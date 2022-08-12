Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037530766.html
Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов
Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов - 12.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов
В освобожденном от украинских националистов Мелитополе сейчас наблюдается самая спокойная обстановка по сравнению с другими освобожденными территориями. Таким наблюдением поделился заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T04:30
2022-08-12T04:30
новости
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/65/1034196557_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_8542dc8a04f4ef040a68472a9cfe52c6.jpg
"То есть, даже за пятнадцать минут до комендантского часа в центральном парке, ухоженном, замечательном – работает кафе, сидит молодежь, мамочки с колясками, пенсионеры с собачками гуляют. То есть, спокойная, ненапряженная обстановка, и даже, по сравнению с, казалось бы, тоже мирным Херсоном, гораздо меньшее количество военных на улицах", - сказал Скориков.При этом, по его словам, люди "шепотом говорят, что на самом деле, несмотря на эту всю мирную жизнь, украинствующего элемента, который надеется на некий реванш, достаточно много". Причем как среди молодежи, так и среди людей пенсионного возраста.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, они объявили о планах стать субъектами РФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037379786.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103419/65/1034196557_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_d01bcd7865a8445f2ed24adf0023ae63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мелитополь
Новости, Мелитополь

Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов

04:30 12.08.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.рустела надпись Мелитополь
стела надпись Мелитополь
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
В освобожденном от украинских националистов Мелитополе сейчас наблюдается самая спокойная обстановка по сравнению с другими освобожденными территориями. Таким наблюдением поделился заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
"То есть, даже за пятнадцать минут до комендантского часа в центральном парке, ухоженном, замечательном – работает кафе, сидит молодежь, мамочки с колясками, пенсионеры с собачками гуляют. То есть, спокойная, ненапряженная обстановка, и даже, по сравнению с, казалось бы, тоже мирным Херсоном, гораздо меньшее количество военных на улицах", - сказал Скориков.
При этом, по его словам, люди "шепотом говорят, что на самом деле, несмотря на эту всю мирную жизнь, украинствующего элемента, который надеется на некий реванш, достаточно много".
Причем как среди молодежи, так и среди людей пенсионного возраста.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, они объявили о планах стать субъектами РФ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Юрий Кнутов
8 августа, 07:30Спецоперация
Юрий Кнутов: "У России есть два сценария на херсонском направлении"На херсонско-николаевском фронте развитие событий может пойти по одному из двух вариантов, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
 
НовостиМелитополь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45"Залезаем в долги": польский публицист о закупках оружия у Южной Кореи
04:30Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов
04:15Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре
04:00Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций
23:00"Конкурент Эдгара По" с Волыни. Казнен немцами и забыт на Украине
22:29Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса
21:50Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров
21:36Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины
21:17Дмитрий Медведев посетил ЛНР
21:06Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
20:54ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
20:27Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро
20:19Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
19:46Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
19:40США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС
19:27Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
19:19Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"
19:08Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на Украине
19:05Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток"
18:57Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
Лента новостейМолния