https://ukraina.ru/20260705/banderovskiy-razvorot-zachem-ukrainskie-natsionalisty-trebuyut-peregovorov-s-moskvoy-1081062819.html

Бандеровский разворот. Зачем украинские националисты требуют переговоров с Москвой

Бандеровский разворот. Зачем украинские националисты требуют переговоров с Москвой - 05.07.2026 Украина.ру

Бандеровский разворот. Зачем украинские националисты требуют переговоров с Москвой

Что случилось со львовскими русофобами? Пока Зеленский уверяет, что Константиновку контролируют ВСУ, а в Нидерландах открывают новый трибунал над Россией, в инкубаторе всех майданов царит паника. И сеют ее именно те, кто много лет подряд провоцировал ненависть к Москве и подталкивал Украину к противостоянию с "Мордором".

2026-07-05T19:51

2026-07-05T19:51

2026-07-05T19:51

россия

украина

киев

остап дроздов

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

мид

нпз

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И вдруг титульные начали критиковать Запад и призывать срочно подписывать мирные соглашения с "агрессивным агрессором". Особенно впечатляет в этом плане переобувание львовского журналиста и телеведущего Остапа Дроздова. Не так давно он заявил такое, за что в стране четырех свобод сразу обвиняют в госизмене и дают срок. По словам Дроздова, Киев должен готовиться к унизительному перемирию, и никакая моральная и финансовая поддержка Запада эту тенденцию не остановит."Наш потенциал, и потенциал России - даже нечего сравнивать. Нельзя дворовый футбол сравнивать с чемпионатом мира. Не те пропорции, и это нельзя было бы перекрыть, даже если бы полмира нам скидывалось. Но мы живём в представлении о том, как должно быть, что должен быть достойный мир", - подчеркнул русофоб. Он объясняет, что увеличение дальнобойных возможностей ВСУ создает иллюзию и усиливает веру в возможный перелом. Но если смотреть на войну глазами внешних аналитиков, которых на Украине цитируют – ничего не поменялось в войне. Она как была асимметрической, так и остаётся.При этом журналист особо отмечает, что Россия - это не тот враг, который забьётся в угол и начнёт скулить. А значит, внешние партнеры Киева должны предложить России безусловные бенефиты. "Нам это будет очень не нравиться, мы будем считать, что враг должен капитулировать – но этого, к сожалению, не будет. Он, не получив пряника, не пойдёт на перемирие. Так что закулисные переговоры пускай продолжаются, нам нет смысла туда лезть", – поучает наивных ждунов перемоги Дроздов. Ну и заодно приоткрывает завесу тайны: оказывается, пока Украина "везде побеждает", киевские переговорщики табунами бегают к Лукашенко на совещания и передают Владимиру Путину сигналы о готовности к переговорам и завершению конфликта. По инсайдерским данным, 29 июня в Минск приезжал глава парламентского большинства и лидер фракции "Слуг народа" Давид Арахамия. Да-да, тот самый что возглавлял украинскую делегацию на стамбульских переговорах с РФ в 2022 году. Ранее с Лукашенко встречался и экс-глава ГУР, а ныне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов*. О чем говорили? Это президент Белоруссии поведал только российскому лидеру, однако, мало кто сомневается в том, что киевская сторона просила пощады и гарантий безопасности.Но если так, то почему ж тогда Киев усиливает удары по Крыму, Зеленский утверждает, что "Россия уже проиграла Черное море", а военные эксперты прогнозируют в августе масштабные удары по Керченскому мосту? Ответ готов у Дроздова. "За всей "фееричностью" ударов Украины по Крыму, которая заполонила украинскую пропаганду, стоит все тот же вопрос выпрашивания у России переговоров и заморозки с потерей территорий", - уверяет он. И объясняет, что таким способом Киев пытается закрыть армии РФ продвижение вглубь Украины (до Збруча?) и выбить из Москвы согласие на прекращение войны по ЛБС и сдачу 20% украинских земель."Это – база, вокруг которой всё прыгает, потому что пока что ни от Зеленского, который заморозку официально назвал желательным вариантом завершения войны, ни от МИД, который в контексте мидлстрайков и дипстрайков тоже назвал прекращение войны успехом, от декларации трех основных наших союзников: Германия, Франция, Великобритания, где также заморозка указана как ставка этой войны, ничего не изменилось", - обращает внимание львовский телеведущий. И еще раз подчеркивает, что картинки на украинском и европейском телевидении с пылающими российскими НПЗ и очередями на заправках являются только дымовой завесой, за которой ведутся договоренности о потере Донбасса. То есть, Украина отчаянно пытается зацепиться за мирные предложения в "духе Анкориджа", сообразив, что они были наиболее выгодными. Пиарщики Зеленского привили патриотам вкус к террористическим ударам по российским городам и инфраструктуре настолько, что те просто перестали замечать катастрофы на фронте. И, по словам Остапа Дроздова, в начале года потеряли шанс на заморозку войны в том виде, который предлагали американцы. Нанюхавшись горелого российского бензина, украинцы получили головокружение от успехов и послали Трампа куда подальше с его мирными планами. И в результате получили потерю Константиновки и наступление армии России на Славянско-Краматорскую агломерацию. "Освобождение в ДНР города Константиновка - это первый, но очень важный этап в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне", - подчеркнул и президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. Появление верховного Главнокомандующего в военной форме является сигналом, что игры в заморозку закончены и РФ готова идти до конца, реализуя цели спецоперации и беря под контроль все больше и больше украинских территорий - для обеспечения собственной безопасности. Недаром и сам Путин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев все громче говорят о зонах безопасности в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. А ведь пока Зеленского уговаривали согласиться на план Трампа, речь шла всего лишь о части территорий в Запорожской и Херсонской областях. Так что неудивительно, что Дроздов и ему подобные криком кричат о катастрофе на поле боя и требуют от украинской власти немедленно соглашаться на переговоры с Россией и скорей заключать мир - пока от Украины еще остается какой-то жизнеспособный "кусок", где националисты смогут "пануваты" хоть в каком-то виде. Но вот затягивание войны приведет к дальнейшему истощению, а то и к "растворению" Украины, которая частично станет Роcсией, а частично - "Малопольшей"."Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь поживиться украинскими территориями", - подтвержает вероятность такого развития событий и Дмитрий Песков.При таких вводных, нет никаких возможностей сохранить государственность, желто-блакитный флаг и тризуб. Вот и истерят всякие дроздовы с мосийчуками, требуя от Зеленского срочно идти на контакт с Москвой. При этом речь идет не о признании поражения, а о попытке завершить конфликт путем политических договоренностей до того, как переговорные позиции Киева могут совсем потерять ликвидность. Для представителей украинского националистического лагеря принципиально важно, чтобы завершение войны происходило именно в формате соглашения, хоть и самого невыгодного. Но это все равно будет соглашение подписанное двумя сторонами, а не капитуляция и однозначный проигрыш Киева. Ведь при таком раскладе речь пойдет не только о военном разгроме (привет, демилитаризация!), но и о демонтаже режима, сложившегося после госпереворота 2014 года. А что это означает? Трансформацию государственных институций, изгнание из власти нациков и соросят, а также изменение гуманитарной, образовательной и культурной повестки под внешним контролем. И где ж будут харчеваться такие как Дроздов, Притула, Билецкий*, Ярош*?Поэтому самые отпетые радикалы уже призывают своего гетмана сменить воинственную риторику на дипломатическую тогу. Без этого всех бандеровцев и русофобов очень быстро отправят на свалку истории. А без них проекту "Антироссия" наступит полный и окончательный северный пушной зверь.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

россия, украина, киев, остап дроздов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, нпз, эксклюзив