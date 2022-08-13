Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине - 13.08.2022 Украина.ру
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Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине
Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине - 13.08.2022 Украина.ру
Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине
Чтобы РФ избежать поражения, авиация должна отказаться от полетов по одному и тому же маршруту, также нужно прикрытие со стороны российских радиолокационных средств и ракет, которые могут выводить из строя ЗРК противника, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-13T05:45
2022-08-13T05:45
украина
россия
сво
новости
победа
юрий кнутов
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Он рассказал, что противник использует тактику засад, которая применялась зенитной артиллерией в годы Великой Отечественной войны.По его мнению, России нужно гораздо больше беспилотников, они должны засекать, обнаруживать позицию противника и наносить по ним удары, а также работать против HIMARS`ов и зенитно-ракетных комплексов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037553568.html
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украина, россия, сво, новости, победа, юрий кнутов
Украина, Россия, СВО, Новости, победа, Юрий Кнутов

Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине

05:45 13.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Чтобы РФ избежать поражения, авиация должна отказаться от полетов по одному и тому же маршруту, также нужно прикрытие со стороны российских радиолокационных средств и ракет, которые могут выводить из строя ЗРК противника, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что противник использует тактику засад, которая применялась зенитной артиллерией в годы Великой Отечественной войны.
Чтобы избежать поражения, авиация должна отказаться от полетов по одному и тому же маршруту. Еще нужно прикрытие со стороны наших радиолокационных средств и ракет, которые в состоянии выводить из строя ЗРК. Но противник использует данные со спутников и электронных систем НАТО.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, России нужно гораздо больше беспилотников, они должны засекать, обнаруживать позицию противника и наносить по ним удары, а также работать против HIMARS`ов и зенитно-ракетных комплексов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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