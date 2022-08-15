Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе - 15.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе
Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе
Союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон ВСУ в Донбассе. Дальше до самого Днепра начинаются голые степи, где противнику будет трудно занять эшелонированную оборону, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-15T17:10
2022-08-15T17:10
новости
россия
всу
донбасс
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Если мы будем двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам вполне по силе освободить всю территорию Донбасса, считает Хроленко.Но даже если это произойдет позже, это ничего не изменит. Задачи и цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не меняются от того, когда будет освобожден Донбасс – 1-го сентября или 30-го, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, всу, донбасс
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс

Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе

17:10 15.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон ВСУ в Донбассе. Дальше до самого Днепра начинаются голые степи, где противнику будет трудно занять эшелонированную оборону, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
"Что касается сроков, задача сделать что-то к какой-то конкретной дате не стоит. Надо беречь людей. Поэтому основные боевые действия организованы как можно более удаленно и бесконтактно. Мы перемалываем противника артиллерией и РСЗО, и только потом идут танки и пехота. Еще помогают фронтовая авиация и ракетные войска", - констатировал эксперт.
Если мы будем двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам вполне по силе освободить всю территорию Донбасса, считает Хроленко.
Но даже если это произойдет позже, это ничего не изменит. Задачи и цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не меняются от того, когда будет освобожден Донбасс – 1-го сентября или 30-го, заключил собеседник издания.
 
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