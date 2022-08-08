Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой - 08.08.2022 Украина.ру
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Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой - 08.08.2022 Украина.ру
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой
Посол Украины в Австрии Александр Щерба оскорбил основателя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса за обвинение президента США Джозефа Байдена в разжигании войны на Украине. Щерба предложил Уоттерсу переехать в Москву, где его "ждет Стивен Сигал" с морковкой. Об этом он написал в Twitter
2022-08-08T13:08
2022-08-08T13:12
посол
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австрия
новости
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Щерба назвал Уоттерса "безвольным, бессердечным, беспощадным и заблудшим человеком". Накануне Уоттерс в интервью CNN назвал Джозефа Байдена "военным преступником", а специальную военную операцию России на Украине - ответом на расширение военно-политического блока НАТО.
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посол, украина, австрия, новости

Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой

13:08 08.08.2022 (обновлено: 13:12 08.08.2022)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Посол Украины в Австрии Александр Щерба оскорбил основателя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса за обвинение президента США Джозефа Байдена в разжигании войны на Украине. Щерба предложил Уоттерсу переехать в Москву, где его "ждет Стивен Сигал" с морковкой. Об этом он написал в Twitter

Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как [Владимир] Путин слишком умен. Теперь идет война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам

Александр Щерба
посол Украины в Австрии
Щерба назвал Уоттерса "безвольным, бессердечным, беспощадным и заблудшим человеком".
Накануне Уоттерс в интервью CNN назвал Джозефа Байдена "военным преступником", а специальную военную операцию России на Украине - ответом на расширение военно-политического блока НАТО.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 13:51Спецоперация
Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс
 
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