Мария Бутина рассказала как удалось помочь политзаключенным в Латвии - 10.08.2022 Украина.ру
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Мария Бутина рассказала как удалось помочь политзаключенным в Латвии
Мария Бутина рассказала как удалось помочь политзаключенным в Латвии - 10.08.2022 Украина.ру
Мария Бутина рассказала как удалось помочь политзаключенным в Латвии
Помочь соотечественникам, попавшим под преследование за рубежом, сложно, но все же можно, считает депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина. Об этом она заявила в интервью Украина.ру
2022-08-10T06:45
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латвия
россия
политзаключенные
мария бутина
новости
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По словам депутата, единственное, что помогает — это серьезный общественный резонанс.Бутина рассказала про опыт борьбы за права политзаключенных в Латвии. По ее словам, удалось помочь двум русским активистам Латвии, Кириллу Федорову, видеоблогеру, выступившему в поддержку спецоперации, и Александру Дубяго, развернувшего флаг России во время митинга.По ее словам, путем "серьезнейшего общественного резонанса" удалось добиться для них просто подписки о невыезде, но не заключения.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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латвия, россия, политзаключенные, мария бутина, новости
Латвия, Россия, политзаключенные, Мария Бутина, Новости

Мария Бутина рассказала как удалось помочь политзаключенным в Латвии

06:45 10.08.2022
 
Александр Дубяго
Александр Дубяго
Читать в
Помочь соотечественникам, попавшим под преследование за рубежом, сложно, но все же можно, считает депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина. Об этом она заявила в интервью Украина.ру
По словам депутата, единственное, что помогает — это серьезный общественный резонанс.
Кто-то, может быть, сейчас со скепсисом слушает мои слова и говорит: "Ну какая им разница, что мы говорим". Нет, на самом деле Россию слушают. Они могут тявкать и гавкать, сопротивляться, банить наши каналы, но наше мнение они читают.
Мария Бутина
Депутат Государственной Думы России
Бутина рассказала про опыт борьбы за права политзаключенных в Латвии. По ее словам, удалось помочь двум русским активистам Латвии, Кириллу Федорову, видеоблогеру, выступившему в поддержку спецоперации, и Александру Дубяго, развернувшего флаг России во время митинга.
По ее словам, путем "серьезнейшего общественного резонанса" удалось добиться для них просто подписки о невыезде, но не заключения.
Ждем сейчас, как дальше будут обстоять решения суда. В справедливый суд в Латвии я не верю вообще, но, тем не менее, я считаю, что это большое достижение, что человек хотя бы сейчас находится не в застенках.
Мария Бутина
Депутат Государственной Думы России
Полиция Латвия полицейский машина
16 мая, 14:00
«Прибалтика пришла к тоталитаризму и фашизму»: политолог об аресте политиков в ЛатвииПолитические репрессии для стран Прибалтики – это давняя практика, а сегодня там могут перейти к политическим убийствам, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ЛатвияРоссияполитзаключенныеМария БутинаНовости
 
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