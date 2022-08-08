Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой
13:08 08.08.2022 (обновлено: 13:12 08.08.2022)
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Посол Украины в Австрии Александр Щерба оскорбил основателя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса за обвинение президента США Джозефа Байдена в разжигании войны на Украине. Щерба предложил Уоттерсу переехать в Москву, где его "ждет Стивен Сигал" с морковкой. Об этом он написал в Twitter
Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как [Владимир] Путин слишком умен. Теперь идет война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам
Щерба назвал Уоттерса "безвольным, бессердечным, беспощадным и заблудшим человеком".
Накануне Уоттерс в интервью CNN назвал Джозефа Байдена "военным преступником", а специальную военную операцию России на Украине - ответом на расширение военно-политического блока НАТО.
Вчера, 13:51СпецоперацияОснователь Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс