Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе
© telegram ukr_2025_ruНочью БПЛА нашей армии поразили ещё одну АЗС в Нежинском районе Черниговской области
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Российские войска уничтожили все автозаправочные станции на трассе из Днепропетровска в Харьков. Об этом 5 июля сообщает Telegram-канал INSIDER UA
"Ни одной целой заправки, вы нигде не заправитесь!" — заявил автор одного из видео, призвав водителей заправляться исключительно перед выездом из города. На публикуемых кадрах видны поражённые АЗС различных сетей страны.
Удары по топливной инфраструктуре Украины набрали обороты в июне: только в ночь на 30 июня по всей стране было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн. Об этом – в материале Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал топливный кризис и обвинил в нём Зеленского: практически все НПЗ страны не работают.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля
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