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"Снова отправим в небытие": Трамп пригрозил расправиться с серпом и молотом
"Снова отправим в небытие": Трамп пригрозил расправиться с серпом и молотом - 05.07.2026 Украина.ру
"Снова отправим в небытие": Трамп пригрозил расправиться с серпом и молотом
Президент США Дональд Трамп пообещал повторить разгром коммунистической символики, если потребуется. Об этом он заявил в речи по случаю 250-летия Соединённых Штатов
2026-07-05T13:43
2026-07-05T13:43
2026-07-05T13:43
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"Звёзды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется", — пригрозил Трамп.Глава Белого дома заявил, что коммунизм вновь "поднял свою уродливую голову прямо здесь, в Америке", и сравнил его с "опухолью, которую нужно вырезать немедленно". "Наши воины сражались с коммунизмом по всему миру вовсе не для того, чтобы эта угроза вновь подняла голову в Америке. США никогда не станут коммунистической страной", — подчеркнул он.Ранее американский лидер называл коммунизм "величайшей угрозой" для США и связывал её с мигрантами, не разделяющими американских ценностей. The Economist писал о росте популярности "зумерского социализма" на Западе, а Financial Times — о расколе среди демократов из-за усиления радикальных социалистов в Нью-Йорке.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, запад, америка, дональд трамп, the economist, financial times, владимир путин, украина.ру
Новости, США, Запад, Америка, Дональд Трамп, The Economist, Financial Times, Владимир Путин, Украина.ру
"Снова отправим в небытие": Трамп пригрозил расправиться с серпом и молотом
Президент США Дональд Трамп пообещал повторить разгром коммунистической символики, если потребуется. Об этом он заявил в речи по случаю 250-летия Соединённых Штатов
"Звёзды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется", — пригрозил Трамп.
Глава Белого дома заявил, что коммунизм вновь "поднял свою уродливую голову прямо здесь, в Америке", и сравнил его с "опухолью, которую нужно вырезать немедленно". "Наши воины сражались с коммунизмом по всему миру вовсе не для того, чтобы эта угроза вновь подняла голову в Америке. США никогда не станут коммунистической страной", — подчеркнул он.
Ранее американский лидер называл коммунизм "величайшей угрозой" для США и связывал её с мигрантами, не разделяющими американских ценностей.
The Economist писал о росте популярности "зумерского социализма" на Западе, а Financial Times — о расколе среди демократов из-за усиления радикальных социалистов в Нью-Йорке.
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