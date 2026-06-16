Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 16.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:00 мск 16 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-16T00:15
2026-06-16T00:15
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росавиация
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херсонская область
запорожская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 июня и в ночь на 16 июня объявлялась в Курской, Белгородской, Харьковской (РФ), Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Херсонской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Воронежской областях, в Ставропольском крае, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 15 июня и в ночь на 16 июня ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (18:40 мск), Сочи (20:47 мск), Краснодара (Пашковский, 23:33 мск).В 22:07 мск ограничения на полёты в аэропорту Сочи были сняты.Ранее сообщалось, что три механизатора погибли из-за удара ВСУ по полю в Брянской области, где велись сельхозработы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, росавиация, курская область, белгородская область, харьковская область, херсонская область, запорожская область, лнр, днр, крым, краснодарский край, ростовская область, волгоградская область, воронежская область, ставропольский край, геленджик, сочи, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", бпла, бпла сегодня, атака бпла, угроза, беспилотники, беспилотники сегодня, пво, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, украина
Украина.ру, Россия, Росавиация, Курская область, Белгородская область, Харьковская область, Херсонская область, Запорожская область, ЛНР, ДНР, Крым, краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область, Воронежская область, Ставропольский край, Геленджик, Сочи, Краснодар, Аэропорт "Краснодар (Пашковский)", БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, угроза, беспилотники, беспилотники сегодня, ПВО, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Украина

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:15 16.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 0:00 мск 16 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 15 июня и в ночь на 16 июня объявлялась в Курской, Белгородской, Харьковской (РФ), Херсонской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Херсонской, Ростовской, Запорожской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Воронежской областях, в Ставропольском крае, в Адыгее.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 15 июня и в ночь на 16 июня ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (18:40 мск), Сочи (20:47 мск), Краснодара (Пашковский, 23:33 мск).
В 22:07 мск ограничения на полёты в аэропорту Сочи были сняты.
Ранее сообщалось, что три механизатора погибли из-за удара ВСУ по полю в Брянской области, где велись сельхозработы.
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