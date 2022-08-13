https://ukraina.ru/20220813/1037588679.html
Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине
Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине - 13.08.2022 Украина.ру
Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине
Чтобы РФ избежать поражения, авиация должна отказаться от полетов по одному и тому же маршруту, также нужно прикрытие со стороны российских радиолокационных средств и ракет, которые могут выводить из строя ЗРК противника, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-13T05:45
2022-08-13T05:45
2022-08-13T05:45
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новости
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юрий кнутов
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Он рассказал, что противник использует тактику засад, которая применялась зенитной артиллерией в годы Великой Отечественной войны.По его мнению, России нужно гораздо больше беспилотников, они должны засекать, обнаруживать позицию противника и наносить по ним удары, а также работать против HIMARS`ов и зенитно-ракетных комплексов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037553568.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сво, новости, победа, юрий кнутов
Украина, Россия, СВО, Новости, победа, Юрий Кнутов
Кнутов объяснил, что нужно России, чтобы избежать поражения на Украине
Чтобы РФ избежать поражения, авиация должна отказаться от полетов по одному и тому же маршруту, также нужно прикрытие со стороны российских радиолокационных средств и ракет, которые могут выводить из строя ЗРК противника, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру