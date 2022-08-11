Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037558336.html
Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов
Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов - 11.08.2022 Украина.ру
Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов
Грузия не собирается воевать с Россией, а грузинские власти приветствуют прибытие российских туристов, заявил 11 августа генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе беседы с журналистами
2022-08-11T16:35
2022-08-11T16:35
грузия
тбилиси
каха каладзе
новости
россия
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102241/64/1022416454_0:331:3936:2545_1920x0_80_0_0_759a3cc22363f6668c887807fd1f1d86.jpg
По словам политика, Грузия не собирается как-либо подключаться к войне с Россией и не хочет становиться "вторым фронтом".Мэр также прокомментировал слухи о том, что в Тбилиси замечена строительно-ремонтная техника с российскими государственными номерными знаками. По словам политика, никакой российской строительной техники в городе нет. Сам же Каладзе подчеркнул, что ничего не имеет против передвижения по Тбилиси машин с российскими номерами.
https://ukraina.ru/20220331/1033659076.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102241/64/1022416454_31:0:3935:2928_1920x0_80_0_0_769bf8d9b7ee30b22f22012e17dedc71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
грузия, тбилиси, каха каладзе, новости, россия, туристы
Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе, Новости, Россия, туристы

Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов

16:35 11.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Amir Hossein EslamiГлавный храм Грузинской православной церкви - кафедральный собор Святой Троицы в Тбилиси
Главный храм Грузинской православной церкви - кафедральный собор Святой Троицы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© commons.wikimedia.org / Amir Hossein Eslami
Читать в
Грузия не собирается воевать с Россией, а грузинские власти приветствуют прибытие российских туристов, заявил 11 августа генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе беседы с журналистами
По словам политика, Грузия не собирается как-либо подключаться к войне с Россией и не хочет становиться "вторым фронтом".

Мы не раз делали заявление о том, что Грузия не начинает войну [с РФ] и не подключается к войне. В Грузии не будет второго фронта, Грузия не присоединяется к санкциям. Это очень важно. Мы приветствуем прибытие туристов.

Каха Каладзе
Мэр Тбилиси
Мэр также прокомментировал слухи о том, что в Тбилиси замечена строительно-ремонтная техника с российскими государственными номерными знаками. По словам политика, никакой российской строительной техники в городе нет.
Сам же Каладзе подчеркнул, что ничего не имеет против передвижения по Тбилиси машин с российскими номерами.
Зеленский
31 марта, 08:53
Зеленский отозвал посла Украины из Грузии из-за отказа помогать КиевуПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 31 марта заявил, что вернул украинского посла из Грузии из-за отказа страны помогать Киеву
 
ГрузияТбилисиКаха КаладзеНовостиРоссиятуристы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа
17:38Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭС
17:30Деньги есть: резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд
17:26Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии
17:24"Добейте гадину!": Стариков о том, до чего доводит русофобия на Западе. Видео
17:20Не только подсолнухи: украинские полицейские обнаружили посадки марихуаны посреди поля
17:02Украина пытается установить контакт с Россией через Швейцарию. А та ведёт хитрую игру
16:54Готов ли Китай на силовой сценарий? Маслов об обрушении экономики и большой войне. ВИДЕО
16:50McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину
16:49"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии
16:46Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами
16:44Кнутов рассказал, зачем при окружении Авдеевки оставлять "бутылочное горлышко"
16:35Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов
16:32МИД Украины хочет поключить еще один порт к зерновой сделке
16:30Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска
16:28Украинский суд арестовал часть нереализованного "Укрнафтой" газа
16:20Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцами
16:20Травят за здравый смысл. Киевского ученого хотят лишить званий за неприятие украинизации
16:15Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие – Килинкаров
16:12Потери ВСУ, пенсии в Бердянске, запрет для россиян. Главное на Украине на 16:00 11 августа
Лента новостейМолния