https://ukraina.ru/20220812/1037530766.html

Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов

Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов - 12.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов

В освобожденном от украинских националистов Мелитополе сейчас наблюдается самая спокойная обстановка по сравнению с другими освобожденными территориями. Таким наблюдением поделился заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T04:30

2022-08-12T04:30

2022-08-12T04:30

новости

мелитополь

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"То есть, даже за пятнадцать минут до комендантского часа в центральном парке, ухоженном, замечательном – работает кафе, сидит молодежь, мамочки с колясками, пенсионеры с собачками гуляют. То есть, спокойная, ненапряженная обстановка, и даже, по сравнению с, казалось бы, тоже мирным Херсоном, гораздо меньшее количество военных на улицах", - сказал Скориков.При этом, по его словам, люди "шепотом говорят, что на самом деле, несмотря на эту всю мирную жизнь, украинствующего элемента, который надеется на некий реванш, достаточно много". Причем как среди молодежи, так и среди людей пенсионного возраста.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, они объявили о планах стать субъектами РФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037379786.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мелитополь