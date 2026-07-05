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Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией
Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией - 05.07.2026 Украина.ру
Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман скептически оценил планы Варшавы и Бухареста по захвату украинских территорий. Об этом 5 июля он заявил в интервью aif.ru
2026-07-05T19:23
2026-07-05T19:23
2026-07-05T19:23
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Поводом стало мнение эксперта Станислава Крапивника о том, что Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы урвать своё: поляки претендуют на Луцк, Львов и Волынь, а румыны — на Карпаты. В ответ Вассерман привёл старый анекдот о слоне: "Посетитель спрашивает: "Он действительно всё это съест?" А работник зоопарка отвечает: "Съесть-то он съест, но кто ему это даст?""Депутат напомнил, что именно Польша в XIX веке начала формировать концепцию "Украины", стремясь отделить южнорусские земли от России. Румыния также заинтересована в возврате контроля над Карпатами. Однако, по мнению Вассермана, осуществить эти планы им не удастся.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, румыния, анатолий вассерман, станислав крапивник, госдума, украина.ру
Новости, Украина, Польша, Румыния, Анатолий Вассерман, Станислав Крапивник, Госдума, Украина.ру
Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман скептически оценил планы Варшавы и Бухареста по захвату украинских территорий. Об этом 5 июля он заявил в интервью aif.ru
Поводом стало мнение эксперта Станислава Крапивника о том, что Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы урвать своё: поляки претендуют на Луцк, Львов и Волынь, а румыны — на Карпаты. В ответ Вассерман привёл старый анекдот о слоне: "Посетитель спрашивает:
"Он действительно всё это съест?" А работник зоопарка отвечает: "Съесть-то он съест, но кто ему это даст?""
Депутат напомнил, что именно Польша в XIX веке начала формировать концепцию "Украины", стремясь отделить южнорусские земли от России. Румыния также заинтересована в возврате контроля над Карпатами. Однако, по мнению Вассермана, осуществить эти планы им не удастся.
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