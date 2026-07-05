https://ukraina.ru/20260705/sergey-delvig-russkiy-general-i-galitskiy-diplomat-1080986639.html

Сергей Дельвиг: русский генерал и галицкий дипломат

Сергей Дельвиг: русский генерал и галицкий дипломат - 05.07.2026 Украина.ру

Сергей Дельвиг: русский генерал и галицкий дипломат

4 июля 1866 года родился Сергей Дельвиг. Он стал выдающимся артиллеристом, в Русской императорской армии дослужился до генерал-лейтенанта. После краха монархии служил Скоропадскому и Петлюре, от имени которого вёл переговоры с поляками о судьбе ЗУНР

2026-07-05T16:00

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Сергей Дельвиг происходил из разветвленного баронского рода, известного в Вестфалии с XII века. Он родился в Москве в семье генерал-лейтенанта, участника Кавказских походов и Крымской войны Николая Дельвига. Двоюродный брат его отца, Антон Дельвиг, был лучшим другом Александра Пушкина – ещё с лицея.Сергей Дельвиг учился во 2-м Московском кадетском корпусе, Михайловском артиллерийском училище, Михайловской артиллерийской академии и Офицерской артиллерийской школе. На воинской службе с 1883 года, в артиллерийской бригаде дослужился до капитана, с 1891 года делал карьеру в Офицерской артиллерийской школе, в 1903-м был произведён в полковники. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов, за боевые отличия был награждён орденом Св. Станислава II степени с мечами (1905) и Золотым оружием с надписью "За храбрость" (1905). В 1906 году стал помощником начальника Офицерской артиллерийской школы.В январе 1909 года, за отличие, был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 24-й артиллерийской бригады. С 26 января 1914 года – и.о. инспектора артиллерии 9-го армейского корпуса, в этой должности выступил на фронт Первой мировой войны. Уже в сентябре 1914 года был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени – "за то, что в бою 13-го августа у города Злочева под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнём противника лично произвёл рекогносцировку неприятельской артиллерийской позиции, подойдя к ней до 1500 шагов, определил число орудий и, заметив недолёты наших снарядов, направил стрельбу согласно добытых данных, чем привёл к молчанию и отступлению неприятельскую артиллерию".В январе 1915 года был произведён в генерал-лейтенанты. Командовал артиллерией во время осады крепости Перемышль, после взятия крепости был её комендантом. В апреле 1915 года император Николай II совершил поездку в Перемышль, во время этого визита царь лично принял рапорт от Дельвига.После потери Галичины и начала "Великого отступления" Русской армии летом 1915 года Дельвиг находился в распоряжении главнокомандующего Юго-Западным фронтом, с октября того же года – командир 40-го армейского корпуса. С апреля 1916 года – инспектор артиллерии армий Юго-Западного фронта, успешно руководил действиями артиллерии во время "Брусиловского прорыва".Генерал Евгений Барсуков в своём труде "Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.)" характеризовал Дельвига как "исключительно выдающегося в то время высокообразованного специалиста техники и тактики артиллерии".Февральская революция и отречение императора стали для Дельвига личной трагедией, и весной 1917 года он вышел в отставку. Уже в ноябре 1917 года генерал-лейтенант Дельвиг был принят на должность инспектора артиллерии Украинского Генерального войскового штаба Украинской народной республики (УНР). Украинского языка он не знал, родственников на Украине у него не было.В начале 1918 года Дельвиг стал начальником артиллерии Гайдамацкого коша Слободской Украины, атаманом которого был Симон Петлюра. Кош (сводный полк из двух батальонов) принял участие в подавлении январского восстания в Киеве и в зимних боях 1918 года во время обороны Киева от большевиков.Позже Дельвиг вместе с остатками армии УНР отступил в западном направлении, но вернулся вместе с немецкими оккупантами. Гайдамацкий кош (к тому времени переименованный в 3-й Гайдамацкий пехотный полк) продолжил наступление на Юго-Восток, но Дельвиг остался в Киеве в распоряжении военного министра УНР Александра Жуковского. 28 апреля 1918 года Жуковский вместе с премьером УНР Всеволодом Голубовичем и министром внутренних дел УНР Михаилом Ткаченко был арестован немецкими оккупационными властями за похищение банкира Абрама Доброго, и на следующий день было провозглашено создание Украинской державы во главе с гетманом Павлом Скоропадским.В армии Украинской державы Сергей Дельвиг руководил организацией управления артиллерии. В ноябре 1918 года генерал поддержал восстание Петлюры, и в армии восстановленной УНР стал главным инспектором артиллерии. Дельвиг был близок к Петлюре, который при встречах с генералом любил цитировать стихи Пушкина, посвящённые Антону Дельвигу.После того, как ЗУНР де-юре стала Западной областью УНР, Петлюра попытался использовать тактику большевиков с Брестским миром: отказаться от части территории УНР ради сохранения власти. В феврале 1919 года он приезжал в Станиславов (ныне Ивано-Франковск), чтобы убедить находящееся там правительство ЗУНР принять линию разграничения с поляками, предложенную французским генералом Жозефом Бартелеми от имени Антанты. Согласно ей, к Польше должны были отойти Львов, Перемышль и Бориславский нефтяной бассейн, а вот на существование ЗУНР на остальной части Восточной Галичины поляки были готовы согласиться. Однако галичане тогда ещё надеялись отбить у поляков Львов, и от предложения Антанты отказались.К концу мая 1919 года Украинская галицкая армия контролировала лишь восточную часть нынешней Тернопольской области, и Петлюра решил воспользоваться этим.24 мая в Варшаве представитель УНР Борис Кудриновский подписал соглашение с премьер-министром Польши Игнатием Падеревским, в котором УНР отказывалась в пользу Польши от Волыни и Галичины. Хотя это соглашение не было реализовано, после него фактически прекратились военные действия между поляками и армией УНР, которая получила возможность вместе с правительством перебраться с Волыни на Подолье. С другой стороны, это позволило полякам все силы перебросить на борьбу против УГА.А 31 мая Петлюра отправил на переговоры с поляками военную делегацию УНР во главе с Сергеем Дельвигом. Была поставлена задача добиться нейтралитета Польши, определить демаркационную линию между польскими войсками и УГА, и выработать план совместных операций УНР и Польши против большевиков. Переговоры с представляющим Польшу генералом Евгением Родзевичем (тоже артиллеристом и бывшим генералом РИА, кстати) стартовали во Львове 7 июня, когда армия ЗУНР начала наступление под Чортковом. Вскоре поляки оставили Тернополь, и перестали требовать линию разграничения с УНР по реке Збруч (по ней до 1914 года проходила граница между Российской и Австро-Венгерской империями). Однако и на "линию Бартелеми" они больше не соглашались.В ходе переговоров делегация УНР предложила Польше заключить соглашение о совместной борьбе против большевиков. Польские представители приняли предложение. Было условлено, что следующим шагом станет начало переговоров о военном союзе в Варшаве.16 июня 1919 года при активном участии Дельвига договор между Польшей и УНР был заключён без ведома руководства ЗУНР, и его копия была направлена ​​в Париж. По условиям договора устанавливалась демаркационная линия, т. н. "линия Дельвига" (примерно половина нынешней Тернопольской области и небольшая часть Ивано-Франковской).Соглашение должно вступить в силу 21 июня 1919 года, однако диктатор ЗУНР Евгений Петрушевич отказался его выполнять. 24 июня Генштаб Польши, ссылаясь на соглашение с УНР, обвинил УГА в "противоправном поведении". А уже на следующий день Совет Четырёх Антанты (США, Великобритания, Франция и Италия) признал за Польшей право временно оккупировать Галичину, "чтобы защитить гражданское население от опасности большевистских банд". Кроме того, Польша получила официальное разрешение использовать подготовленную и оснащённую во Франции армию под командованием генерала Юзефа Галлера против УГА – хотя фактически это происходило и раньше. "Линия Дельвига" осталась на бумаге, 16 июня 1919 года остатки УГА переправились через Збруч на подконтрольную УНР территорию, и ЗУНР прекратила существование.При этом Петлюра ликвидацию ЗУНР провалом Дельвига явно не считал, и осенью 1919 года отправил генерала в Румынию – в качестве начальника военной миссии УНР. Там он вёл переговоры с правительством генерала Петра Врангеля о заключении военного союза против большевиков при условии признания белым движением независимости УНР. Но успехом переговоры не увенчались.В феврале 1921 года Петлюра произвёл Дельвига в генерал-полковники и назначил членом Высшей войсковой рады УНР. Однако вскоре после подписания 18 марта 1921 года Рижского мира, по которому бывшая территория УНР была разделена между Польшей, РСФСР и УССР, другие страны прекратили деятельность дипломатических представительств УНР.Дельвиг остался в эмиграции в Румынии, в 1923-26 годах был членом руководящего комитета украинской эмиграции в этой стране, активно сотрудничал с украинским военно-научным журналом "Табор" (Польша). Работал инженером на металлургических заводах Frații Schiell ("Братья Шиль") в Брашове и Întreprinderea Minieră Concordia S.A. (АО "Горнодобывающее предприятие Конкордия") в Кодле.Но большевики его всё же настигли. Хотя во многих биографиях военного указано, что с приближением к границам Румынии советских войск, Сергей Дельвиг эмигрировал в Египет и там вскоре умер, однако это не соответствует действительности. На самом деле он был арестован органами "Смерш" 5 октября 1944 года в районе города Брашов, 14 ноября того же года военным трибуналом 2-го Украинского фронта приговорен к высшей мере наказания, и 20 апреля 1945-го расстрелян в Кишинёве. Лишь 29 апреля 2002 года Сергей Дельвиг был реабилитирован заключением Главной военной прокуратуры Российской Федерации.В 2016 году по решению губернатора Николаевской области переулок Лазо в Вознесенске был переименован в переулок Сергея Дельвига, хотя военный никогда не бывал в этом городе и никак не связан с ним. Судя по всему, за это мы должны быть благодарны кому-то из местных историков, который в ходе исполнения "закона о декоммунизации" предложил чиновникам имя русского генерала, а не очередного коллаборациониста.

https://ukraina.ru/20240917/1057498915.html

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