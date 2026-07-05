Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе - 05.07.2026 Украина.ру
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Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе
Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе - 05.07.2026 Украина.ру
Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе
Российские войска уничтожили все автозаправочные станции на трассе из Днепропетровска в Харьков. Об этом 5 июля сообщает Telegram-канал INSIDER UA
2026-07-05T14:17
2026-07-05T14:17
спецоперация
украина
днепропетровск
харьков
владимир зеленский
николай азаров
нпз
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"Ни одной целой заправки, вы нигде не заправитесь!" — заявил автор одного из видео, призвав водителей заправляться исключительно перед выездом из города. На публикуемых кадрах видны поражённые АЗС различных сетей страны.Удары по топливной инфраструктуре Украины набрали обороты в июне: только в ночь на 30 июня по всей стране было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн. Об этом – в материале Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассеРанее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал топливный кризис и обвинил в нём Зеленского: практически все НПЗ страны не работают.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, украина, днепропетровск, харьков, владимир зеленский, николай азаров, нпз
Спецоперация, Украина, Днепропетровск, Харьков, Владимир Зеленский, Николай Азаров, НПЗ

Из Днепропетровска в Харьков не заправиться: ВС РФ выбили все АЗС на ключевой трассе

14:17 05.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ruНочью БПЛА нашей армии поразили ещё одну АЗС в Нежинском районе Черниговской области
Ночью БПЛА нашей армии поразили ещё одну АЗС в Нежинском районе Черниговской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Российские войска уничтожили все автозаправочные станции на трассе из Днепропетровска в Харьков. Об этом 5 июля сообщает Telegram-канал INSIDER UA
"Ни одной целой заправки, вы нигде не заправитесь!" — заявил автор одного из видео, призвав водителей заправляться исключительно перед выездом из города. На публикуемых кадрах видны поражённые АЗС различных сетей страны.
Удары по топливной инфраструктуре Украины набрали обороты в июне: только в ночь на 30 июня по всей стране было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн. Об этом – в материале Июньский разгром: сколько АЗС потеряла Украина на ключевой трассе
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал топливный кризис и обвинил в нём Зеленского: практически все НПЗ страны не работают.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кладбищенский скандал, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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СпецоперацияУкраинаДнепропетровскХарьковВладимир ЗеленскийНиколай АзаровНПЗ
 
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