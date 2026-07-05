В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО - 05.07.2026 Украина.ру
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В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО
В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО - 05.07.2026 Украина.ру
В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО
В подконтрольном Киеву Запорожье звучат взрывы. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-05T14:29
2026-07-05T14:36
сво
спецоперация
харьков
россия
запорожье
игорь терехов
алексей кулемзин
украина.ру
минобороны
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🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. Об этом сообщает Росавиация; 🟥 В Днепропетровской области слышны взрывы после ударов ВС РФ;🟥 В Изюме Харьковской области уничтожена очередная украинская АЗС, сообщают украинские СМИ;🟥 Мэр Харькова Терехов сообщает об ударе БПЛА по объекту в Киевском районе города;🟥 Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщает, что украинский БПЛА атаковал медицинское учреждение в Киевском районе города, повреждена кровля;🟥 ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, сообщили в Минобороны.За сутки уничтожены: логистические центры, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах.Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 282 БПЛА.Ранее 5 июля телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что российские войска уничтожили все автозаправочные станции на трассе, соединяющей Днепропетровск и Харьков. Подробнее в материале Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, харьков, россия, запорожье, игорь терехов, алексей кулемзин, украина.ру, минобороны
СВО, Спецоперация, Харьков, Россия, Запорожье, Игорь Терехов, Алексей Кулемзин, Украина.ру, Минобороны

В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО

14:29 05.07.2026 (обновлено: 14:36 05.07.2026)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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В подконтрольном Киеву Запорожье звучат взрывы. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. Об этом сообщает Росавиация;
🟥 В Днепропетровской области слышны взрывы после ударов ВС РФ;
🟥 В Изюме Харьковской области уничтожена очередная украинская АЗС, сообщают украинские СМИ;
🟥 Мэр Харькова Терехов сообщает об ударе БПЛА по объекту в Киевском районе города;
🟥 Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщает, что украинский БПЛА атаковал медицинское учреждение в Киевском районе города, повреждена кровля;
🟥 ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, сообщили в Минобороны.
За сутки уничтожены: логистические центры, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах.
Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 282 БПЛА.
Ранее 5 июля телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что российские войска уничтожили все автозаправочные станции на трассе, соединяющей Днепропетровск и Харьков. Подробнее в материале Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля
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