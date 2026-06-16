https://ukraina.ru/20260616/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080244411.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:00 мск 16 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-16T00:15

2026-06-16T00:15

2026-06-16T00:15

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 июня и в ночь на 16 июня объявлялась в Курской, Белгородской, Харьковской (РФ), Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Херсонской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Воронежской областях, в Ставропольском крае, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 15 июня и в ночь на 16 июня ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (18:40 мск), Сочи (20:47 мск), Краснодара (Пашковский, 23:33 мск).В 22:07 мск ограничения на полёты в аэропорту Сочи были сняты.Ранее сообщалось, что три механизатора погибли из-за удара ВСУ по полю в Брянской области, где велись сельхозработы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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