https://ukraina.ru/20260705/zelenskiy-prizval-soyuznikov-dat-ukraine-rakety-dlya-patriot-i-usilit-davlenie-na-rossiyu-1081060468.html

Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию

Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию - 05.07.2026 Украина.ру

Зеленский призвал союзников дать Украине ракеты для Patriot и усилить давление на Россию

Владимир Зеленский вновь потребовал от Запада ракеты-перехватчики и новые санкции против Москвы. Об этом 5 июля он заявил в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ

2026-07-05T17:54

2026-07-05T17:54

2026-07-05T17:54

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"Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. У наших партнёров они есть. Сейчас нужна политическая воля, чтобы передать их Украине, прежде всего со стороны Соединённых Штатов. Пожалуйста, помогите сделать это возможным", — взмолился Зеленский.Он также призвал "не сбавлять санкционное давление", чтобы "у России было всё меньше возможностей адаптироваться к войне и она была вынуждена двигаться к переговорам".Ранее нелегитимный президент уже критиковал союзников за невыполнение обещаний и жаловался, что ВСУ нечем сбивать баллистические ракеты.О поставках Patriot Украине – в материале Скандал с Patriot: в Польше заподозрили правительство в тайных поставках КиевуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, обсе