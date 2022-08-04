https://ukraina.ru/20220804/1037267222.html

Мария Бутина: Рабство в США отменено везде, кроме тюрем

Мария Бутина: Рабство в США отменено везде, кроме тюрем - 04.08.2022 Украина.ру

Мария Бутина: Рабство в США отменено везде, кроме тюрем

Людям, находящимся в застенках СБУ за поддержку России невозможно помочь путем переговоров, но можно помочь только путем демилитаризации и денацификации... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T10:00

2022-08-04T10:00

2022-08-04T11:32

интервью

мария бутина

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Людям, находящимся в застенках СБУ за поддержку России невозможно помочь путем переговоров, но можно помочь только путем демилитаризации и денацификации Украины, считает член комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Мария Бутина.Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.— Мария, у нас сегодня непростая тема — репрессии против русских. Наиболее резонансная, пожалуй, тема последних дней — это обмен Виктора Бута. Американцы предложили обменять Виктора Бута сразу на двоих. Идут активные споры, задействован МИД, есть различные варианты обмена. Насколько важно вернуть Бута домой, кого еще нам надо вернуть, кроме него, и какие условия вы считаете выгодными?– У нас, к сожалению, очень много россиян, которые находятся в застенках, не только в Америке, но и других странах НАТО. Многие из них совершенно без вины, так же как и Виктор Бут. Начнем с того, что обмен должен быть справедливым — это значит два на два. Американцы сегодня пытаются всячески перехватить информационную повестку.Я хочу напомнить, что саму идею такого гуманитарного хода, как обмен заключенными, внес президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с Байденом. Это повестка, которую Россия планомерно продвигает на протяжении уже длительного времени. К счастью, нам удалось вернуть Константина Ярошенко, это российский летчик, он находился более 12 лет в заключении в Соединенных Штатах. Его вернули, но сейчас очередь Виктора Бута. Все-таки два на два.Знаю, что сейчас вбрасываются различные варианты, кто-то говорит, что Россия хочет видеть в числе тех, кого поменяют, россиян, которые находятся сейчас в странах НАТО. Думаю, что это нормально и справедливо. Соединенные Штаты сегодня говорят о том, что они — доминанта в НАТО, что они ключевая сторона, принимающая решение на Европейском континенте. Поэтому где бы Россия ни показала россиянина, которого можно добавить в обмен — пусть дальше Америка сама договаривается с этой страной.Есть вариант — россиянин из Германии, называется фамилия Красикова. От себя неоднократно выдвигала идею об обмене нашего советского солдата, который уже больше 12 лет находится в заключении в Литве. Его осудили как нацистского преступника, при этом дело совершенно не доказано. Это Константин Никулин. Тоже, как вариант.Я считаю, что нам нужно стоять на «два на два», чтобы обмен был равноценным. Насколько высокий шанс? Думаю, что высокий, но обмен — это всегда договоренность двух сторон, это всегда требует времени, это всегда принцип взаимности.Поэтому, если уж мы говорим про скорейшее разрешение этого вопроса, а Байдену и тот и другой американец, и Вилан, и Грайнер, баскетболистка-наркоманка, — очень нужны, потому что вторая — баскетболистка — чернокожая лесбиянка со всеми вытекающими, наркоманка. Для Байдена это прямо его электорат. Поэтому ему, в преддверии осенних выборов промежуточных в парламент, это очень нужно. Нужно понимать, что для них это очень необходимо. И в связи с этим строить свою повестку.— Это предложение исключительно под выборы? Я знаю, что мы неоднократно и раньше предлагали обменять Бута, предлагались различные варианты, но американская сторона игнорировала до недавнего времени наши предложения.— Это предложение действительно ориентировано на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут этой осенью, поскольку промежуточные выборы в США традиционно определяют будущий ход президентской кампании. В Америке она состоится в 2024 году. Поэтому для них это необходимо, для Байдена нужен какой-то позитивный информационный повод о возвращении представителей его электоральной группы, таким поводом является.И второе, мы можем сейчас видеть, — некоторое время назад появилась информация, что они снова хотят возобновить переговоры по ограничению ядерных вооружений. Это опять же попытка сыграть на внутренней повестке у США, потому что и надо успокоить свое население, которое они накачали внутренней поляризацией настолько, что там уже накалилась обстановка до войны всех против всех — это уже чревато гражданской войной. Они это понимают и поэтому пытаются найти позитивные поводы.— К сожалению, вы знаете об условиях в американской тюрьме не понаслышке. Можете рассказать о том, как там обращаются с русскими, как обращаются с заключенными. Насколько тяжело находиться в американской тюрьме?— Для того, чтобы рассказать об этом, нам бы понадобилось много долгих часов, потому что именно для этой цели я написала свою книгу «Тюремный дневник», где изложила буквально все, что произошло. Честно изложила — и отложила в сторону. Потому что пережитое, наверное, не надо забывать, это ценный жизненный опыт, и Господь дает по силам. Но должна сказать, что, если даже я была первым человеком, которого откровенно посадили за русофобию по политической статье… Конечно, с тех пор ситуация только ухудшилась, и отношение ко мне уже было предвзятое. Я, к сожалению, пережила и отсутствие сна, и унижение моего достоинства как женщины, когда включают звуки различные. Карцер много месяцев. Все эти моменты на сегодняшний день применяют еще более широко в отношении именно наших. Предвзятое отношение есть со стороны (администрации. — Ред.). Со стороны заключенных не видела, кстати. Чернокожие меня очень поддерживали, потому что многих из них… Как большинство чернокожих сидит в Америке, если их всего 13%? Потому что, очевидно — люди без образования вовлечены в противоправную деятельность. Просто их убирают с улиц, зачищают, запирают в тюрьмах и заставляют работать бесплатно.В США, кто не знает, отменено рабство везде, кроме тюрем, об этом говорит 13-я поправка Конституции США, которая полностью разрешает бесплатный рабский труд в тюрьмах. Поэтому сегодня США — самая сидящая страна в мире.Нашим приходится тяжело. Я занимаюсь по линии своей депутатской работы и в рамах Фонда, учредителем которого стала, это Фонд Марии Бутиной «Своих не бросаем». Помогаем нашим, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Как минимум, по каждому из наших мы должны добиться нормального гуманного отношения. Понятно, что тюрьма — не санаторий, понятно, бывает, что люди совершают противоправные действия. Но мы за своих должны стоять горой. Моя позиция — не судить, а защищать каждого. Это принципиально.— Как идут на контакт, позволяют ли видеться с нашими заключенными, насколько позволяют влиять на их условия задержания?— Очень сложно. Как правило, единственное, что помогает — это серьезный общественный резонанс. Кто-то, может быть, сейчас со скепсисом слушает мои слова и говорит: «Ну какая им разница, что мы говорим». Нет, на самом деле Россию слушают. Они могут тявкать и гавкать, сопротивляться, банить наши каналы, но наше мнение они читают. По опыту той же Латвии могу сказать — мы боролись за двух парней. Они не граждане России, но наши соотечественники — это Кирилл Федоров и Александр Дубяга.Александр Дубяга — это паренек, который развернул флаг России, я считаю, что он герой. И Кирилл Федоров вел канал «История оружия», выступил в поддержку специальной военной операции, его тоже упрятали. Путем серьезнейшего общественного резонанса удалось добиться для них просто подписки о невыезде, но не заключения. Ждем сейчас, как дальше будут обстоять решения суда. В справедливый суд в Латвии я не верю вообще, но, тем не мене, я считаю, что это большое достижение, что человек хотя бы сейчас находится не в застенках. И помогать мы должны каждому.— Сейчас на Балканах довольно серьезное обострение, которое может закончиться традиционно, к сожалению, для многих конфликтов, — волной русофобии. Сербия сейчас окружена явно недружественными к России государствами, при этом она является, пожалуй, наиболее дружественным на Балканах государством для нас. Насколько может обостриться ситуация, насколько все тяжело именно для русских может закончиться там?— Печальней всего это закончится не для нас, а для европейцев. После 1 сентября будут приняты какие-то решения. Если конфликт перейдет в активную фазу — это означает для Европы очень большие проблемы, прежде всего это беженцы. Сегодня Америка очень активно управляет европейской дестабилизацией, потому что называть это порядком в Европе нельзя вообще. Странно, что Европа на это никак не реагирует.Рано или поздно они все-таки должны расправить плечи, потому что это на их поляне такая идет неприкрытая игра, которая стоит конкретным людям жизни, экономического благополучия, семейных каких-то устоев, традиций, идентичности как наций европейских. Но на сегодняшний день, к сожалению, Европа совершенно беззубая.Россия должна однозначно Сербию поддержать, без вариантов. Я знаю, что появляются периодически спекуляции, что давайте разберемся, а как здесь себя вела Сербия. Здесь (разбираться. — Ред.), как себя вела — не время. Сейчас время поддержать сербов. Это важно морально-этически. Это важно для нас стратегически и политически. Поэтому я думаю, что однозначно необходимо поддерживать. Я видела заявления нашего МИД с категорическим несогласием с дискриминацией в отношении сербского населения. Полностью поддерживаю, считаю, что нужно проводить очень последовательную политику в этом направлении. Я являюсь членом межпарламентской группы «Дружба» в Сербии, и в рамках межпарламентской деятельности оказываю и буду оказывать поддержку братскому сербскому народу.— Насколько лидеру сербов Вучичу удастся удержать баланс?— Мир сейчас такой, что я бы прогнозы не делала. Посмотрите, какая турбулентность вокруг! Поэтому — нет, обойдусь без прогнозов в данном случае, но отсутствие прогнозирования не говорит о том, что нужно сбросить со счетов аналитику.Нужно занимать проактивную позицию. Чего от нас ждут братья-сербы? В том числе, работы по идеологической линии. Россия — последний форпост сегодня нормального, традиционного консерватизма, где нет этой ЛГБТ-заразы всякой, этого безумия, которым заболел мир. Сегодня на нас смотрят как на действительно большой, мощный идеологический центр силы. И таковым надо быть, мы являемся, к счастью, и в будущем тоже соответствовать.Это немаловажно, когда мы говорим о Сербии, о Прибалтике, о Польше, ведь там тоже есть большое количество людей разумных, которые понимают, что если сейчас отдаться в эту либеральную вахканалию, то ни нации, ни государства, ни мира в целом дальше просто не будет, потому что все это превратится в непонятную анархическую мешанину.— А каким образом, кроме заявления нашего МИД, мы можем Сербию поддержать?— Не буду вам говорить, потому что это… Сунь-цзы писал, что нападать на врага нужно как молния из темноты. Зачем все проговаривать? Я уже прекрасно знаю, что и мой телеграм-канал «Мария Бутина» очень активно читают наши западные недруги, и очень активно мониторят нашу информационную повестку. Я так скажу — ответ есть.— И это главное. Ну что ж, ответа нам, к сожалению, в свое время на Украине очень не хватило. И сейчас мы наблюдаем репрессии против русских, репрессии против тех, кто поддерживает русских на Украине, эти репрессии набирают колоссальный масштаб. Они уже были видны, когда я жил там, но сейчас это просто что-то невообразимое. Как мы можем помочь русским на Украине, кроме как военным путем?— Мы уже помогаем. Огромную работу ведут и политические партии, и партия «Единая Россия». Регионы (РФ. — Ред.) помогают восстанавливать города целые, гражданскую инфраструктуру, вплоть до зоопарков. Действительно, людям помогают всеми силами России вернуться в нормальное русло.Я депутат государственной Думы от Кировской области, знаю, что у нас есть беженцы. Этим беженцам мы активно помогаем, чтобы они могли и выплаты получить, и процедуру регистрации вида на жительство и на гражданство пройти, работу найти. Ведется большая, сложная работа, и это нужно делать. Нужно помочь людям вернуться к нормальной жизни на тех территориях, которые, к счастью, сейчас уже освобождены Россией от нацистского украинского безумия. Поэтому — вернуться, поддержать, помочь людям восстановить экономическую инфраструктуру так, чтобы вместе с Россией мы наконец-то нормально стали развиваться и жить дальше в мирном и хорошем окружающем нас пространстве.— Как помочь тем, кто оказался в застенках Киева, в других регионах, кого СБУ взяла за сотрудничество с Российской Федерацией, даже пусть ничем и не доказанное, за поддержку РФ, просто за осуждение действий Киева? Как можно им помочь? Очень многие знакомые в Киеве, к сожалению, находятся в застенках, причем зачастую абсолютно несправедливо.— Здесь можно только один рецепт предложить — это денацификация и демилитаризация Украины. Точка. Если вы ждете каких-то других путей — переговоров или выражения возмущения, высмеивания или еще чего-то, — это не поможет.Поможет полная денацификация и демилитаризация Украины. И все. Да, это сложно, идет спецоперация, наши ребята воюют как положено. Это профессионалы, которые с головой, с руками, которые прекрасно себя сейчас зарекомендовали. Все, что нужно сейчас сделать со стороны России — это все для фронта, все для победы! Других путей нет!

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, мария бутина, сша, украина, ес, сво