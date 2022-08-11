https://ukraina.ru/20220811/1037505954.html

Иван Скориков о Запорожской республике и о перспективах ее вхождения в РФ

Иван Скориков о Запорожской республике и о перспективах ее вхождения в РФ - 11.08.2022 Украина.ру

Иван Скориков о Запорожской республике и о перспективах ее вхождения в РФ

Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T08:02

2022-08-11T08:02

2022-08-11T08:02

интервью

иван скориков

сво

свобода слова

it-сектор

запорожье

украина

рф

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Чтобы выигрывать в информационной войне, необходимо разобраться с принадлежностью платформ, найти патриотично настроенных айтишников и расставить их на ключевые позиции, считает заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван, знаю, вы только недавно вернулись из поездки в Запорожскую область. Как изменились настроения людей за время СВО и с начала освобождения? Что в Запорожской области население думает о ситуации, как реагирует на обстрелы со стороны ВСУ? Ведь довольно долгое время там было тихо, а сейчас мы видим обострение - вплоть до обстрелов Запорожской АЭС.– Да, действительно недавно побывал в Запорожской области, но на территориях, где ведутся обстрелы, непосредственно в зоне соприкосновения – Энергодар, Запорожская атомная электростанция – там я не был. Я был во временной столице области – Мелитополе, на Азовском побережье, в Бердянске. Хочется отметить, что из тех освобожденных территорий, на которых я с коллегами побывал, новоприобретенных, я не говорю о ДНР и ЛНР – они давно уже вместе с Россией - о Харьковской области, Херсонской, Запорожской, то, по крайней мере, в Мелитополе - самая спокойная обстановка. Самая спокойная атмосфера на первый взгляд.То есть, даже за пятнадцать минут до комендантского часа в центральном парке, ухоженном, замечательном – работает кафе, сидит молодежь, мамочки с колясками, пенсионеры с собачками гуляют. То есть, спокойная, ненапряженная обстановка, и даже, по сравнению с, казалось бы, тоже мирным Херсоном, гораздо меньшее количество военных на улицах.При этом, пообщавшись с людьми - так получалось, что в основном я сталкивался с нашими сторонниками, которые как раз в открытую гуляют, раздают газеты, работают в магазинах или продают новые сим-карты, принимают заявки на российские паспорта – люди шепотом говорят, что на самом деле, несмотря на эту всю мирную жизнь, украинствующего элемента, который надеется на некий реванш, достаточно много. Причем как среди молодежи, так и среди, я удивился, людей пенсионного возраста.Что поражает наших пророссийских людей, что те абсолютно не скрывают, не стесняются, и в разговорах с соседями - подходят, говорят: "мы тебе все припомним, ты работаешь на оккупантов, скоро все изменится".То есть, многие люди, несмотря на кажущееся благополучное развитие, они насторожены – я о наших, пророссийских людях. Хотя есть большое количество все-таки реальных активистов, которые ходят со знаками Z, V, с российскими флагами, и говорят – мы этого ждали, мы ничего не боимся, сейчас шанс действительно в социальный лифт встроиться - и в новую администрацию, и занять новые посты на предприятиях, откуда бежали майданутые управленцы. То есть, многие ощущают реальную возможность с приходом России улучшить и свое положение, в том числе.При этом - встретился с нашими военными в Бердянске, они говорят, что не очень хорошие отношения к ним, то есть, могут пройти, нацарапать, какую-то подляночку на технике сделать, что-то высказать… Но, опять же, это все по-тихому. Внешне все спокойно, даже нашли работающие дома отдыха и кафе на прибрежной линии, где, кстати, много отдыхающих из ДНР, там действительно ближе. Много машин, заполненные мини-отели. Отдыхающие из ДНР приезжают, пытаются восстановиться – с детьми, со стариками, после тяжелых весенних месяцев. И действительно прекрасное Азовское море.Из позитивных моментов: Россия уже восстанавливает дороги – то, о чем все, кто посещал освобожденные территории, сразу же рассказывают, еще не доехав до точки назначения. Первое ощущение – это просто стиральная доска вместо дорожного полотна, которая начинается сразу за бывшей границей Украины. Теперь на выезде из Мелитополя идут действительно активные работы, много техники, восстанавливается дорожное полотно. В целом у меня очень позитивные впечатления.Был как раз во время запуска нового телевизионного канала - "ЗаТВ", то есть, "Запорожское телевидение". Город… Вся реклама, которая раньше была коммерческой, сейчас является социальной, идеологической. То есть, там (на рекламных щитах – Ред.) и цитаты президента Российской Федерации Владимира Путина, и общие духоподъемные пророссийские лозунги – "Мы вместе, мы один народ". Много социальной рекламы о том, что - "будущее принадлежит детям", "семья – высшая ценность". На первый взгляд - даже немного рябило в глазах. Потом понимаешь, что уже, пройдясь день-другой по улицам – у тебя уже в подсознании действительно эти лозунги, они проникают. То есть, в хорошем смысле метим территорию идеологическую.– Стоит ли на освобожденных территориях вести еще более активную пропаганду, чего нам для этого не хватает? Или, возможно, опытом Мелитополя стоит воспользоваться другим регионам?– Мелитополь в этом плане действительно образцовый город, тут нужно отметить работу военно-гражданской администрации. Есть один у меня небольшой упрек, когда цитату Владимира Владимировича взяли, где он все-таки обращается к молодым предпринимателям в Москве. Он говорил о том, что люди на тех территориях сами решат, сделают выбор, как им дальше развиваться. И только человек, который читает, находясь здесь, в Мелитополе, о "тех", в третьем лице, как-то не очень это к нему обращено.То есть, вот лозунги, когда мы один народ, мы вместе с Россией, это идет от самих горожан, и проникаются этими лозунгами все. А когда говорят в третьем лице, то это как будто - приехали и откуда-то оттуда, из Москвы об этом говорят. Мне показалось, не самая лучшая идея. А остальные плакаты - замечательные.Хотелось бы здесь больше учесть опыт Херсона, где сделали акцент на истории Новороссии. То есть, на плакатах фигуры, профили выдающихся деятелей, уроженцев Херсона, или тех, кто проявил себя на Херсонской земле, и рассказывают об их вкладе в историю города, региона, макрорегиона Новороссии и России в целом.Здесь маловато этого, но тоже есть, хотелось бы больше. И действительно, не везде есть, не хватает того мощного плаката, лозунга, как "Херсон – русский город", как тот же Мелитополь – русский город, или Бердянск – русский город. Такая рерусификация последовательная.А в целом работа ведется хорошая, сейчас, насколько я понимаю, уже начинается подготовка к предреферендумной агитации. Уже висят по городу, например, плакаты с воспроизведением первых страниц местной газеты "Запорожский вестник", где главные новости недели. И можно узнать, что готовится референдум, выдаются пособия, приходите получать гражданство. Наглядная газета.– Запорожская область уже заявила о референдуме с более-менее определенной датой. А что с определенностью судьбы Донбасса, ведь тут мы не слышим еще настолько конкретных заявлений?– Действительно, Запорожская область, она идет впереди по этому пути в Россию, на уровне деклараций, заявлений. Я считаю, что это действительно правильный пример другим освобожденным территориям, хотя Запорожская область не вся еще освобождена.Действительно 1500 делегатов со всей области собрались на днях в Мелитополе, в рамках форума движения "Мы вместе с Россией", и единогласно проголосовали за решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. Однако можно предположить, что параллельно процессу подготовки этого референдума, власти региона должны задуматься о том, чтобы создать юридические предпосылки. Дело в том, что по федеральному законодательству РФ, в законе о присоединении новых территорий говорится о том, что может войти часть территории субъекта государства - по разрешению самого государства. Понятное дело, что Украина никогда не даст никакого разрешения, чтобы часть ее территории присоединилась к другому государству.Либо (может войти в состав РФ – Ред.) самостоятельный субъект. Напомню, что Крым, когда воссоединялся с Российской Федерацией, то, боюсь ошибиться, но, по-моему, на день референдума – это уже была независимая Крымская республика. То есть, сначала парламент республики проголосовал за то, что Крым является, по сути, независимым государством, и это независимое государство попросило - по итогам плебисцита, волеизъявления своих граждан - присоединиться к РФ.Такие правила, такое внутреннее законодательство Российской Федерации. Соответственно, есть два пути. Либо его менять, для чего нужно задействовать Государственную Думу, Совет Федерации, которые сейчас находятся в летнем отпуске, до осенней сессии, которая начнется в сентябре. Либо же нужно тоже провернуть эту формальную процедуру, и пусть условно Запорожская область объявит Запорожскую республику в границах всей Запорожской области, а не только на освобожденных территориях.Соответственно, на день или на неделю побудет этой Запорожской республикой перед тем, как будет проведен референдум, и она присоединится к Российской Федерации. Я думаю, что в ДНР и ЛНР не торопятся, именно понимая эти механизмы, уже давно варясь в российском законодательстве, проводя имплементацию, синхронизацию своего законодательства с российским.Думаю, что там все-таки ожидают полного освобождения Донецкой народной республики, возвращения людей, которых сотни тысяч эвакуированы, и тогда - проведение (референдума – Ред.) уже такого полноценного, юридически безупречного не для какого-то международного сообщества, а для внутрироссийского законодательства, которое по обновленной нашей Конституции выше, чем любые международные нормативно-правовые документы.Мне кажется, что именно с этим связано то, что ДНР и ЛНР пока что не запускают этот процесс. Но то, что в Запорожье делают громкие заявления, готовясь к этому референдуму - и, кстати, в Херсонской области тоже не отстают – это говорит о политической воле руководства и ядра пророссийски настроенных жителей.Я не удивлюсь, если незадолго до обозначенного дня голосования, Госдума РФ изменит федеральное законодательство, и все будет гораздо проще без этих сложных процедур. Но, опять же – ничто не мешает проводить эти процессы параллельно. Референдум – это одно, обретение субъектности промежуточной – это другое.– Вопрос об информационной войне. Как и где нам ее вести, если тот же Рутуб пока что не дотягивает, к сожалению, до Ютуба? Наши же, казалось бы, площадки - нас фактически цензурируют. Тот же Яндекс пессимизирует выдачу материалов об СВО, а платформа Яндекс-Дзен выдала новые правила, по которым можно постить только котиков. Котиками войну не выиграть, при всей любви к ним.– Да, этот вопрос давно назрел. Когда началась СВО, мы же обсуждали, что это не только изменение мировой геополитики, но и изменение внутрироссийского мировоззренческого дискурса. Тем не менее, кто-то этому противится, саботирует решения, призывы президента. Казалось бы, некий консенсус на уровне государственной власти найден, но частные корпорации, отдельные наши артисты, известные личности – они оказывают противодействие… Та же компания Рутуб, или Яндекс – это известные площадки. Многие считают, что они - это такие российские, национальные аналоги иностранным, ныне запрещенным вражеским организациям. Но, тем не менее, если посмотреть на факты, тот же Яндекс – штаб-квартира его находится в Европе. Да, там сменили руководство, но на каком уровне? Там же не могут сменить всех сотрудников?А ведь известно, что больше всего - в процентном соотношении - бежало из страны айтишников. В первые месяцы (после начала СВО – Ред.) до сотни тысяч человек покинули страну из этой важнейшей в информационном обществе, а тем более, в рамках этой виртуальной войны, сопровождающие реальное геополитическое противостояние, сферы.Соответственно, на уровне среднего звена, рядовых сотрудников, конечно же, остаются так называемые спящие. И ведь это не случайно. И даже та же сеть ВКонтакте, объединенная сейчас с Мейл… Многие наши лидеры общественного мнения, журналисты, блогеры возмущались, что их банили (за то – Ред.), ради чего они ушли в ВКонтакте – за запрещенные слова для экстремистской Меты*, вроде безобидного "хохол", "укроп" и т.д. То есть, и во ВКонтакте тоже банили, причем - навсегда аккаунты убивали.Почему это происходит? Потому, что там сидит украинствующий модератор какой-то, которому это все не нравится, но он получает хорошую зарплату, плюс еще и вредит нашей специальной военной операции. Плюс, ему кажется, что он влияет на умы нации. Плюс, возможно, он где-то еще дополнительно подрабатывает, осуществляя этот саботаж.Соответственно, как это все изменить? Невозможно же какую-то фильтрацию, чистку провести всего этого персонала. Или кажется, что у нас вообще патриотичных айтишников нет? На самом деле – все есть, нужно просто обратиться, поискать. Посмотрите, сколько телеграм-каналов, которые ведут реальные, искренние патриоты, сколько креативных дизайнеров сейчас творят!Обратитесь к ним, предложите им хорошую зарплату и поставьте на ключевые должности, и такие люди, искренние, патриотичные, они будут контролировать каждого рядового сотрудника – стоять у него за спиной и смотреть, что он делает. Я конечно, не советчик нашему президенту, но мне кажется, в данных условиях пора, как в свое время он собрал эту "семибоярщину", этих олигархов, и предложил им честные правила работы на благо Родины. Кто-то там не понял, вроде того же иноагента Ходорковского в свое время, а другие поняли.В данном случае - нужно тоже пригласить медиа-менеджеров, руководителей крупнейших айти-компаний, объяснить им правила что мы сейчас все в тяжелом положении, мы в одной лодке, и что нужно действительно вместе работать.А если они не хотят, то пожалуйста – уезжайте, в Голландии работайте, где зарегистрирован Яндекс. Уезжайте – работайте в запрещенных Ютубах, Фейсбуках и т.д. То есть действительно сейчас по уровню влияния на общество IT-корпорации, медиа-империи сравнимы с олигархами девяностых годов.* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, иван скориков, сво, свобода слова, it-сектор, запорожье, украина, рф