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Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе

Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе - 15.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе

Союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон ВСУ в Донбассе. Дальше до самого Днепра начинаются голые степи, где противнику будет трудно занять эшелонированную оборону, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-08-15T17:10

2022-08-15T17:10

2022-08-15T17:10

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Если мы будем двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам вполне по силе освободить всю территорию Донбасса, считает Хроленко.Но даже если это произойдет позже, это ничего не изменит. Задачи и цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не меняются от того, когда будет освобожден Донбасс – 1-го сентября или 30-го, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс