Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном Бердянске - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037532238.html
Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном Бердянске
Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном Бердянске - 12.08.2022 Украина.ру
Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном Бердянске
Российские военные в Бердянске рассказали о не очень хорошем отношении к ним некоторой части населения города, поделился заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T05:15
2022-08-12T05:15
новости
бердянск
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg
"То есть, могут пройти, нацарапать, какую-то подляночку на технике сделать, что-то высказать… Но, опять же, это все по-тихому. Внешне все спокойно, даже нашли работающие дома отдыха и кафе на прибрежной линии, где, кстати, много отдыхающих из ДНР, там действительно ближе. Много машин, заполненные мини-отели. Отдыхающие из ДНР приезжают, пытаются восстановиться – с детьми, со стариками, после тяжелых весенних месяцев. И действительно прекрасное Азовское море", - сказал Скориков.В этом же интервью он рассказал о спокойной обстановке в освобожденных от украинских националистов городах. Однако указал на присутствие "украинствующего элемента, который надеется на некий реванш", причем как среди молодежи, так и среди людей пенсионного возраста.Бердянск вошел в число городов Запорожской области, которые были взяты под контроль ВС РФ в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В регионе была создана военно-гражданская администрация, которая объявила о планах начать интеграцию с Россией.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036914991.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d5e507f5157a4f65be702dbd106c93dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бердянск, военные
Новости, Бердянск, военные

Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном Бердянске

05:15 12.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные в Бердянске рассказали о не очень хорошем отношении к ним некоторой части населения города, поделился заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
"То есть, могут пройти, нацарапать, какую-то подляночку на технике сделать, что-то высказать… Но, опять же, это все по-тихому. Внешне все спокойно, даже нашли работающие дома отдыха и кафе на прибрежной линии, где, кстати, много отдыхающих из ДНР, там действительно ближе. Много машин, заполненные мини-отели. Отдыхающие из ДНР приезжают, пытаются восстановиться – с детьми, со стариками, после тяжелых весенних месяцев. И действительно прекрасное Азовское море", - сказал Скориков.
В этом же интервью он рассказал о спокойной обстановке в освобожденных от украинских националистов городах. Однако указал на присутствие "украинствующего элемента, который надеется на некий реванш", причем как среди молодежи, так и среди людей пенсионного возраста.
Бердянск вошел в число городов Запорожской области, которые были взяты под контроль ВС РФ в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В регионе была создана военно-гражданская администрация, которая объявила о планах начать интеграцию с Россией.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 06:15
Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в МелитополеНа Украине, в отличие от РФ, существует полная свобода деятельности для различных тоталитарных сект, причём поддержка оказывается тем из них, которые настроены русофобски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
 
НовостиБердянсквоенные
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Военный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВО
06:45Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского
06:30Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба"
06:15Политолог: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного
06:00Польский публицист рассказал, как Вашингтон и Лондон играют против Западной Европы
05:45"Он разбит": Хроленко рассказал, как войска РФ переламывают авдеевский укрепрайон
05:30Эксперт назвал юридическую проблему с возможным вхождением Запорожской области в состав РФ
05:15Скориков рассказал об отношении к российским военным в освобожденном Бердянске
05:00Военный эксперт предположил, как будет освобождаться Славянск
04:45"Залезаем в долги": польский публицист о закупках оружия у Южной Кореи
04:30Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов
04:15Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре
04:00Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций
23:00"Конкурент Эдгара По" с Волыни. Казнен немцами и забыт на Украине
22:29Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса
21:50Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров
21:36Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины
21:17Дмитрий Медведев посетил ЛНР
21:06Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
20:54ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
Лента новостейМолния