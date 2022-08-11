https://ukraina.ru/20220811/1037558336.html

Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов

Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов - 11.08.2022 Украина.ру

Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов

Грузия не собирается воевать с Россией, а грузинские власти приветствуют прибытие российских туристов, заявил 11 августа генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе беседы с журналистами

2022-08-11T16:35

2022-08-11T16:35

2022-08-11T16:35

грузия

тбилиси

каха каладзе

новости

россия

туристы

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По словам политика, Грузия не собирается как-либо подключаться к войне с Россией и не хочет становиться "вторым фронтом".Мэр также прокомментировал слухи о том, что в Тбилиси замечена строительно-ремонтная техника с российскими государственными номерными знаками. По словам политика, никакой российской строительной техники в городе нет. Сам же Каладзе подчеркнул, что ничего не имеет против передвижения по Тбилиси машин с российскими номерами.

https://ukraina.ru/20220331/1033659076.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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грузия, тбилиси, каха каладзе, новости, россия, туристы