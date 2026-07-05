Украинское национальное военное кладбище размыло ливнем: могилы уходят под землю
© AP / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
© AP / Emilio Morenatti
Национальное военное мемориальное кладбище Украины не пережило сильного ливня. Об этом 5 июля сообщил Киевский эколого-культурный центр
Кладбище построили на месте, непригодном для захоронений: здесь почти отсутствует естественный водоотвод и дренаж. После ливня часть могил ушла под землю и погрязла в жидкой грязи, а вода образовала бурные ручьи.
"Один сильный ливень показал то, о чём экологи и гидрологи говорили давно: место выбрано с грубым игнорированием природных условий. Оно непригодно для кладбища. Впереди ещё осенние дожди, зимние оттепели, весенние паводки. Сейчас — несколько сотен захоронений. А что будет, когда их станет до 150 тысяч?" — предупреждают в КЕКЦ.
Именно на этом кладбище ранее перезахоронили нациста Мельника.
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