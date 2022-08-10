Мария Бутина рассказала как удалось помочь политзаключенным в Латвии
Александр Дубяго
Помочь соотечественникам, попавшим под преследование за рубежом, сложно, но все же можно, считает депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина. Об этом она заявила в интервью Украина.ру
По словам депутата, единственное, что помогает — это серьезный общественный резонанс.
Кто-то, может быть, сейчас со скепсисом слушает мои слова и говорит: "Ну какая им разница, что мы говорим". Нет, на самом деле Россию слушают. Они могут тявкать и гавкать, сопротивляться, банить наши каналы, но наше мнение они читают.
Бутина рассказала про опыт борьбы за права политзаключенных в Латвии. По ее словам, удалось помочь двум русским активистам Латвии, Кириллу Федорову, видеоблогеру, выступившему в поддержку спецоперации, и Александру Дубяго, развернувшего флаг России во время митинга.
По ее словам, путем "серьезнейшего общественного резонанса" удалось добиться для них просто подписки о невыезде, но не заключения.
Ждем сейчас, как дальше будут обстоять решения суда. В справедливый суд в Латвии я не верю вообще, но, тем не менее, я считаю, что это большое достижение, что человек хотя бы сейчас находится не в застенках.
16 мая, 14:00«Прибалтика пришла к тоталитаризму и фашизму»: политолог об аресте политиков в ЛатвииПолитические репрессии для стран Прибалтики – это давняя практика, а сегодня там могут перейти к политическим убийствам, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.