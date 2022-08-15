Европа стала жертвой США - Global Times - 15.08.2022 Украина.ру
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Европа стала жертвой США - Global Times
Европа стала жертвой США - Global Times - 15.08.2022 Украина.ру
Европа стала жертвой США - Global Times
И-за действий США на Украине Европе грозит не только экономический кризис, но и политическая и социальная нестабильность, заявил на днях в статье для Global Times обозреватель Сюэ Лю
2022-08-15T10:01
2022-08-15T10:01
новости
европа
сша
россия
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Он отметил тот факт, что Европа, следуя за санкционной политикой США, находится совершенно в ином положении, чем Вашингтон: Россия является ее соседом, "который не сдвинется со своего места", а для США это не является решающим фактором.Кроме того, подчеркнул Лю, КНР также является важнейшим рынком сбыта для европейских корпораций, и поддержка США в назревающем конфликте с Китаем может еще сильнее пошатнуть европейскую стабильность.По его словам, из-за сложившейся ситуации Европа начала ставить под сомнение заявления США об угрозе Западу со стороны России и КНР.
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новости, европа, сша, россия, кнр
Новости, Европа, США, Россия, КНР

Европа стала жертвой США - Global Times

10:01 15.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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И-за действий США на Украине Европе грозит не только экономический кризис, но и политическая и социальная нестабильность, заявил на днях в статье для Global Times обозреватель Сюэ Лю
Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность.
Он отметил тот факт, что Европа, следуя за санкционной политикой США, находится совершенно в ином положении, чем Вашингтон: Россия является ее соседом, "который не сдвинется со своего места", а для США это не является решающим фактором.
Кроме того, подчеркнул Лю, КНР также является важнейшим рынком сбыта для европейских корпораций, и поддержка США в назревающем конфликте с Китаем может еще сильнее пошатнуть европейскую стабильность.
По его словам, из-за сложившейся ситуации Европа начала ставить под сомнение заявления США об угрозе Западу со стороны России и КНР.
07:43
Правда о СВО. Журналисты Украина.ру поведали пользователям из КНР о том, что происходит
 
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