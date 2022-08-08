https://ukraina.ru/20220808/1037408096.html

Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой

Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой - 08.08.2022 Украина.ру

Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой

Посол Украины в Австрии Александр Щерба оскорбил основателя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса за обвинение президента США Джозефа Байдена в разжигании войны на Украине. Щерба предложил Уоттерсу переехать в Москву, где его "ждет Стивен Сигал" с морковкой. Об этом он написал в Twitter

2022-08-08T13:08

2022-08-08T13:08

2022-08-08T13:12

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Щерба назвал Уоттерса "безвольным, бессердечным, беспощадным и заблудшим человеком". Накануне Уоттерс в интервью CNN назвал Джозефа Байдена "военным преступником", а специальную военную операцию России на Украине - ответом на расширение военно-политического блока НАТО.

https://ukraina.ru/20220807/1037379496.html

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посол, украина, австрия, новости