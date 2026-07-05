В Одесской области дезертир подорвал гранату при проверке документов полицейскими
В Подольском районе Одесской области 52-летний мужчина, находящийся в статусе СЗЧ, подорвал гранату во время проверки документов. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины
"Экипаж патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение ПДД. Во время проверки выяснилось, что мужчина в статусе СЗЧ. Далее он достал гранату и начал угрожать её применением. В этот момент произошёл взрыв", — говорится в сообщении.
В результате взрыва ранения получили полицейские и сам мужчина. Все доставлены в больницу.
Это далеко не первый подобный случай. Ранее в Каменском мужчина бросил гранату в сторону сотрудников ТЦК. А в Днепропетровске человек погиб, бросив гранату в полицейского при задержании.
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