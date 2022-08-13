https://ukraina.ru/20220813/1037582963.html

У Евросоюза не осталось способов давления на Россию — экономист

У Евросоюза не осталось способов давления на Россию — экономист - 13.08.2022 Украина.ру

У Евросоюза не осталось способов давления на Россию — экономист

Евросоюз, похоже, выработал всю свою программу борьбы против России. Таким мнением поделился экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-13T05:00

2022-08-13T05:00

2022-08-13T05:00

ес

санкции

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новости

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"Это видно не только потому, что новых санкций мы никаких особенно интересных не видим. Это видно и по тому, что Зеленский напрасно просит, ничего не получая в виде новых каких-то пакетов, против России, но и в том, как Запад начал не выдавать деньги киевскому режиму", - сказал эксперт. По его словам, Запад "все, что мог закрыть – уже закрыл". "И свой механизм закрытия он поставил на паузу, потому что впереди, как известно, зима. Зима – это много месяцев плохой погоды, большого потребления энергоресурсов, уже не на кондиционеры, а на отопление. Ну и для промышленности тоже", - добавил Колташов. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ес, санкции, россия, новости