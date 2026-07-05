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Макрон после президентского срока может получить пост при миллиардере Ньеле
Макрон после президентского срока может получить пост при миллиардере Ньеле - 05.07.2026 Украина.ру
Макрон после президентского срока может получить пост при миллиардере Ньеле
Президент Франции Эмманюэль Макрон по окончании полномочий может занять специально созданную для него должность в структурах миллиардера Ксавье Ньеля. Об этом 5 июля пишет Le Journal du Dimanche
2026-07-05T18:48
2026-07-05T18:48
2026-07-05T18:48
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По данным издания, Макрон уже думает о том, чем займётся после истечения пятилетнего срока, и намерен сохранить влияние перед выборами 2032 года. "Перед возможным реваншем глава государства ищет политический трамплин. Настойчиво обсуждается сценарий: специально созданная должность с неясными очертаниями, связанная с Ксавье Ньелем", — говорится в публикации.Ньель поддерживает Макрона с 2017 года и мог бы предложить ему "идеальную возможность набраться терпения, не покидая игру". За кулисами эта сделка, как утверждается, уже продвинулась далеко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Россия, Украина.ру
Макрон после президентского срока может получить пост при миллиардере Ньеле
Президент Франции Эмманюэль Макрон по окончании полномочий может занять специально созданную для него должность в структурах миллиардера Ксавье Ньеля. Об этом 5 июля пишет Le Journal du Dimanche
По данным издания, Макрон уже думает о том, чем займётся после истечения пятилетнего срока, и намерен сохранить влияние перед выборами 2032 года.
"Перед возможным реваншем глава государства ищет политический трамплин. Настойчиво обсуждается сценарий: специально созданная должность с неясными очертаниями, связанная с Ксавье Ньелем", — говорится в публикации.
Ньель поддерживает Макрона с 2017 года и мог бы предложить ему "идеальную возможность набраться терпения, не покидая игру". За кулисами эта сделка, как утверждается, уже продвинулась далеко.
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