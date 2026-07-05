Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию
© REUTERS / Denis Balibouse
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский вновь потребовал от Запада ракеты-перехватчики и новые санкции против Москвы. Об этом 5 июля он заявил в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ
"Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. У наших партнёров они есть. Сейчас нужна политическая воля, чтобы передать их Украине, прежде всего со стороны Соединённых Штатов. Пожалуйста, помогите сделать это возможным", — взмолился Зеленский.
Он также призвал "не сбавлять санкционное давление", чтобы "у России было всё меньше возможностей адаптироваться к войне и она была вынуждена двигаться к переговорам".
Ранее нелегитимный президент уже критиковал союзников за невыполнение обещаний и жаловался, что ВСУ нечем сбивать баллистические ракеты.
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