https://ukraina.ru/20220815/1037688807.html
Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе
Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе
Союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон ВСУ в Донбассе. Дальше до самого Днепра начинаются голые степи, где противнику будет трудно занять эшелонированную оборону, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-15T17:10
2022-08-15T17:10
2022-08-15T17:10
новости
россия
всу
донбасс
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Если мы будем двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам вполне по силе освободить всю территорию Донбасса, считает Хроленко.Но даже если это произойдет позже, это ничего не изменит. Задачи и цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не меняются от того, когда будет освобожден Донбасс – 1-го сентября или 30-го, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037464600_183:0:1032:637_1920x0_80_0_0_954a903a1dfc949d0a707708792569d4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс
Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе
Союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон ВСУ в Донбассе. Дальше до самого Днепра начинаются голые степи, где противнику будет трудно занять эшелонированную оборону, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
"Что касается сроков, задача сделать что-то к какой-то конкретной дате не стоит. Надо беречь людей. Поэтому основные боевые действия организованы как можно более удаленно и бесконтактно. Мы перемалываем противника артиллерией и РСЗО, и только потом идут танки и пехота. Еще помогают фронтовая авиация и ракетные войска", - констатировал эксперт.
Если мы будем двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам вполне по силе освободить всю территорию Донбасса, считает Хроленко.
Но даже если это произойдет позже, это ничего не изменит. Задачи и цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не меняются от того, когда будет освобожден Донбасс – 1-го сентября или 30-го, заключил собеседник издания.