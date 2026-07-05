https://ukraina.ru/20260705/ukraina-otkazalas-zabirat-tela-boevikov-vsu-iz-konstantinovki-1081060680.html

Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки

Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки - 05.07.2026 Украина.ру

Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки

Киевский режим отверг предложение России о гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Об этом 5 июля сообщило Минобороны РФ

2026-07-05T17:32

2026-07-05T17:32

2026-07-05T17:32

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александр коц

вооруженные силы украины

минобороны

генштаб

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"В ходе проработки этого вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от предложения. Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших были достойно захоронены родственниками", — говорится в заявлении ведомства.В Минобороны подчеркнули, что украинские власти в очередной раз показали своё отношение к военнослужащим как к расходному материалу, который отправляют на фронт с помощью принудительной мобилизации.Накануне российская сторона предложила прекратить обстрел Константиновки и провести гуманитарную акцию с 12:00 до 18:00 мск 6 июля. Об освобождении города начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР. Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуРанее в новостях: Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в КонстантиновкеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, константиновка, россия, украина, владимир путин, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб