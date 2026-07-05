https://ukraina.ru/20260705/prinuzhdenie-shantazh-i-kazarmennyy-seksizm-kak-ukrainok-zagonyayut-v-vsu-1081059164.html
Принуждение, шантаж и казарменный сексизм: как украинок загоняют в ВСУ
Принуждение, шантаж и казарменный сексизм: как украинок загоняют в ВСУ - 05.07.2026 Украина.ру
Принуждение, шантаж и казарменный сексизм: как украинок загоняют в ВСУ
Женщины-военнослужащие ВСУ призвали соотечественниц к обязательной службе по примеру израильтянок. Об этом 5 июля сообщает The Times
2026-07-05T14:44
2026-07-05T14:44
2026-07-05T14:44
новости
украина
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
the times
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/90/1033909076_0:0:5908:3323_1920x0_80_0_0_63a9311c88749b6dbfec68ba3f5aa507.jpg
Однако сами же украинки признают: в армии им приходится сталкиваться с сексизмом и домогательствами. В ходе базовой подготовки мужчины смотрели на них свысока, кричали и "заставляли чувствовать себя ничтожествами".Ранее стало известно, что в Харьковской области женщин уже забирают на службу с помощью шантажа и угроз. Кроме того, украинкам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть их к подписанию контракта. Подробнее – в материале "Ваш выход, дамы": на Украине готовятся к мобилизации женщинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
харьковская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/90/1033909076_95:0:5200:3829_1920x0_80_0_0_6f2b57c529106be2e65992e478f5e8a3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, the times, украина.ру
Новости, Украина, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, The Times, Украина.ру
Принуждение, шантаж и казарменный сексизм: как украинок загоняют в ВСУ
Женщины-военнослужащие ВСУ призвали соотечественниц к обязательной службе по примеру израильтянок. Об этом 5 июля сообщает The Times
Однако сами же украинки признают: в армии им приходится сталкиваться с сексизмом и домогательствами.
В ходе базовой подготовки мужчины смотрели на них свысока, кричали и "заставляли чувствовать себя ничтожествами".
Ранее стало известно, что в Харьковской области женщин уже забирают на службу с помощью шантажа и угроз. Кроме того, украинкам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть их к подписанию контракта.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.