но, похоже, скоро могут лишиться и этого. Поддержка сокращается шаг за шагом. Глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский опубликовал доклад, в котором обращает внимание на усиливающиеся разногласия между государствами-членами НАТО и Евросоюза по вопросам о масштабах оказываемой Украине военной помощи и способах окончания вооружённого конфликта."Украине будет требоваться всё большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растёт, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать всё большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией", — говорится в документе.По словам Шелиговского, пик интереса европейской общественности к военной спецоперации РФ миновал, поэтому готовность европейских правительств "идти на жертвы ради Украины" будет постепенно снижаться. Во многих странах уже всё чаще звучат заявления о необходимости поддержать Россию, особенно в Германии, отмечает автор доклада. Оно и понятно: Европа несёт колоссальные убытки, пожиная плоды введённых против РФ санкций."Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой. Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа. <...> Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав", — написал американский политолог Раджан Менон в статье для издания Politico.О негативных последствиях украинского кризиса для Европы в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus 7 августа говорил президент Финляндии Саули Ниинистё, в частности в контексте энергетических проблем. На фоне этого в совокупности с высокой инфляцией и последствиями пандемии COVID-19, по словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, повсюду наступает усталость.Особенно ярко раскол внутри Евросоюза проявился, когда Россия из-за блокировки средств "Газпрома" на счетах иностранных банков была вынуждена внедрить новую схему оплаты энергоресурсов, предусматривающую дальнейшую конвертацию поступивших евро и долларов Газпромбанком в рубли. Политики части государств ЕС принципиально отказалась от предложенных условий, а другие – поставили национальные интересы выше европейской солидарности, как, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не просто блокировавший принятие санкций, а изъявивший намерение увеличить закупки российского газа."По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией. <...> Обойти санкции невероятно легко. Это видно по возросшему экспорту в Россию разных стран", — написал руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола в Twitter.В отличие от многих европейских союзников власти США настроены на завершение украинского конфликта военным путём, хотя, как известно из источников, Белый дом разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском и не доверяет ему. Тем не менее, Вашингтон готов даже в ущерб себе наращивать помощь Киеву и поставлять всё больше оружия. Однако в американском обществе не все разделяют такой подход."Риск из-за отправки оружия состоит в том, что наши Javelin, противотанковые орудия или даже Stinger могут оказаться в чужих руках, потому что кто-то на Украине перенаправил их и продал другой стороне. Это нанесёт огромный ущерб, если какая-нибудь террористическая группа на Ближнем Востоке объявится с нашими Javelin, которые мы поставили Киеву", — заявил бывший аналитик Белого дома Марк Кансиан в комментарии изданию Newsweek.Он обратил внимание на коррупцию на Украине и призвал усилить надзор за предоставляемой Киеву помощью, даже если это потребует замедлить темпа поставок оружия.В комментарии тому же изданию бывший специальный генеральный инспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко предупредил, что без контроля со стороны американских структур средства, выделенные Украине, пропадут точно так же, как в Афганистане, где, как установило его ведомство, из изученных $63 млрд из-за коррупции и злоупотреблений исчезли $19 млрд, а всего США предоставили Кабулу $134 млрд. В свою очередь научный сотрудник ассоциации по контролю над вооружениями Габриела Ивелис Роза-Хернандес отмечает, что учитывать передаваемую Украине военную технику тяжело на фоне боевых действий в стране."Если продолжится движение по существующей траектории, то миллиарды долларов, выделяемые союзниками по НАТО Украине на оружие, боеприпасы и инфраструктуру, и ещё большее количество бронетехники, ракет, снарядов и военнослужащих, доступных России, скорее всего, приведут к затяжной, мучительной тупиковой ситуации, конфликту на истощение", — пишет американский журнал The National Interest.Однако сколько бы ни накачивали западные партнёры Украину и советским, и самым современным оружием, это не помогает ВСУ переломить ситуацию на фронте в свою пользу."Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Российское оружие, в свою очередь, в боях подтвердило свои лучшие качества", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".Глава ведомства добавил, что российская сторона внимательно изучает трофейные образцы западных вооружений и учитывает их особенности и специфические качества для совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений."Без шансов. Не существует такого военного сценария, при котором Украина одержит верх в конфликте. Это уже ясно, стоит честно признаться", — заявил в эфире телеканала Fox News подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис.Осознавая, что ситуация на Украине развивается не по американскому сценарию, Вашингтон пытается разжечь конфликты в других регионах мира, стремясь переключить внимание России, говорит отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер."Для удержания своей гегемонии им (странам Запада – ред.) нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями. <...> США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", — заявил президент РФ Владимир Путин на X Московской конференции по международной безопасности.Латинская Америка, по словам Шойгу, сегодня сталкивается с серьёзными вызовами в сфере безопасности из-за стремления американцев, чья политика направлена на сдерживание взаимодействия стран региона с любым иным, неподконтрольным Вашингтону, полюсом силы. А их цель заключается в том, чтобы втянуть регион в противостояние с Россией и Китаем, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военно-технической сферах."Коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие. США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — добавил Путин.Кроме того, подчёркивает министр обороны РФ, Штаты стараются отвлечь внимание от обнаруженных на Украине американских биологических лабораторий, где проводились запрещённые военно-биологические исследования.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тем временем в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону посетовал: "Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: "А сколько вы ещё продержитесь?" Вместо того, чтобы спросить: "А что ещё нужно сделать, чтобы победить в кратчайшее время?" - Вы все ждёте, когда мы завалимся, и проблема исчезнет сама собой". Собеседники болезненно реагируют на такой ответ, добавил дипломат, "но это правда".И министр не преувеличивает. Представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев, выступая 16 августа на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022", заявил: "Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель".

https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html

https://ukraina.ru/20220813/1037587505.html

https://ukraina.ru/20220815/1037663441.html

https://ukraina.ru/20220330/1033653276.html

https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, военная помощь, владимир зеленский, европа