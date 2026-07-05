https://ukraina.ru/20260705/iz-dnepropetrovska-v-kharkov-ne-zapravitsya-vs-rf-vybili-vse-azs-na-klyuchevoy-trasse-1081058887.html

Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе

Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе - 05.07.2026 Украина.ру

Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе

Российские войска уничтожили все автозаправочные станции на трассе из Днепропетровска в Харьков. Об этом 5 июля сообщает Telegram-канал INSIDER UA

2026-07-05T14:17

2026-07-05T14:17

2026-07-05T14:17

спецоперация

украина

днепропетровск

харьков

владимир зеленский

николай азаров

нпз

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"Ни одной целой заправки, вы нигде не заправитесь!" — заявил автор одного из видео, призвав водителей заправляться исключительно перед выездом из города. На публикуемых кадрах видны поражённые АЗС различных сетей страны.Удары по топливной инфраструктуре Украины набрали обороты в июне: только в ночь на 30 июня по всей стране было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн. Об этом – в материале Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассеРанее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал топливный кризис и обвинил в нём Зеленского: практически все НПЗ страны не работают.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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спецоперация, украина, днепропетровск, харьков, владимир зеленский, николай азаров, нпз