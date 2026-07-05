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Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши
Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши - 05.07.2026 Украина.ру
Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о ситуации вокруг Украины и отношениях с Западом. Об этом 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-05T15:03
2026-07-05T15:03
2026-07-05T15:03
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Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь "поживиться" украинскими территориями, заявил Дмитрий Песков.Другие заявления пресс-секретаря президента:🟦 Россия сохраняет контакты с Соединёнными Штатами по существующим каналам и сейчас, когда продолжительное время не было визитов спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера;🟦 Удары киевского режима по территории России носят террористический характер. Атакуемые объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военной промышленности;🟦 ВСУ увеличили количество ударов по гражданским объектам из-за ухудшения положения на фронте;🟦 СВО продолжается как настоящая война из-за участия Запада;🟦 Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности на Украине из-за агрессивной сущности киевского режима.Также Песков назвал "ужастиками" публикации западной прессы о якобы вероятном ударе России по Польше и не исключил, что Киев пойдет на провокации в преддверии саммита НАТО.Владимир Зеленский не подтверждает потерю Константиновки, тогда как российская сторона приводит доказательства обратного. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, напомнил об условиях, при которых Зеленский мог бы приехать в Москву. Подробнее в материале Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, польша, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, стив уиткофф, нато
Новости, Россия, Украина, Польша, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Стив Уиткофф, НАТО
Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о ситуации вокруг Украины и отношениях с Западом. Об этом 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь "поживиться" украинскими территориями, заявил Дмитрий Песков.
Другие заявления пресс-секретаря президента:
🟦 Россия сохраняет контакты с Соединёнными Штатами по существующим каналам и сейчас, когда продолжительное время не было визитов спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера;
🟦 Удары киевского режима по территории России носят террористический характер. Атакуемые объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военной промышленности;
🟦 ВСУ увеличили количество ударов по гражданским объектам из-за ухудшения положения на фронте;
🟦 СВО продолжается как настоящая война из-за участия Запада;
🟦 Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности на Украине из-за агрессивной сущности киевского режима.
Также Песков назвал "ужастиками" публикации западной прессы о якобы вероятном ударе России по Польше и не исключил, что Киев пойдет на провокации в преддверии саммита НАТО.
Владимир Зеленский не подтверждает потерю Константиновки, тогда как российская сторона приводит доказательства обратного. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, напомнил об условиях, при которых Зеленский мог бы приехать в Москву. Подробнее в материале Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля
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