https://ukraina.ru/20260705/sud-nad-rossiey-v-strane-tyulpanov-evropa-nashla-mesto-dlya-spetstribunala-1081058166.html

Суд над Россией в стране тюльпанов: Европа нашла место для "спецтрибунала"

Суд над Россией в стране тюльпанов: Европа нашла место для "спецтрибунала" - 05.07.2026 Украина.ру

Суд над Россией в стране тюльпанов: Европа нашла место для "спецтрибунала"

Так называемый спецтрибунал против России разместится в Нидерландах. Об этом 5 июля заявил глава МИД Украины Андрей Сибига

2026-07-05T13:54

2026-07-05T13:54

2026-07-05T13:54

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"Это решение выходит далеко за рамки организационного вопроса. Оно демонстрирует готовность международного сообщества переходить от поддержки самой идеи ответственности к созданию института", — написал Сибига в соцсетях, уточнив, что решение правительства Нидерландов предусматривает "полноценное функционирование" учреждения, где будет осуществляться вся процессуальная деятельность.Ранее, 15 мая, в Кишинёве было подписано соглашение о создании "спецтрибунала". Как сообщал телеканал France 24, к "судилищу" намерены присоединиться 36 государств, среди которых 34 европейские страны, а также Австралия и Коста-Рика.В Москве на этот юридический балаган реагируют спокойно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается реагировать на подобные потуги. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула: ЕС не имеет права давать юридическую оценку действиям российских властей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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