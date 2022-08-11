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Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов
Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов - 11.08.2022 Украина.ру
Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов
Грузия не собирается воевать с Россией, а грузинские власти приветствуют прибытие российских туристов, заявил 11 августа генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе беседы с журналистами
2022-08-11T16:35
2022-08-11T16:35
2022-08-11T16:35
грузия
тбилиси
каха каладзе
новости
россия
туристы
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По словам политика, Грузия не собирается как-либо подключаться к войне с Россией и не хочет становиться "вторым фронтом".Мэр также прокомментировал слухи о том, что в Тбилиси замечена строительно-ремонтная техника с российскими государственными номерными знаками. По словам политика, никакой российской строительной техники в городе нет. Сам же Каладзе подчеркнул, что ничего не имеет против передвижения по Тбилиси машин с российскими номерами.
https://ukraina.ru/20220331/1033659076.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
грузия, тбилиси, каха каладзе, новости, россия, туристы
Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе, Новости, Россия, туристы
Мы воевать не собираемся: мэр Тбилиси приветствует российских туристов
Грузия не собирается воевать с Россией, а грузинские власти приветствуют прибытие российских туристов, заявил 11 августа генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе беседы с журналистами