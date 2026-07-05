Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию - 05.07.2026 Украина.ру
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Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию
Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию - 05.07.2026 Украина.ру
Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию
Владимир Зеленский вновь потребовал от Запада ракеты-перехватчики и новые санкции против Москвы. Об этом 5 июля он заявил в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ
2026-07-05T17:54
2026-07-05T17:54
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запад
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"Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. У наших партнёров они есть. Сейчас нужна политическая воля, чтобы передать их Украине, прежде всего со стороны Соединённых Штатов. Пожалуйста, помогите сделать это возможным", — взмолился Зеленский.Он также призвал "не сбавлять санкционное давление", чтобы "у России было всё меньше возможностей адаптироваться к войне и она была вынуждена двигаться к переговорам".Ранее нелегитимный президент уже критиковал союзников за невыполнение обещаний и жаловался, что ВСУ нечем сбивать баллистические ракеты.О поставках Patriot Украине – в материале Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках КиевуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, ОБСЕ

Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию

17:54 05.07.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Владимир Зеленский вновь потребовал от Запада ракеты-перехватчики и новые санкции против Москвы. Об этом 5 июля он заявил в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ
"Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. У наших партнёров они есть. Сейчас нужна политическая воля, чтобы передать их Украине, прежде всего со стороны Соединённых Штатов. Пожалуйста, помогите сделать это возможным", — взмолился Зеленский.
Он также призвал "не сбавлять санкционное давление", чтобы "у России было всё меньше возможностей адаптироваться к войне и она была вынуждена двигаться к переговорам".
Ранее нелегитимный президент уже критиковал союзников за невыполнение обещаний и жаловался, что ВСУ нечем сбивать баллистические ракеты.
О поставках Patriot Украине – в материале Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках Киеву
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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