В Одесской области дезертир подорвал гранату при проверке документов полицейскими - 05.07.2026 Украина.ру
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В Одесской области дезертир подорвал гранату при проверке документов полицейскими
В Одесской области дезертир подорвал гранату при проверке документов полицейскими - 05.07.2026 Украина.ру
В Одесской области дезертир подорвал гранату при проверке документов полицейскими
В Подольском районе Одесской области 52-летний мужчина, находящийся в статусе СЗЧ, подорвал гранату во время проверки документов. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины
2026-07-05T15:31
2026-07-05T15:31
новости
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украина
днепр
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"Экипаж патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение ПДД. Во время проверки выяснилось, что мужчина в статусе СЗЧ. Далее он достал гранату и начал угрожать её применением. В этот момент произошёл взрыв", — говорится в сообщении.В результате взрыва ранения получили полицейские и сам мужчина. Все доставлены в больницу.Это далеко не первый подобный случай. Ранее в Каменском мужчина бросил гранату в сторону сотрудников ТЦК. А в Днепропетровске человек погиб, бросив гранату в полицейского при задержании.Украинцы всё чаще оказывают вооружённое сопротивление при попытках мобилизации и проверках. Об этом – в материале В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус
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новости, одесская область, украина, днепр, тцк
Новости, Одесская область, Украина, Днепр, ТЦК

В Одесской области дезертир подорвал гранату при проверке документов полицейскими

15:31 05.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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В Подольском районе Одесской области 52-летний мужчина, находящийся в статусе СЗЧ, подорвал гранату во время проверки документов. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины
"Экипаж патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение ПДД. Во время проверки выяснилось, что мужчина в статусе СЗЧ. Далее он достал гранату и начал угрожать её применением. В этот момент произошёл взрыв", — говорится в сообщении.
В результате взрыва ранения получили полицейские и сам мужчина. Все доставлены в больницу.
Это далеко не первый подобный случай. Ранее в Каменском мужчина бросил гранату в сторону сотрудников ТЦК. А в Днепропетровске человек погиб, бросив гранату в полицейского при задержании.
Украинцы всё чаще оказывают вооружённое сопротивление при попытках мобилизации и проверках. Об этом – в материале В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус
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