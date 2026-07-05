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Принуждение, шантаж и казарменный сексизм: как украинок загоняют в ВСУ

Принуждение, шантаж и казарменный сексизм: как украинок загоняют в ВСУ - 05.07.2026 Украина.ру

Принуждение, шантаж и казарменный сексизм: как украинок загоняют в ВСУ

Женщины-военнослужащие ВСУ призвали соотечественниц к обязательной службе по примеру израильтянок. Об этом 5 июля сообщает The Times

2026-07-05T14:44

2026-07-05T14:44

2026-07-05T14:44

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Однако сами же украинки признают: в армии им приходится сталкиваться с сексизмом и домогательствами. В ходе базовой подготовки мужчины смотрели на них свысока, кричали и "заставляли чувствовать себя ничтожествами".Ранее стало известно, что в Харьковской области женщин уже забирают на службу с помощью шантажа и угроз. Кроме того, украинкам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть их к подписанию контракта. Подробнее – в материале "Ваш выход, дамы": на Украине готовятся к мобилизации женщинВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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