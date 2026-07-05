https://ukraina.ru/20260705/vasserman-anekdotom-otvetil-na-zayavlenie-o-razdele-ukrainy-polshey-i-rumyniey-1081062656.html

Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией

Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией - 05.07.2026 Украина.ру

Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман скептически оценил планы Варшавы и Бухареста по захвату украинских территорий. Об этом 5 июля он заявил в интервью aif.ru

2026-07-05T19:23

2026-07-05T19:23

2026-07-05T19:23

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Поводом стало мнение эксперта Станислава Крапивника о том, что Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы урвать своё: поляки претендуют на Луцк, Львов и Волынь, а румыны — на Карпаты. В ответ Вассерман привёл старый анекдот о слоне: "Посетитель спрашивает: "Он действительно всё это съест?" А работник зоопарка отвечает: "Съесть-то он съест, но кто ему это даст?""Депутат напомнил, что именно Польша в XIX веке начала формировать концепцию "Украины", стремясь отделить южнорусские земли от России. Румыния также заинтересована в возврате контроля над Карпатами. Однако, по мнению Вассермана, осуществить эти планы им не удастся.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, польша, румыния, анатолий вассерман, станислав крапивник, госдума, украина.ру