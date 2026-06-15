https://ukraina.ru/20260615/vsu-otkatyvayutsya-na-prezhnie-pozitsii-bogachev-rasskazal-pro-situatsiyu-pod-stepnogorskom-1080223174.html

"ВСУ откатываются на прежние позиции": Богачев рассказал про ситуацию под Степногорском

"ВСУ откатываются на прежние позиции": Богачев рассказал про ситуацию под Степногорском - 15.06.2026 Украина.ру

"ВСУ откатываются на прежние позиции": Богачев рассказал про ситуацию под Степногорском

На Запорожском направлении после неудачных контратак ВСУ откатываются на свои исходные позиции. Орехов попадает под натиск российских войск не только с юга, но и с северо-востока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв

2026-06-15T14:11

2026-06-15T14:11

2026-06-15T14:11

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Комментируя ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, Богачёв отметил: Краматорск уже в пределах досягаемости ствольной артиллерии и дронов, а в населенных пунктах Беленькое и Малатарановка была объявлена эвакуация.Богачев отметил, что на Запорожском направлении украинские войска предпринимали контратаки: ВСУ удалось продвинуться "в некоторых местах" в районе Степногорска, но они быстро истощились."Они не достигли результата, на который рассчитывали. И теперь Украина постепенно начинает откатываться на свои прежние позиции. Более того, Орехов попадает под натиск российских войск не только с юга, но и с северо-востока", — подчеркнул политолог.Таким образом, говорить об успехах Киева на поле боя не приходится. Российская армия выходит на позиции, о которых говорил ее верховный главнокомандующий – президент страны Владимир Путин, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.

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