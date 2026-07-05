Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке - 05.07.2026 Украина.ру
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Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке
Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке - 05.07.2026 Украина.ру
Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке
Иностранные журналисты массово изъявили желание выехать в освобождённую Константиновку, чтобы лично наблюдать за гуманитарной акцией. Об этом сообщило Минобороны РФ
2026-07-05T16:37
2026-07-05T16:37
новости
константиновка
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
владимир путин
александр коц
вооруженные силы украины
генштаб
минобороны
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"Более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населённый пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел", — заявили в ведомстве.При согласии украинской стороны Минобороны готово организовать работу иностранных журналистов. Накануне российское военное ведомство предложило прекратить обстрел города и провести гуманитарную акцию по передаче тел военнослужащих ВСУ. Предполагается, что она пройдёт с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.Об освобождении Константиновки начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к наступлению на Краматорско-Славянскую агломерацию — последний оплот киевского режима в Донбассе.Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
константиновка
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новости, константиновка, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, владимир путин, александр коц, вооруженные силы украины, генштаб, минобороны
Новости, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Минобороны

Более 20 СМИ из разных стран хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке

16:37 05.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru ReadovkaКонстантиновка практически перешла под контроль ВС РФ
Константиновка практически перешла под контроль ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© telegram ukr_2025_ru Readovka
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Иностранные журналисты массово изъявили желание выехать в освобождённую Константиновку, чтобы лично наблюдать за гуманитарной акцией. Об этом сообщило Минобороны РФ
"Более двадцати редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населённый пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел", — заявили в ведомстве.
При согласии украинской стороны Минобороны готово организовать работу иностранных журналистов. Накануне российское военное ведомство предложило прекратить обстрел города и провести гуманитарную акцию по передаче тел военнослужащих ВСУ. Предполагается, что она пройдёт с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.
Об освобождении Константиновки начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к наступлению на Краматорско-Славянскую агломерацию — последний оплот киевского режима в Донбассе.
Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВладимир ПутинАлександр КоцВооруженные силы УкраиныГенштабМинобороны
 
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