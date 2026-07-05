Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши - 05.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260705/peskov-predupredil-o-riskakh-dlya-ukrainy-iz-za-pozitsii-polshi-1081059348.html
Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши
Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши - 05.07.2026 Украина.ру
Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о ситуации вокруг Украины и отношениях с Западом. Об этом 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-05T15:03
2026-07-05T15:03
новости
россия
украина
польша
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
стив уиткофф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073372621_0:125:3012:1819_1920x0_80_0_0_fc032fe441433480f667be50a5423148.jpg
Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь "поживиться" украинскими территориями, заявил Дмитрий Песков.Другие заявления пресс-секретаря президента:🟦 Россия сохраняет контакты с Соединёнными Штатами по существующим каналам и сейчас, когда продолжительное время не было визитов спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера;🟦 Удары киевского режима по территории России носят террористический характер. Атакуемые объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военной промышленности;🟦 ВСУ увеличили количество ударов по гражданским объектам из-за ухудшения положения на фронте;🟦 СВО продолжается как настоящая война из-за участия Запада;🟦 Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности на Украине из-за агрессивной сущности киевского режима.Также Песков назвал "ужастиками" публикации западной прессы о якобы вероятном ударе России по Польше и не исключил, что Киев пойдет на провокации в преддверии саммита НАТО.Владимир Зеленский не подтверждает потерю Константиновки, тогда как российская сторона приводит доказательства обратного. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, напомнил об условиях, при которых Зеленский мог бы приехать в Москву. Подробнее в материале Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073372621_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_461065e5d53d13ccf40a2c3f59a1bd41.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, польша, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, стив уиткофф, нато
Новости, Россия, Украина, Польша, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Стив Уиткофф, НАТО

Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши

15:03 05.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о ситуации вокруг Украины и отношениях с Западом. Об этом 5 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Угроза дезинтеграции висит над Украиной, так как в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь "поживиться" украинскими территориями, заявил Дмитрий Песков.
Другие заявления пресс-секретаря президента:
🟦 Россия сохраняет контакты с Соединёнными Штатами по существующим каналам и сейчас, когда продолжительное время не было визитов спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера;
🟦 Удары киевского режима по территории России носят террористический характер. Атакуемые объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военной промышленности;
🟦 ВСУ увеличили количество ударов по гражданским объектам из-за ухудшения положения на фронте;
🟦 СВО продолжается как настоящая война из-за участия Запада;
🟦 Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности на Украине из-за агрессивной сущности киевского режима.
Также Песков назвал "ужастиками" публикации западной прессы о якобы вероятном ударе России по Польше и не исключил, что Киев пойдет на провокации в преддверии саммита НАТО.
Владимир Зеленский не подтверждает потерю Константиновки, тогда как российская сторона приводит доказательства обратного. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, напомнил об условиях, при которых Зеленский мог бы приехать в Москву. Подробнее в материале Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаПольшаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руСтив УиткоффНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:03Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши
14:44Принуждение, шантаж и казарменный сексизм: как украинок загоняют в ВСУ
14:29В Запорожье слышны взрывы. Новости СВО
14:17Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе
14:10Медведев назвал три области, где будет создана новая полоса безопасности
13:54Суд над Россией в стране тюльпанов: Европа нашла место для "спецтрибунала"
13:43"Снова отправим в небытие": Трамп пригрозил расправиться с серпом и молотом
13:24Почему главком ВСУ Сырский мечтает о наступлении ВС России на Чернигов и десанте в Одессу – Суздальцев
13:23Константин Меладзе тайно договаривается о возвращении в Россию и новых проектах
13:05Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне до исторического максимума
13:00Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля
12:58Минобороны: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне
12:40В Крыму топливо появилось на 112 заправках, в Севастополе лимит удвоили
12:00"Вокруг Булгакова": Иешуа и Солнце
11:51ВСУ пытались убить главу округа в Белгородской области. Новости СВО
11:26Электровоз, газоконденсат и цеха: что поразили ВС РФ в пяти областях Украины за двое суток
10:33Праздничный салют поджёг Бруклинский мост в Нью-Йорке
10:26Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явки
10:13Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля
09:59Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках Киеву
Лента новостейМолния