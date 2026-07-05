https://ukraina.ru/20260705/v-odesskoy-oblasti-dezertir-podorval-granatu-pri-proverke-dokumentov-politseyskimi-1081059570.html

В Одесской области дезертир подорвал гранату при проверке документов полицейскими

В Одесской области дезертир подорвал гранату при проверке документов полицейскими - 05.07.2026 Украина.ру

В Одесской области дезертир подорвал гранату при проверке документов полицейскими

В Подольском районе Одесской области 52-летний мужчина, находящийся в статусе СЗЧ, подорвал гранату во время проверки документов. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины

2026-07-05T15:31

2026-07-05T15:31

2026-07-05T15:31

новости

одесская область

украина

днепр

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/01/1079651709_0:228:2832:1821_1920x0_80_0_0_0b264d896bf743b1ffd4fbed572eb529.jpg

"Экипаж патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение ПДД. Во время проверки выяснилось, что мужчина в статусе СЗЧ. Далее он достал гранату и начал угрожать её применением. В этот момент произошёл взрыв", — говорится в сообщении.В результате взрыва ранения получили полицейские и сам мужчина. Все доставлены в больницу.Это далеко не первый подобный случай. Ранее в Каменском мужчина бросил гранату в сторону сотрудников ТЦК. А в Днепропетровске человек погиб, бросив гранату в полицейского при задержании.Украинцы всё чаще оказывают вооружённое сопротивление при попытках мобилизации и проверках. Об этом – в материале В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус

одесская область

украина

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесская область, украина, днепр, тцк