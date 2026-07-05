https://ukraina.ru/20260705/kladbischenskiy-skandal-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-5-iyulya-1081057205.html

Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля

Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля - 05.07.2026 Украина.ру

Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля

Новое украинское военное мемориальное кладбище пришло в негодность. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-05T13:00

2026-07-05T13:00

2026-07-05T14:35

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После сильного ливня на территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области размыло дороги, а в зоне захоронений образовались провалы, сообщил в соцсетях Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ). Центр опубликовал фото и видео с территории кладбища. По данным организации, после ливня вода размыла грунтовые дороги, местами провалился асфальт, а почва смылась потоками водыО повреждениях инфраструктуры после непогоды КЭКЦ сообщал и накануне.Позднее организация сообщила, что значительные провалы образовались непосредственно в зоне захоронений. По утверждению КЭКЦ, часть провалов возле могил засыпали рабочие или сотрудники кладбища.В Киевском эколого-культурном центре указали, что речь идёт не только об обычном оседании грунта после захоронений, но и о вымывании насыпного слоя, которым поднимали участок.Украинские экологи связали ситуацию с проблемами водоотвода и дренажа. Независимого подтверждения причин образования провалов пока нет.Ранее КЭКЦ также сообщал, что потоки воды после ливня размыли насыпные дороги и двигались с территории строительства в направлении Виты-Почтовой."На кадрах видно: инфраструктура не выдержала первого серьёзного испытания непогодой. Потоки воды из зоны строительства и захоронений несут всё вниз — в направлении Виты-Почтовой и дальше. Именно о этих рисках местные жители, гидрологи и экологи предупреждали давно", – подчёркивали экологи.В апреле 2024 года издание "Украинская правда" сообщило, что главные опасения жителей Мархаловки по поводу строительства Национального военного мемориального кладбища касались воды и леса. В селе нет централизованного водоснабжения, люди пользуются колодцами, поэтому опасались влияния масштабных захоронений на грунтовые воды. В то же время местные жители опасались, что осушение части леса, где проходят грунтовые воды, может привести к исчезновению воды в колодцах.Тогда заместитель директора госпредприятия "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко заверил издание, что места захоронений будут размещены только на "абсолютно не подверженной затоплению территории", где при любой сезонности уровень грунтовых вод не будет подниматься выше двух метров от поверхности земли. По его словам, подтапливаемые участки планировалось оставить незастроенными, а на потенциально подтапливаемых — размещать парковки, здания и сооружения.Обстрелы и налётыУтром 5 июля пресс-служба Минобороны РФ рассказала об атаках украинских беспилотников."В течение ночи в период с 20:00 по московскому времнеи 4 июля до 07:00 по московскому времени 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ночью 5 июля в своём телеграм-канале описал последствия украинского налёта."На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Ещё два человека получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии. Каждая унесенная жизнь – это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Органами власти республики обязательно будет оказана вся необходимая поддержка", – писал Аксёнов.Он призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 7 атак на этот регион России: 3 на старобешевском и по 1 на горловском, макеевском, докучаевском и ясиноватском направлениях, выпустив в общей сложности 10 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Также ранен сотрудник МЧС России. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица 1 июля в Красноармейске. Огнём ВСУ были повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры, специализированная техника и грузовые автомобили.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 21 дрон противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 3; Чулаковка — 2; Малокаховка — 5; Корсунка — 2; Новая Каховка — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Любимовка, Козачьи Лагеря и Каховка.Утром 5 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Вчера в областную клиническую больницу обратился мужчина, который пострадал при ракетном обстреле города Белгорода ночью 3 июля. У него диагностировали поверхностное инородное тело роговицы. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", – указывалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Октябрьский, сёлам Весёлая Лопань, Красная Нива, Красный Октябрь, Красный Хутор, Никольское, Отрадное, Салтыково и Старая Нелидовка совершены удары 13 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. В селе Красный Октябрь повреждены 4 грузовых автомобиля, на участке автодороги Октябрьский — Ясные Зори — автомобиль СМП, в селе Весёлая Лопань — административное здание предприятия и грузовая машина."В Борисовском округе по посёлку Борисовка и селу Грузское произведены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Грузское огнём повреждены 3 хозпостройки и автомобиль, в посёлке Борисовка сгорел гараж", – отмечалось в сводке.В Валуйском округе по посёлку Уразово, сёлам Борки и Кукуевка нанесены удары 10 беспилотников, 9 из которых сбиты. В посёлке Уразово повреждены частный дом и хозпостройка предприятия.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Дорогощь, Ивановская Лисица, Козинка и Сподарюшино выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников, 7 из которых сбиты. В селе Дорогощь огнём повреждено административное здание, в городе Грайворон повреждён грузовой автомобиль."В Корочанском округе в селе Нечаево вследствие взрыва пострадал мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. Повреждены газопровод, 7 частных домов, 10 надворных построек, линия электропередачи и 2 автомобиля", – отмечалось в сводке.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Отрадовский, Прилесье, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Теребрено и хутору Вязовской 4 раза сброшены 7 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 25 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты. В селе Графовка сгорели 4 частных дома.В Ракитянском округе село Русская Берёзовка атаковано беспилотником. Повреждён объект инфраструктуры."В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Нежеголь, Никольское и Новая Таволжанка совершены атаки 23 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона ранена женщина. Пострадавшая продолжает амбулаторное лечение. В Шебекино повреждены грузовой автомобиль, частный дом и 2 коммерческих объекта, в селе Новая Таволжанка — 2 частных дома, один из которых сгорел", – сообщал Оперштаб.В Яковлевском округе сёла Козычево и Кустовое подверглись атакам 2 беспилотников. Без последствий.Позднее стало известно о новой атаке ВСУ."При атаке беспилотника ВСУ ранен глава Грайворонского округа. В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Необходимая медицинская помощь оказывается. На месте атаки повреждён служебный автомобиль", – сообщил Оперштаб в 11:30.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.О нюансах украинской политики в статье – Кирилла Стрельникова "Зеленский лично выбрал способ своей смерти: это войдет в историю"

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https://ukraina.ru/20260704/osvobozhdenie-konstantinovki-ataka-na-sankt-peterburg-khronika-sobytiy-na-utro-4-iyulya-1081037453.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, донецкая народная республика, сергей аксенов, вооруженные силы украины, мчс