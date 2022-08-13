https://ukraina.ru/20220813/1037588679.html

Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине

Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине - 13.08.2022 Украина.ру

Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине

Чтобы РФ избежать поражения, авиация должна отказаться от полетов по одному и тому же маршруту, также нужно прикрытие со стороны российских радиолокационных средств и ракет, которые могут выводить из строя ЗРК противника, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-13T05:45

2022-08-13T05:45

2022-08-13T05:45

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юрий кнутов

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Он рассказал, что противник использует тактику засад, которая применялась зенитной артиллерией в годы Великой Отечественной войны.По его мнению, России нужно гораздо больше беспилотников, они должны засекать, обнаруживать позицию противника и наносить по ним удары, а также работать против HIMARS`ов и зенитно-ракетных комплексов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037553568.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, новости, победа, юрий кнутов