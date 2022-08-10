https://ukraina.ru/20220810/1037449720.html

Мария Бутина рассказала как удалось помочь политзаключенным в Латвии

Мария Бутина рассказала как удалось помочь политзаключенным в Латвии - 10.08.2022 Украина.ру

Мария Бутина рассказала как удалось помочь политзаключенным в Латвии

Помочь соотечественникам, попавшим под преследование за рубежом, сложно, но все же можно, считает депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина. Об этом она заявила в интервью Украина.ру

2022-08-10T06:45

2022-08-10T06:45

2022-08-10T06:45

латвия

россия

политзаключенные

мария бутина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037449515_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_e4b4d97b97c403094fc25fbdb74a11a2.jpg

По словам депутата, единственное, что помогает — это серьезный общественный резонанс.Бутина рассказала про опыт борьбы за права политзаключенных в Латвии. По ее словам, удалось помочь двум русским активистам Латвии, Кириллу Федорову, видеоблогеру, выступившему в поддержку спецоперации, и Александру Дубяго, развернувшего флаг России во время митинга.По ее словам, путем "серьезнейшего общественного резонанса" удалось добиться для них просто подписки о невыезде, но не заключения.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220516/1033967813.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

латвия, россия, политзаключенные, мария бутина, новости