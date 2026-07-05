https://ukraina.ru/20260705/v-zaporozhe-slyshny-vzryvy-novosti-svo-1081058762.html

В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО

В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО - 05.07.2026 Украина.ру

В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО

В подконтрольном Киеву Запорожье звучат взрывы. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-05T14:29

2026-07-05T14:29

2026-07-05T14:36

сво

спецоперация

харьков

россия

запорожье

игорь терехов

алексей кулемзин

украина.ру

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080442783_0:105:2679:1611_1920x0_80_0_0_83028147a1c1773d8d701eac1e8122fb.jpg

🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. Об этом сообщает Росавиация; 🟥 В Днепропетровской области слышны взрывы после ударов ВС РФ;🟥 В Изюме Харьковской области уничтожена очередная украинская АЗС, сообщают украинские СМИ;🟥 Мэр Харькова Терехов сообщает об ударе БПЛА по объекту в Киевском районе города;🟥 Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщает, что украинский БПЛА атаковал медицинское учреждение в Киевском районе города, повреждена кровля;🟥 ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, сообщили в Минобороны.За сутки уничтожены: логистические центры, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах.Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 282 БПЛА.Ранее 5 июля телеграм-канал INSIDER UA сообщил, что российские войска уничтожили все автозаправочные станции на трассе, соединяющей Днепропетровск и Харьков. Подробнее в материале Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

харьков

россия

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, харьков, россия, запорожье, игорь терехов, алексей кулемзин, украина.ру, минобороны