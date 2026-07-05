Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией - 05.07.2026 Украина.ру
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Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией
Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией - 05.07.2026 Украина.ру
Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман скептически оценил планы Варшавы и Бухареста по захвату украинских территорий. Об этом 5 июля он заявил в интервью aif.ru
2026-07-05T19:23
2026-07-05T19:23
новости
украина
польша
румыния
анатолий вассерман
станислав крапивник
госдума
украина.ру
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Поводом стало мнение эксперта Станислава Крапивника о том, что Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы урвать своё: поляки претендуют на Луцк, Львов и Волынь, а румыны — на Карпаты. В ответ Вассерман привёл старый анекдот о слоне: "Посетитель спрашивает: "Он действительно всё это съест?" А работник зоопарка отвечает: "Съесть-то он съест, но кто ему это даст?""Депутат напомнил, что именно Польша в XIX веке начала формировать концепцию "Украины", стремясь отделить южнорусские земли от России. Румыния также заинтересована в возврате контроля над Карпатами. Однако, по мнению Вассермана, осуществить эти планы им не удастся.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, румыния, анатолий вассерман, станислав крапивник, госдума, украина.ру
Новости, Украина, Польша, Румыния, Анатолий Вассерман, Станислав Крапивник, Госдума, Украина.ру

Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией

19:23 05.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВассерман
Вассерман - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман скептически оценил планы Варшавы и Бухареста по захвату украинских территорий. Об этом 5 июля он заявил в интервью aif.ru
Поводом стало мнение эксперта Станислава Крапивника о том, что Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы урвать своё: поляки претендуют на Луцк, Львов и Волынь, а румыны — на Карпаты. В ответ Вассерман привёл старый анекдот о слоне: "Посетитель спрашивает:
"Он действительно всё это съест?" А работник зоопарка отвечает: "Съесть-то он съест, но кто ему это даст?""
Депутат напомнил, что именно Польша в XIX веке начала формировать концепцию "Украины", стремясь отделить южнорусские земли от России. Румыния также заинтересована в возврате контроля над Карпатами. Однако, по мнению Вассермана, осуществить эти планы им не удастся.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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НовостиУкраинаПольшаРумынияАнатолий ВассерманСтанислав КрапивникГосдумаУкраина.ру
 
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