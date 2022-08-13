У Евросоюза не осталось способов давления на Россию — экономист - 13.08.2022 Украина.ру
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У Евросоюза не осталось способов давления на Россию — экономист
У Евросоюза не осталось способов давления на Россию — экономист - 13.08.2022 Украина.ру
У Евросоюза не осталось способов давления на Россию — экономист
Евросоюз, похоже, выработал всю свою программу борьбы против России. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-13T05:00
2022-08-13T05:00
ес
санкции
россия
новости
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"Это видно не только потому, что новых санкций мы никаких особенно интересных не видим. Это видно и по тому, что Зеленский напрасно просит, ничего не получая в виде новых каких-то пакетов, против России, но и в том, как Запад начал не выдавать деньги киевскому режиму", - сказал эксперт. По его словам, Запад "все, что мог закрыть – уже закрыл". "И свой механизм закрытия он поставил на паузу, потому что впереди, как известно, зима. Зима – это много месяцев плохой погоды, большого потребления энергоресурсов, уже не на кондиционеры, а на отопление. Ну и для промышленности тоже", - добавил Колташов. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ес, санкции, россия, новости
ЕС, Санкции, Россия, Новости

У Евросоюза не осталось способов давления на Россию — экономист

05:00 13.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз, похоже, выработал всю свою программу борьбы против России. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
"Это видно не только потому, что новых санкций мы никаких особенно интересных не видим. Это видно и по тому, что Зеленский напрасно просит, ничего не получая в виде новых каких-то пакетов, против России, но и в том, как Запад начал не выдавать деньги киевскому режиму", - сказал эксперт.
По его словам, Запад "все, что мог закрыть – уже закрыл".
"И свой механизм закрытия он поставил на паузу, потому что впереди, как известно, зима. Зима – это много месяцев плохой погоды, большого потребления энергоресурсов, уже не на кондиционеры, а на отопление. Ну и для промышленности тоже", - добавил Колташов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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