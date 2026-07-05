Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки - 05.07.2026 Украина.ру
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Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки
Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки - 05.07.2026 Украина.ру
Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки
Киевский режим отверг предложение России о гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Об этом 5 июля сообщило Минобороны РФ
2026-07-05T17:32
2026-07-05T17:32
новости
константиновка
россия
украина
владимир путин
александр коц
вооруженные силы украины
минобороны
генштаб
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"В ходе проработки этого вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от предложения. Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших были достойно захоронены родственниками", — говорится в заявлении ведомства.В Минобороны подчеркнули, что украинские власти в очередной раз показали своё отношение к военнослужащим как к расходному материалу, который отправляют на фронт с помощью принудительной мобилизации.Накануне российская сторона предложила прекратить обстрел Константиновки и провести гуманитарную акцию с 12:00 до 18:00 мск 6 июля. Об освобождении города начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР. Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуРанее в новостях: Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в КонстантиновкеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, константиновка, россия, украина, владимир путин, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб
Новости, Константиновка, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Генштаб

Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки

17:32 05.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗамглава миссии ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил район обстрелов на Ясиноватской развилке
Замглава миссии ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил район обстрелов на Ясиноватской развилке - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Киевский режим отверг предложение России о гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Об этом 5 июля сообщило Минобороны РФ
"В ходе проработки этого вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от предложения. Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших были достойно захоронены родственниками", — говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что украинские власти в очередной раз показали своё отношение к военнослужащим как к расходному материалу, который отправляют на фронт с помощью принудительной мобилизации.
Накануне российская сторона предложила прекратить обстрел Константиновки и провести гуманитарную акцию с 12:00 до 18:00 мск 6 июля. Об освобождении города начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР.
Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
Ранее в новостях: Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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