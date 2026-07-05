Бандеровский разворот. Зачем украинские националисты требуют переговоров с Москвой - 05.07.2026 Украина.ру
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Бандеровский разворот. Зачем украинские националисты требуют переговоров с Москвой
Бандеровский разворот. Зачем украинские националисты требуют переговоров с Москвой - 05.07.2026 Украина.ру
Бандеровский разворот. Зачем украинские националисты требуют переговоров с Москвой
Что случилось со львовскими русофобами? Пока Зеленский уверяет, что Константиновку контролируют ВСУ, а в Нидерландах открывают новый трибунал над Россией, в инкубаторе всех майданов царит паника. И сеют ее именно те, кто много лет подряд провоцировал ненависть к Москве и подталкивал Украину к противостоянию с "Мордором".
2026-07-05T19:51
2026-07-05T19:51
россия
украина
киев
остап дроздов
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
мид
нпз
эксклюзив
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И вдруг титульные начали критиковать Запад и призывать срочно подписывать мирные соглашения с "агрессивным агрессором". Особенно впечатляет в этом плане переобувание львовского журналиста и телеведущего Остапа Дроздова. Не так давно он заявил такое, за что в стране четырех свобод сразу обвиняют в госизмене и дают срок. По словам Дроздова, Киев должен готовиться к унизительному перемирию, и никакая моральная и финансовая поддержка Запада эту тенденцию не остановит."Наш потенциал, и потенциал России - даже нечего сравнивать. Нельзя дворовый футбол сравнивать с чемпионатом мира. Не те пропорции, и это нельзя было бы перекрыть, даже если бы полмира нам скидывалось. Но мы живём в представлении о том, как должно быть, что должен быть достойный мир", - подчеркнул русофоб. Он объясняет, что увеличение дальнобойных возможностей ВСУ создает иллюзию и усиливает веру в возможный перелом. Но если смотреть на войну глазами внешних аналитиков, которых на Украине цитируют – ничего не поменялось в войне. Она как была асимметрической, так и остаётся.При этом журналист особо отмечает, что Россия - это не тот враг, который забьётся в угол и начнёт скулить. А значит, внешние партнеры Киева должны предложить России безусловные бенефиты. "Нам это будет очень не нравиться, мы будем считать, что враг должен капитулировать – но этого, к сожалению, не будет. Он, не получив пряника, не пойдёт на перемирие. Так что закулисные переговоры пускай продолжаются, нам нет смысла туда лезть", – поучает наивных ждунов перемоги Дроздов. Ну и заодно приоткрывает завесу тайны: оказывается, пока Украина "везде побеждает", киевские переговорщики табунами бегают к Лукашенко на совещания и передают Владимиру Путину сигналы о готовности к переговорам и завершению конфликта. По инсайдерским данным, 29 июня в Минск приезжал глава парламентского большинства и лидер фракции "Слуг народа" Давид Арахамия. Да-да, тот самый что возглавлял украинскую делегацию на стамбульских переговорах с РФ в 2022 году. Ранее с Лукашенко встречался и экс-глава ГУР, а ныне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов*. О чем говорили? Это президент Белоруссии поведал только российскому лидеру, однако, мало кто сомневается в том, что киевская сторона просила пощады и гарантий безопасности.Но если так, то почему ж тогда Киев усиливает удары по Крыму, Зеленский утверждает, что "Россия уже проиграла Черное море", а военные эксперты прогнозируют в августе масштабные удары по Керченскому мосту? Ответ готов у Дроздова. "За всей "фееричностью" ударов Украины по Крыму, которая заполонила украинскую пропаганду, стоит все тот же вопрос выпрашивания у России переговоров и заморозки с потерей территорий", - уверяет он. И объясняет, что таким способом Киев пытается закрыть армии РФ продвижение вглубь Украины (до Збруча?) и выбить из Москвы согласие на прекращение войны по ЛБС и сдачу 20% украинских земель."Это – база, вокруг которой всё прыгает, потому что пока что ни от Зеленского, который заморозку официально назвал желательным вариантом завершения войны, ни от МИД, который в контексте мидлстрайков и дипстрайков тоже назвал прекращение войны успехом, от декларации трех основных наших союзников: Германия, Франция, Великобритания, где также заморозка указана как ставка этой войны, ничего не изменилось", - обращает внимание львовский телеведущий. И еще раз подчеркивает, что картинки на украинском и европейском телевидении с пылающими российскими НПЗ и очередями на заправках являются только дымовой завесой, за которой ведутся договоренности о потере Донбасса. То есть, Украина отчаянно пытается зацепиться за мирные предложения в "духе Анкориджа", сообразив, что они были наиболее выгодными. Пиарщики Зеленского привили патриотам вкус к террористическим ударам по российским городам и инфраструктуре настолько, что те просто перестали замечать катастрофы на фронте. И, по словам Остапа Дроздова, в начале года потеряли шанс на заморозку войны в том виде, который предлагали американцы. Нанюхавшись горелого российского бензина, украинцы получили головокружение от успехов и послали Трампа куда подальше с его мирными планами. И в результате получили потерю Константиновки и наступление армии России на Славянско-Краматорскую агломерацию. "Освобождение в ДНР города Константиновка - это первый, но очень важный этап в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне", - подчеркнул и президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. Появление верховного Главнокомандующего в военной форме является сигналом, что игры в заморозку закончены и РФ готова идти до конца, реализуя цели спецоперации и беря под контроль все больше и больше украинских территорий - для обеспечения собственной безопасности. Недаром и сам Путин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев все громче говорят о зонах безопасности в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. А ведь пока Зеленского уговаривали согласиться на план Трампа, речь шла всего лишь о части территорий в Запорожской и Херсонской областях. Так что неудивительно, что Дроздов и ему подобные криком кричат о катастрофе на поле боя и требуют от украинской власти немедленно соглашаться на переговоры с Россией и скорей заключать мир - пока от Украины еще остается какой-то жизнеспособный "кусок", где националисты смогут "пануваты" хоть в каком-то виде. Но вот затягивание войны приведет к дальнейшему истощению, а то и к "растворению" Украины, которая частично станет Роcсией, а частично - "Малопольшей"."Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь поживиться украинскими территориями", - подтвержает вероятность такого развития событий и Дмитрий Песков.При таких вводных, нет никаких возможностей сохранить государственность, желто-блакитный флаг и тризуб. Вот и истерят всякие дроздовы с мосийчуками, требуя от Зеленского срочно идти на контакт с Москвой. При этом речь идет не о признании поражения, а о попытке завершить конфликт путем политических договоренностей до того, как переговорные позиции Киева могут совсем потерять ликвидность. Для представителей украинского националистического лагеря принципиально важно, чтобы завершение войны происходило именно в формате соглашения, хоть и самого невыгодного. Но это все равно будет соглашение подписанное двумя сторонами, а не капитуляция и однозначный проигрыш Киева. Ведь при таком раскладе речь пойдет не только о военном разгроме (привет, демилитаризация!), но и о демонтаже режима, сложившегося после госпереворота 2014 года. А что это означает? Трансформацию государственных институций, изгнание из власти нациков и соросят, а также изменение гуманитарной, образовательной и культурной повестки под внешним контролем. И где ж будут харчеваться такие как Дроздов, Притула, Билецкий*, Ярош*?Поэтому самые отпетые радикалы уже призывают своего гетмана сменить воинственную риторику на дипломатическую тогу. Без этого всех бандеровцев и русофобов очень быстро отправят на свалку истории. А без них проекту "Антироссия" наступит полный и окончательный северный пушной зверь.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, киев, остап дроздов, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, мид, нпз, эксклюзив
Россия, Украина, Киев, Остап Дроздов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МИД, НПЗ, Эксклюзив

Бандеровский разворот. Зачем украинские националисты требуют переговоров с Москвой

19:51 05.07.2026
 
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Остап Дроздов - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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Елена Кирюшкина
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Что случилось со львовскими русофобами? Пока Зеленский уверяет, что Константиновку контролируют ВСУ, а в Нидерландах открывают новый трибунал над Россией, в инкубаторе всех майданов царит паника. И сеют ее именно те, кто много лет подряд провоцировал ненависть к Москве и подталкивал Украину к противостоянию с "Мордором".
И вдруг титульные начали критиковать Запад и призывать срочно подписывать мирные соглашения с "агрессивным агрессором". Особенно впечатляет в этом плане переобувание львовского журналиста и телеведущего Остапа Дроздова. Не так давно он заявил такое, за что в стране четырех свобод сразу обвиняют в госизмене и дают срок. По словам Дроздова, Киев должен готовиться к унизительному перемирию, и никакая моральная и финансовая поддержка Запада эту тенденцию не остановит.
"Наш потенциал, и потенциал России - даже нечего сравнивать. Нельзя дворовый футбол сравнивать с чемпионатом мира. Не те пропорции, и это нельзя было бы перекрыть, даже если бы полмира нам скидывалось. Но мы живём в представлении о том, как должно быть, что должен быть достойный мир", - подчеркнул русофоб. Он объясняет, что увеличение дальнобойных возможностей ВСУ создает иллюзию и усиливает веру в возможный перелом. Но если смотреть на войну глазами внешних аналитиков, которых на Украине цитируют – ничего не поменялось в войне. Она как была асимметрической, так и остаётся.
При этом журналист особо отмечает, что Россия - это не тот враг, который забьётся в угол и начнёт скулить. А значит, внешние партнеры Киева должны предложить России безусловные бенефиты. "Нам это будет очень не нравиться, мы будем считать, что враг должен капитулировать – но этого, к сожалению, не будет. Он, не получив пряника, не пойдёт на перемирие. Так что закулисные переговоры пускай продолжаются, нам нет смысла туда лезть", – поучает наивных ждунов перемоги Дроздов. Ну и заодно приоткрывает завесу тайны: оказывается, пока Украина "везде побеждает", киевские переговорщики табунами бегают к Лукашенко на совещания и передают Владимиру Путину сигналы о готовности к переговорам и завершению конфликта. По инсайдерским данным, 29 июня в Минск приезжал глава парламентского большинства и лидер фракции "Слуг народа" Давид Арахамия. Да-да, тот самый что возглавлял украинскую делегацию на стамбульских переговорах с РФ в 2022 году. Ранее с Лукашенко встречался и экс-глава ГУР, а ныне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов*. О чем говорили? Это президент Белоруссии поведал только российскому лидеру, однако, мало кто сомневается в том, что киевская сторона просила пощады и гарантий безопасности.
Но если так, то почему ж тогда Киев усиливает удары по Крыму, Зеленский утверждает, что "Россия уже проиграла Черное море", а военные эксперты прогнозируют в августе масштабные удары по Керченскому мосту? Ответ готов у Дроздова. "За всей "фееричностью" ударов Украины по Крыму, которая заполонила украинскую пропаганду, стоит все тот же вопрос выпрашивания у России переговоров и заморозки с потерей территорий", - уверяет он. И объясняет, что таким способом Киев пытается закрыть армии РФ продвижение вглубь Украины (до Збруча?) и выбить из Москвы согласие на прекращение войны по ЛБС и сдачу 20% украинских земель.
"Это – база, вокруг которой всё прыгает, потому что пока что ни от Зеленского, который заморозку официально назвал желательным вариантом завершения войны, ни от МИД, который в контексте мидлстрайков и дипстрайков тоже назвал прекращение войны успехом, от декларации трех основных наших союзников: Германия, Франция, Великобритания, где также заморозка указана как ставка этой войны, ничего не изменилось", - обращает внимание львовский телеведущий.
И еще раз подчеркивает, что картинки на украинском и европейском телевидении с пылающими российскими НПЗ и очередями на заправках являются только дымовой завесой, за которой ведутся договоренности о потере Донбасса. То есть, Украина отчаянно пытается зацепиться за мирные предложения в "духе Анкориджа", сообразив, что они были наиболее выгодными.
Пиарщики Зеленского привили патриотам вкус к террористическим ударам по российским городам и инфраструктуре настолько, что те просто перестали замечать катастрофы на фронте. И, по словам Остапа Дроздова, в начале года потеряли шанс на заморозку войны в том виде, который предлагали американцы. Нанюхавшись горелого российского бензина, украинцы получили головокружение от успехов и послали Трампа куда подальше с его мирными планами. И в результате получили потерю Константиновки и наступление армии России на Славянско-Краматорскую агломерацию.
"Освобождение в ДНР города Константиновка - это первый, но очень важный этап в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне", - подчеркнул и президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск СВО. Появление верховного Главнокомандующего в военной форме является сигналом, что игры в заморозку закончены и РФ готова идти до конца, реализуя цели спецоперации и беря под контроль все больше и больше украинских территорий - для обеспечения собственной безопасности. Недаром и сам Путин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев все громче говорят о зонах безопасности в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
А ведь пока Зеленского уговаривали согласиться на план Трампа, речь шла всего лишь о части территорий в Запорожской и Херсонской областях. Так что неудивительно, что Дроздов и ему подобные криком кричат о катастрофе на поле боя и требуют от украинской власти немедленно соглашаться на переговоры с Россией и скорей заключать мир - пока от Украины еще остается какой-то жизнеспособный "кусок", где националисты смогут "пануваты" хоть в каком-то виде. Но вот затягивание войны приведет к дальнейшему истощению, а то и к "растворению" Украины, которая частично станет Роcсией, а частично - "Малопольшей".
"Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь поживиться украинскими территориями", - подтвержает вероятность такого развития событий и Дмитрий Песков.
При таких вводных, нет никаких возможностей сохранить государственность, желто-блакитный флаг и тризуб. Вот и истерят всякие дроздовы с мосийчуками, требуя от Зеленского срочно идти на контакт с Москвой. При этом речь идет не о признании поражения, а о попытке завершить конфликт путем политических договоренностей до того, как переговорные позиции Киева могут совсем потерять ликвидность.
Для представителей украинского националистического лагеря принципиально важно, чтобы завершение войны происходило именно в формате соглашения, хоть и самого невыгодного. Но это все равно будет соглашение подписанное двумя сторонами, а не капитуляция и однозначный проигрыш Киева. Ведь при таком раскладе речь пойдет не только о военном разгроме (привет, демилитаризация!), но и о демонтаже режима, сложившегося после госпереворота 2014 года. А что это означает? Трансформацию государственных институций, изгнание из власти нациков и соросят, а также изменение гуманитарной, образовательной и культурной повестки под внешним контролем. И где ж будут харчеваться такие как Дроздов, Притула, Билецкий*, Ярош*?
Поэтому самые отпетые радикалы уже призывают своего гетмана сменить воинственную риторику на дипломатическую тогу. Без этого всех бандеровцев и русофобов очень быстро отправят на свалку истории. А без них проекту "Антироссия" наступит полный и окончательный северный пушной зверь.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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РоссияУкраинаКиевОстап ДроздовВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМИДНПЗЭксклюзив
 
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