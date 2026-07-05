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Суд над Россией в стране тюльпанов: Европа нашла место для "спецтрибунала"
Суд над Россией в стране тюльпанов: Европа нашла место для "спецтрибунала" - 05.07.2026 Украина.ру
Суд над Россией в стране тюльпанов: Европа нашла место для "спецтрибунала"
Так называемый спецтрибунал против России разместится в Нидерландах. Об этом 5 июля заявил глава МИД Украины Андрей Сибига
2026-07-05T13:54
2026-07-05T13:54
2026-07-05T13:54
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"Это решение выходит далеко за рамки организационного вопроса. Оно демонстрирует готовность международного сообщества переходить от поддержки самой идеи ответственности к созданию института", — написал Сибига в соцсетях, уточнив, что решение правительства Нидерландов предусматривает "полноценное функционирование" учреждения, где будет осуществляться вся процессуальная деятельность.Ранее, 15 мая, в Кишинёве было подписано соглашение о создании "спецтрибунала". Как сообщал телеканал France 24, к "судилищу" намерены присоединиться 36 государств, среди которых 34 европейские страны, а также Австралия и Коста-Рика.В Москве на этот юридический балаган реагируют спокойно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается реагировать на подобные потуги. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула: ЕС не имеет права давать юридическую оценку действиям российских властей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, нидерланды, украина, дмитрий песков, украина.ру, мария захарова, мид, ес, владимир путин
Новости, Россия, Нидерланды, Украина, Дмитрий Песков, Украина.ру, Мария Захарова, МИД, ЕС, Владимир Путин
Суд над Россией в стране тюльпанов: Европа нашла место для "спецтрибунала"
Так называемый спецтрибунал против России разместится в Нидерландах. Об этом 5 июля заявил глава МИД Украины Андрей Сибига
"Это решение выходит далеко за рамки организационного вопроса. Оно демонстрирует готовность международного сообщества переходить от поддержки самой идеи ответственности к созданию института", — написал Сибига в соцсетях, уточнив, что решение правительства Нидерландов предусматривает "полноценное функционирование" учреждения, где будет осуществляться вся процессуальная деятельность.
Ранее, 15 мая, в Кишинёве было подписано соглашение о создании "спецтрибунала". Как сообщал телеканал France 24, к "судилищу" намерены присоединиться 36 государств, среди которых 34 европейские страны, а также Австралия и Коста-Рика.
В Москве на этот юридический балаган реагируют спокойно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается реагировать на подобные потуги.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула: ЕС не имеет права давать юридическую оценку действиям российских властей.
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