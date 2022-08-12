https://ukraina.ru/20220812/1037532238.html

Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном Бердянске

Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном Бердянске - 12.08.2022 Украина.ру

Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном Бердянске

Российские военные в Бердянске рассказали о не очень хорошем отношении к ним некоторой части населения города, поделился заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T05:15

2022-08-12T05:15

2022-08-12T05:15

новости

бердянск

военные

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"То есть, могут пройти, нацарапать, какую-то подляночку на технике сделать, что-то высказать… Но, опять же, это все по-тихому. Внешне все спокойно, даже нашли работающие дома отдыха и кафе на прибрежной линии, где, кстати, много отдыхающих из ДНР, там действительно ближе. Много машин, заполненные мини-отели. Отдыхающие из ДНР приезжают, пытаются восстановиться – с детьми, со стариками, после тяжелых весенних месяцев. И действительно прекрасное Азовское море", - сказал Скориков.В этом же интервью он рассказал о спокойной обстановке в освобожденных от украинских националистов городах. Однако указал на присутствие "украинствующего элемента, который надеется на некий реванш", причем как среди молодежи, так и среди людей пенсионного возраста.Бердянск вошел в число городов Запорожской области, которые были взяты под контроль ВС РФ в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В регионе была создана военно-гражданская администрация, которая объявила о планах начать интеграцию с Россией.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036914991.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бердянск, военные