https://ukraina.ru/20220815/1037659270.html

Европа стала жертвой США - Global Times

Европа стала жертвой США - Global Times - 15.08.2022 Украина.ру

Европа стала жертвой США - Global Times

И-за действий США на Украине Европе грозит не только экономический кризис, но и политическая и социальная нестабильность, заявил на днях в статье для Global Times обозреватель Сюэ Лю

2022-08-15T10:01

2022-08-15T10:01

2022-08-15T10:01

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Он отметил тот факт, что Европа, следуя за санкционной политикой США, находится совершенно в ином положении, чем Вашингтон: Россия является ее соседом, "который не сдвинется со своего места", а для США это не является решающим фактором.Кроме того, подчеркнул Лю, КНР также является важнейшим рынком сбыта для европейских корпораций, и поддержка США в назревающем конфликте с Китаем может еще сильнее пошатнуть европейскую стабильность.По его словам, из-за сложившейся ситуации Европа начала ставить под сомнение заявления США об угрозе Западу со стороны России и КНР.

https://ukraina.ru/20220815/1037654380.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, сша, россия, кнр