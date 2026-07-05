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ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО

ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО - 05.07.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО

Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ Шостке Сумской области. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-05T08:56

2026-07-05T08:56

2026-07-05T08:56

сво

спецоперация

россия

сумы

сумская область

геннадий алехин

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

вдв

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🟥 Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник, в том числе над Ростовской областью, Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ;🟥 На Запорожском направлении российская артиллерия ведёт активную работу. В районе Новоданиловки ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Подразделения ВДВ ВС РФ ведут бои с применением ударных беспилотников и миномётов.Ночью нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям украинских сил и их резервам в населённом пункте Орехов, сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка";🟥 Под ударом находятся цели ВСУ в Одесской и Николаевской областях;🟥 Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Луганске;🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Калуги.Наступление российских войск продолжается сразу на нескольких участках. Как пишет в "Украина.ру" военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, на Днепропетровском направлении группировка "Восток" заняла опорники врага и подготовила плацдарм для дальнейших действий. Подробнее в материале "Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу ГайчураБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, сумы, сумская область, геннадий алехин, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, вдв