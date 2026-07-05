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Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке

Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке - 05.07.2026 Украина.ру

Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке

Иностранные журналисты массово изъявили желание выехать в освобождённую Константиновку, чтобы лично наблюдать за гуманитарной акцией. Об этом сообщило Минобороны РФ

2026-07-05T16:37

2026-07-05T16:37

2026-07-05T16:37

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константиновка

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валерий герасимов

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александр коц

вооруженные силы украины

генштаб

минобороны

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"Более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населённый пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел", — заявили в ведомстве.При согласии украинской стороны Минобороны готово организовать работу иностранных журналистов. Накануне российское военное ведомство предложило прекратить обстрел города и провести гуманитарную акцию по передаче тел военнослужащих ВСУ. Предполагается, что она пройдёт с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.Об освобождении Константиновки начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к наступлению на Краматорско-Славянскую агломерацию — последний оплот киевского режима в Донбассе.Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, константиновка, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, владимир путин, александр коц, вооруженные силы украины, генштаб, минобороны