Сергей Дельвиг: русский генерал и галицкий дипломат - 05.07.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260705/sergey-delvig-russkiy-general-i-galitskiy-diplomat-1080986639.html
Сергей Дельвиг: русский генерал и галицкий дипломат
Сергей Дельвиг: русский генерал и галицкий дипломат - 05.07.2026 Украина.ру
Сергей Дельвиг: русский генерал и галицкий дипломат
4 июля 1866 года родился Сергей Дельвиг. Он стал выдающимся артиллеристом, в Русской императорской армии дослужился до генерал-лейтенанта. После краха монархии служил Скоропадскому и Петлюре, от имени которого вёл переговоры с поляками о судьбе ЗУНР
2026-07-05T16:00
2026-07-05T16:00
история
история
история украины
первая мировая война
революция
гражданская война
польша
зунр
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Сергей Дельвиг происходил из разветвленного баронского рода, известного в Вестфалии с XII века. Он родился в Москве в семье генерал-лейтенанта, участника Кавказских походов и Крымской войны Николая Дельвига. Двоюродный брат его отца, Антон Дельвиг, был лучшим другом Александра Пушкина – ещё с лицея.Сергей Дельвиг учился во 2-м Московском кадетском корпусе, Михайловском артиллерийском училище, Михайловской артиллерийской академии и Офицерской артиллерийской школе. На воинской службе с 1883 года, в артиллерийской бригаде дослужился до капитана, с 1891 года делал карьеру в Офицерской артиллерийской школе, в 1903-м был произведён в полковники. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов, за боевые отличия был награждён орденом Св. Станислава II степени с мечами (1905) и Золотым оружием с надписью "За храбрость" (1905). В 1906 году стал помощником начальника Офицерской артиллерийской школы.В январе 1909 года, за отличие, был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 24-й артиллерийской бригады. С 26 января 1914 года – и.о. инспектора артиллерии 9-го армейского корпуса, в этой должности выступил на фронт Первой мировой войны. Уже в сентябре 1914 года был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени – "за то, что в бою 13-го августа у города Злочева под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнём противника лично произвёл рекогносцировку неприятельской артиллерийской позиции, подойдя к ней до 1500 шагов, определил число орудий и, заметив недолёты наших снарядов, направил стрельбу согласно добытых данных, чем привёл к молчанию и отступлению неприятельскую артиллерию".В январе 1915 года был произведён в генерал-лейтенанты. Командовал артиллерией во время осады крепости Перемышль, после взятия крепости был её комендантом. В апреле 1915 года император Николай II совершил поездку в Перемышль, во время этого визита царь лично принял рапорт от Дельвига.После потери Галичины и начала "Великого отступления" Русской армии летом 1915 года Дельвиг находился в распоряжении главнокомандующего Юго-Западным фронтом, с октября того же года – командир 40-го армейского корпуса. С апреля 1916 года – инспектор артиллерии армий Юго-Западного фронта, успешно руководил действиями артиллерии во время "Брусиловского прорыва".Генерал Евгений Барсуков в своём труде "Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.)" характеризовал Дельвига как "исключительно выдающегося в то время высокообразованного специалиста техники и тактики артиллерии".Февральская революция и отречение императора стали для Дельвига личной трагедией, и весной 1917 года он вышел в отставку. Уже в ноябре 1917 года генерал-лейтенант Дельвиг был принят на должность инспектора артиллерии Украинского Генерального войскового штаба Украинской народной республики (УНР). Украинского языка он не знал, родственников на Украине у него не было.В начале 1918 года Дельвиг стал начальником артиллерии Гайдамацкого коша Слободской Украины, атаманом которого был Симон Петлюра. Кош (сводный полк из двух батальонов) принял участие в подавлении январского восстания в Киеве и в зимних боях 1918 года во время обороны Киева от большевиков.Позже Дельвиг вместе с остатками армии УНР отступил в западном направлении, но вернулся вместе с немецкими оккупантами. Гайдамацкий кош (к тому времени переименованный в 3-й Гайдамацкий пехотный полк) продолжил наступление на Юго-Восток, но Дельвиг остался в Киеве в распоряжении военного министра УНР Александра Жуковского. 28 апреля 1918 года Жуковский вместе с премьером УНР Всеволодом Голубовичем и министром внутренних дел УНР Михаилом Ткаченко был арестован немецкими оккупационными властями за похищение банкира Абрама Доброго, и на следующий день было провозглашено создание Украинской державы во главе с гетманом Павлом Скоропадским.В армии Украинской державы Сергей Дельвиг руководил организацией управления артиллерии. В ноябре 1918 года генерал поддержал восстание Петлюры, и в армии восстановленной УНР стал главным инспектором артиллерии. Дельвиг был близок к Петлюре, который при встречах с генералом любил цитировать стихи Пушкина, посвящённые Антону Дельвигу.После того, как ЗУНР де-юре стала Западной областью УНР, Петлюра попытался использовать тактику большевиков с Брестским миром: отказаться от части территории УНР ради сохранения власти. В феврале 1919 года он приезжал в Станиславов (ныне Ивано-Франковск), чтобы убедить находящееся там правительство ЗУНР принять линию разграничения с поляками, предложенную французским генералом Жозефом Бартелеми от имени Антанты. Согласно ей, к Польше должны были отойти Львов, Перемышль и Бориславский нефтяной бассейн, а вот на существование ЗУНР на остальной части Восточной Галичины поляки были готовы согласиться. Однако галичане тогда ещё надеялись отбить у поляков Львов, и от предложения Антанты отказались.К концу мая 1919 года Украинская галицкая армия контролировала лишь восточную часть нынешней Тернопольской области, и Петлюра решил воспользоваться этим.24 мая в Варшаве представитель УНР Борис Кудриновский подписал соглашение с премьер-министром Польши Игнатием Падеревским, в котором УНР отказывалась в пользу Польши от Волыни и Галичины. Хотя это соглашение не было реализовано, после него фактически прекратились военные действия между поляками и армией УНР, которая получила возможность вместе с правительством перебраться с Волыни на Подолье. С другой стороны, это позволило полякам все силы перебросить на борьбу против УГА.А 31 мая Петлюра отправил на переговоры с поляками военную делегацию УНР во главе с Сергеем Дельвигом. Была поставлена задача добиться нейтралитета Польши, определить демаркационную линию между польскими войсками и УГА, и выработать план совместных операций УНР и Польши против большевиков. Переговоры с представляющим Польшу генералом Евгением Родзевичем (тоже артиллеристом и бывшим генералом РИА, кстати) стартовали во Львове 7 июня, когда армия ЗУНР начала наступление под Чортковом. Вскоре поляки оставили Тернополь, и перестали требовать линию разграничения с УНР по реке Збруч (по ней до 1914 года проходила граница между Российской и Австро-Венгерской империями). Однако и на "линию Бартелеми" они больше не соглашались.В ходе переговоров делегация УНР предложила Польше заключить соглашение о совместной борьбе против большевиков. Польские представители приняли предложение. Было условлено, что следующим шагом станет начало переговоров о военном союзе в Варшаве.16 июня 1919 года при активном участии Дельвига договор между Польшей и УНР был заключён без ведома руководства ЗУНР, и его копия была направлена ​​в Париж. По условиям договора устанавливалась демаркационная линия, т. н. "линия Дельвига" (примерно половина нынешней Тернопольской области и небольшая часть Ивано-Франковской).Соглашение должно вступить в силу 21 июня 1919 года, однако диктатор ЗУНР Евгений Петрушевич отказался его выполнять. 24 июня Генштаб Польши, ссылаясь на соглашение с УНР, обвинил УГА в "противоправном поведении". А уже на следующий день Совет Четырёх Антанты (США, Великобритания, Франция и Италия) признал за Польшей право временно оккупировать Галичину, "чтобы защитить гражданское население от опасности большевистских банд". Кроме того, Польша получила официальное разрешение использовать подготовленную и оснащённую во Франции армию под командованием генерала Юзефа Галлера против УГА – хотя фактически это происходило и раньше. "Линия Дельвига" осталась на бумаге, 16 июня 1919 года остатки УГА переправились через Збруч на подконтрольную УНР территорию, и ЗУНР прекратила существование.При этом Петлюра ликвидацию ЗУНР провалом Дельвига явно не считал, и осенью 1919 года отправил генерала в Румынию – в качестве начальника военной миссии УНР. Там он вёл переговоры с правительством генерала Петра Врангеля о заключении военного союза против большевиков при условии признания белым движением независимости УНР. Но успехом переговоры не увенчались.В феврале 1921 года Петлюра произвёл Дельвига в генерал-полковники и назначил членом Высшей войсковой рады УНР. Однако вскоре после подписания 18 марта 1921 года Рижского мира, по которому бывшая территория УНР была разделена между Польшей, РСФСР и УССР, другие страны прекратили деятельность дипломатических представительств УНР.Дельвиг остался в эмиграции в Румынии, в 1923-26 годах был членом руководящего комитета украинской эмиграции в этой стране, активно сотрудничал с украинским военно-научным журналом "Табор" (Польша). Работал инженером на металлургических заводах Frații Schiell ("Братья Шиль") в Брашове и Întreprinderea Minieră Concordia S.A. (АО "Горнодобывающее предприятие Конкордия") в Кодле.Но большевики его всё же настигли. Хотя во многих биографиях военного указано, что с приближением к границам Румынии советских войск, Сергей Дельвиг эмигрировал в Египет и там вскоре умер, однако это не соответствует действительности. На самом деле он был арестован органами "Смерш" 5 октября 1944 года в районе города Брашов, 14 ноября того же года военным трибуналом 2-го Украинского фронта приговорен к высшей мере наказания, и 20 апреля 1945-го расстрелян в Кишинёве. Лишь 29 апреля 2002 года Сергей Дельвиг был реабилитирован заключением Главной военной прокуратуры Российской Федерации.В 2016 году по решению губернатора Николаевской области переулок Лазо в Вознесенске был переименован в переулок Сергея Дельвига, хотя военный никогда не бывал в этом городе и никак не связан с ним. Судя по всему, за это мы должны быть благодарны кому-то из местных историков, который в ходе исполнения "закона о декоммунизации" предложил чиновникам имя русского генерала, а не очередного коллаборациониста.
https://ukraina.ru/20240917/1057498915.html
https://ukraina.ru/20250411/1023248067.html
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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история, история украины, первая мировая война, революция, гражданская война, польша, зунр, унр, симон петлюра, скоропадский, пушкин, генштаб
История, История, история Украины, Первая мировая война, революция, гражданская война, Польша, ЗУНР, УНР, Симон Петлюра, Скоропадский, Пушкин, Генштаб

Сергей Дельвиг: русский генерал и галицкий дипломат

16:00 05.07.2026
 
© Открытый источникГенерал Сергей Дельвиг
Генерал Сергей Дельвиг
© Открытый источник
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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4 июля 1866 года родился Сергей Дельвиг. Он стал выдающимся артиллеристом, в Русской императорской армии дослужился до генерал-лейтенанта. После краха монархии служил Скоропадскому и Петлюре, от имени которого вёл переговоры с поляками о судьбе ЗУНР
Сергей Дельвиг происходил из разветвленного баронского рода, известного в Вестфалии с XII века. Он родился в Москве в семье генерал-лейтенанта, участника Кавказских походов и Крымской войны Николая Дельвига. Двоюродный брат его отца, Антон Дельвиг, был лучшим другом Александра Пушкина – ещё с лицея.
Сергей Дельвиг учился во 2-м Московском кадетском корпусе, Михайловском артиллерийском училище, Михайловской артиллерийской академии и Офицерской артиллерийской школе. На воинской службе с 1883 года, в артиллерийской бригаде дослужился до капитана, с 1891 года делал карьеру в Офицерской артиллерийской школе, в 1903-м был произведён в полковники. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов, за боевые отличия был награждён орденом Св. Станислава II степени с мечами (1905) и Золотым оружием с надписью "За храбрость" (1905). В 1906 году стал помощником начальника Офицерской артиллерийской школы.
В январе 1909 года, за отличие, был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 24-й артиллерийской бригады. С 26 января 1914 года – и.о. инспектора артиллерии 9-го армейского корпуса, в этой должности выступил на фронт Первой мировой войны. Уже в сентябре 1914 года был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени – "за то, что в бою 13-го августа у города Злочева под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнём противника лично произвёл рекогносцировку неприятельской артиллерийской позиции, подойдя к ней до 1500 шагов, определил число орудий и, заметив недолёты наших снарядов, направил стрельбу согласно добытых данных, чем привёл к молчанию и отступлению неприятельскую артиллерию".
В январе 1915 года был произведён в генерал-лейтенанты. Командовал артиллерией во время осады крепости Перемышль, после взятия крепости был её комендантом. В апреле 1915 года император Николай II совершил поездку в Перемышль, во время этого визита царь лично принял рапорт от Дельвига.
После потери Галичины и начала "Великого отступления" Русской армии летом 1915 года Дельвиг находился в распоряжении главнокомандующего Юго-Западным фронтом, с октября того же года – командир 40-го армейского корпуса. С апреля 1916 года – инспектор артиллерии армий Юго-Западного фронта, успешно руководил действиями артиллерии во время "Брусиловского прорыва".
Казармы крепости Перемышль - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
17 сентября 2024, 16:00История
Перемышль: 110 лет со дня взятия австрийской твердыни на русской земле25 марта 1915 года в австро-венгерскую крепость Перемышль, взятую тремя днями ранее, приехал император Николай II. Это была крупная победа российской армии - после капитуляции гарнизона крепости в русский плен попали 117 тысяч человек, больше попадало только после сдачи французской крепости Мец в ходе Франко-прусской войны (1870)
Генерал Евгений Барсуков в своём труде "Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.)" характеризовал Дельвига как "исключительно выдающегося в то время высокообразованного специалиста техники и тактики артиллерии".
Февральская революция и отречение императора стали для Дельвига личной трагедией, и весной 1917 года он вышел в отставку. Уже в ноябре 1917 года генерал-лейтенант Дельвиг был принят на должность инспектора артиллерии Украинского Генерального войскового штаба Украинской народной республики (УНР). Украинского языка он не знал, родственников на Украине у него не было.
В начале 1918 года Дельвиг стал начальником артиллерии Гайдамацкого коша Слободской Украины, атаманом которого был Симон Петлюра. Кош (сводный полк из двух батальонов) принял участие в подавлении январского восстания в Киеве и в зимних боях 1918 года во время обороны Киева от большевиков.
© news.telegraf.com.uaСимон Петлюра и Михаил Омельянович-Павленко, 1918 год
Симон Петлюра и Михаил Омельянович-Павленко, 1918 год
© news.telegraf.com.ua
Симон Петлюра и Михаил Омельянович-Павленко, 1918 год
Позже Дельвиг вместе с остатками армии УНР отступил в западном направлении, но вернулся вместе с немецкими оккупантами. Гайдамацкий кош (к тому времени переименованный в 3-й Гайдамацкий пехотный полк) продолжил наступление на Юго-Восток, но Дельвиг остался в Киеве в распоряжении военного министра УНР Александра Жуковского. 28 апреля 1918 года Жуковский вместе с премьером УНР Всеволодом Голубовичем и министром внутренних дел УНР Михаилом Ткаченко был арестован немецкими оккупационными властями за похищение банкира Абрама Доброго, и на следующий день было провозглашено создание Украинской державы во главе с гетманом Павлом Скоропадским.
В армии Украинской державы Сергей Дельвиг руководил организацией управления артиллерии. В ноябре 1918 года генерал поддержал восстание Петлюры, и в армии восстановленной УНР стал главным инспектором артиллерии. Дельвиг был близок к Петлюре, который при встречах с генералом любил цитировать стихи Пушкина, посвящённые Антону Дельвигу.
После того, как ЗУНР де-юре стала Западной областью УНР, Петлюра попытался использовать тактику большевиков с Брестским миром: отказаться от части территории УНР ради сохранения власти. В феврале 1919 года он приезжал в Станиславов (ныне Ивано-Франковск), чтобы убедить находящееся там правительство ЗУНР принять линию разграничения с поляками, предложенную французским генералом Жозефом Бартелеми от имени Антанты. Согласно ей, к Польше должны были отойти Львов, Перемышль и Бориславский нефтяной бассейн, а вот на существование ЗУНР на остальной части Восточной Галичины поляки были готовы согласиться. Однако галичане тогда ещё надеялись отбить у поляков Львов, и от предложения Антанты отказались.
Симон Петлюра
11 апреля 2025, 08:00История
Перемирие от ПетлюрыСейчас одна из основных политических тем состоит в вопросе заключения перемирия. И наблюдая за позицией Киева, который на словах вроде бы за перемирие, нельзя не вспомнить события 106-летней давности, когда предшественники нынешнего режима, уже ничего не контролируя и почти ничего из себя не представляя, так же пытались играть в дипломатию
К концу мая 1919 года Украинская галицкая армия контролировала лишь восточную часть нынешней Тернопольской области, и Петлюра решил воспользоваться этим.
24 мая в Варшаве представитель УНР Борис Кудриновский подписал соглашение с премьер-министром Польши Игнатием Падеревским, в котором УНР отказывалась в пользу Польши от Волыни и Галичины. Хотя это соглашение не было реализовано, после него фактически прекратились военные действия между поляками и армией УНР, которая получила возможность вместе с правительством перебраться с Волыни на Подолье. С другой стороны, это позволило полякам все силы перебросить на борьбу против УГА.
А 31 мая Петлюра отправил на переговоры с поляками военную делегацию УНР во главе с Сергеем Дельвигом. Была поставлена задача добиться нейтралитета Польши, определить демаркационную линию между польскими войсками и УГА, и выработать план совместных операций УНР и Польши против большевиков. Переговоры с представляющим Польшу генералом Евгением Родзевичем (тоже артиллеристом и бывшим генералом РИА, кстати) стартовали во Львове 7 июня, когда армия ЗУНР начала наступление под Чортковом. Вскоре поляки оставили Тернополь, и перестали требовать линию разграничения с УНР по реке Збруч (по ней до 1914 года проходила граница между Российской и Австро-Венгерской империями). Однако и на "линию Бартелеми" они больше не соглашались.
© commons.wikimedia.orgЮзеф Пилсудский и Игнаций Падеревский
Юзеф Пилсудский и Игнаций Падеревский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© commons.wikimedia.org
Юзеф Пилсудский и Игнаций Падеревский
В ходе переговоров делегация УНР предложила Польше заключить соглашение о совместной борьбе против большевиков. Польские представители приняли предложение. Было условлено, что следующим шагом станет начало переговоров о военном союзе в Варшаве.
16 июня 1919 года при активном участии Дельвига договор между Польшей и УНР был заключён без ведома руководства ЗУНР, и его копия была направлена ​​в Париж. По условиям договора устанавливалась демаркационная линия, т. н. "линия Дельвига" (примерно половина нынешней Тернопольской области и небольшая часть Ивано-Франковской).
Соглашение должно вступить в силу 21 июня 1919 года, однако диктатор ЗУНР Евгений Петрушевич отказался его выполнять. 24 июня Генштаб Польши, ссылаясь на соглашение с УНР, обвинил УГА в "противоправном поведении". А уже на следующий день Совет Четырёх Антанты (США, Великобритания, Франция и Италия) признал за Польшей право временно оккупировать Галичину, "чтобы защитить гражданское население от опасности большевистских банд". Кроме того, Польша получила официальное разрешение использовать подготовленную и оснащённую во Франции армию под командованием генерала Юзефа Галлера против УГА – хотя фактически это происходило и раньше. "Линия Дельвига" осталась на бумаге, 16 июня 1919 года остатки УГА переправились через Збруч на подконтрольную УНР территорию, и ЗУНР прекратила существование.
Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
21 апреля, 16:00История
Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского 21 апреля 1920 года в Варшаве министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал тайный договор с Польшей, который признавал права этой страны на Волынь и Галичину
При этом Петлюра ликвидацию ЗУНР провалом Дельвига явно не считал, и осенью 1919 года отправил генерала в Румынию – в качестве начальника военной миссии УНР. Там он вёл переговоры с правительством генерала Петра Врангеля о заключении военного союза против большевиков при условии признания белым движением независимости УНР. Но успехом переговоры не увенчались.
В феврале 1921 года Петлюра произвёл Дельвига в генерал-полковники и назначил членом Высшей войсковой рады УНР. Однако вскоре после подписания 18 марта 1921 года Рижского мира, по которому бывшая территория УНР была разделена между Польшей, РСФСР и УССР, другие страны прекратили деятельность дипломатических представительств УНР.
Дельвиг остался в эмиграции в Румынии, в 1923-26 годах был членом руководящего комитета украинской эмиграции в этой стране, активно сотрудничал с украинским военно-научным журналом "Табор" (Польша). Работал инженером на металлургических заводах Frații Schiell ("Братья Шиль") в Брашове и Întreprinderea Minieră Concordia S.A. (АО "Горнодобывающее предприятие Конкордия") в Кодле.
© commons.wikimedia.orgСергей Дельвиг в форме армии УНР
Сергей Дельвиг в форме армии УНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© commons.wikimedia.org
Сергей Дельвиг в форме армии УНР
Но большевики его всё же настигли. Хотя во многих биографиях военного указано, что с приближением к границам Румынии советских войск, Сергей Дельвиг эмигрировал в Египет и там вскоре умер, однако это не соответствует действительности. На самом деле он был арестован органами "Смерш" 5 октября 1944 года в районе города Брашов, 14 ноября того же года военным трибуналом 2-го Украинского фронта приговорен к высшей мере наказания, и 20 апреля 1945-го расстрелян в Кишинёве. Лишь 29 апреля 2002 года Сергей Дельвиг был реабилитирован заключением Главной военной прокуратуры Российской Федерации.
В 2016 году по решению губернатора Николаевской области переулок Лазо в Вознесенске был переименован в переулок Сергея Дельвига, хотя военный никогда не бывал в этом городе и никак не связан с ним. Судя по всему, за это мы должны быть благодарны кому-то из местных историков, который в ходе исполнения "закона о декоммунизации" предложил чиновникам имя русского генерала, а не очередного коллаборациониста.
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14:29В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО
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12:58Минобороны: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне
12:40В Крыму топливо появилось на 112 заправках, в Севастополе лимит удвоили
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11:51ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО
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