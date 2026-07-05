https://ukraina.ru/20260705/vs-rf-nanesli-udary-po-sumam-novosti-svo-1081053468.html
ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО
ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО - 05.07.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО
Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ Шостке Сумской области. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-05T08:56
2026-07-05T08:56
2026-07-05T08:56
сво
спецоперация
россия
сумы
сумская область
геннадий алехин
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
вдв
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🟥 Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник, в том числе над Ростовской областью, Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ;🟥 На Запорожском направлении российская артиллерия ведёт активную работу. В районе Новоданиловки ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Подразделения ВДВ ВС РФ ведут бои с применением ударных беспилотников и миномётов.Ночью нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям украинских сил и их резервам в населённом пункте Орехов, сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка";🟥 Под ударом находятся цели ВСУ в Одесской и Николаевской областях;🟥 Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Луганске;🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Калуги.Наступление российских войск продолжается сразу на нескольких участках. Как пишет в "Украина.ру" военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, на Днепропетровском направлении группировка "Восток" заняла опорники врага и подготовила плацдарм для дальнейших действий. Подробнее в материале "Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу ГайчураБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
сумы
сумская область
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, сумы, сумская область, геннадий алехин, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, вдв
СВО, Спецоперация, Россия, Сумы, Сумская область, Геннадий Алехин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВДВ
ВС РФ нанесли удары по Сумам. Новости СВО
Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ Шостке Сумской области. Об этом и других военных новостях 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник, в том числе над Ростовской областью, Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ;
🟥 На Запорожском направлении российская артиллерия ведёт активную работу. В районе Новоданиловки ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Подразделения ВДВ ВС РФ ведут бои с применением ударных беспилотников и миномётов.
Ночью нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям украинских сил и их резервам в населённом пункте Орехов, сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка";
🟥 Под ударом находятся цели ВСУ в Одесской и Николаевской областях;
🟥 Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Луганске;
🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Калуги.
Наступление российских войск продолжается сразу на нескольких участках. Как пишет в "Украина.ру" военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, на Днепропетровском направлении группировка "Восток" заняла опорники врага и подготовила плацдарм для дальнейших действий. Подробнее в материале "Киев вынужден распылять силы": Алёхин о значении плацдарма на западном берегу Гайчура
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп пообещал скорый полёт на Марс. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру