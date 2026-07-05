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Не смешно, а страшно. В Британии развернулась война с русским мультфильмом "Маша и медведь"

Не смешно, а страшно. В Британии развернулась война с русским мультфильмом "Маша и медведь" - 05.07.2026 Украина.ру

Не смешно, а страшно. В Британии развернулась война с русским мультфильмом "Маша и медведь"

50 депутатов британского парламента, которые представляют все основные политические силы Соединенного королевства, обратились к министру культуры Лизе Нэнди с требованием запретить продвижение детского мультфильма "Маша и медведь" – заявляя, что он является инструментом "мягкой силы" Кремля.

2026-07-05T20:04

2026-07-05T20:04

2026-07-05T20:04

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британия

кремль

эрик гордон

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netflix

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эксклюзив

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Это случилось после того, как глобальный стриминговый сервис Netflix продлил контракт на трансляцию новых сезонов популярного мультика, который доступен для зрителей британской цифровой платформы ITVX.Такое решение вполне понятно с коммерческой точки зрения. Приключения маленькой девочки и бывшего циркового мишки давно полюбились зрителям всех возрастов, а одна из серий мультфильма официально занесена в книгу рекордов Гиннесса, потому что число ее просмотров превышает половину населения всей Земли. Но триумфальное шествие добрых сказочных героев вызывает яростное противодействие Киева, которому активно помогают европейские бюрократы"Этот мультфильм, основанный на традиционной русской народной сказке, является одним из самых популярных шоу всех времен на YouTube. Один из его эпизодов был просмотрен более 4,6 миллиарда раз. Однако сериал подвергся критике со стороны поддерживаемых Украиной организаций и министра иностранных дел Эстонии – как форма теневого российского влияния", – пишет про мультипликационный сериал "Маша и Медведь" британская газета The Guardian.Английский истеблишмент развернул настоящую политическую операцию, направленную на борьбу с детским мультиком. Во главе этой кампании стал Том Гордон, член парламента от Либерал-демократической партии, который прославился в Британии активной поддержкой законопроекта, направленного на легализацию эвтаназии."Маша и медведь" продвигает повестку, согласованную с Кремлем, среди детей начиная от трех лет. Netflix и ITVX транслируют шоу, которое открыто милитаризирует детей, подпитывает военную машину Путина и продвигает добрый образ России для огромной аудитории. Это неприемлемо и откровенно оскорбительно. Мы наблюдаем медленную нормализацию образа России через культуру, музыку и спорт. Нам и нашим союзникам нужен работающий межведомственный механизм, чтобы остановить эту нормализацию и реабилитацию России" – заявил Гордон.Британский парламентарий не просто добивается запрета "подрывного" мультфильма. Он требует создать специальный цензурный орган, направленный на то, чтобы зачищать информационное пространство Соединенного королевства, отменяя буквально все, что как-то связано с русскими и Россией.И эту безумную инициативу с готовностью поддержали сразу пятьдесят депутатов, представляющих Консервативную и Лейбористскую партию, либерал-демократов, зеленых, Партию Уэльса, а также шотландских националистов – которые, вероятно, полагают, что девочка Маша украла у них традиционную шотландскую юбку.Создатели мультика указывают на то, что в нем в принципе нет никакой политики. Но британские пропагандисты ставят им в вину шуточный эпизод, где Маша носит советскую военную форму времен Великой Отечественной войны, надевая на голову фуражку пограничника, которая ассоциируется у британских парламентариев с "головным убором НКВД".Эти претензии вызвали насмешки даже среди британцев. В соцсетях пишут, что Маша носит форму страны, которая была военным союзником Великобритании, спасая Лондон от неизбежного разгрома в противостоянии с Третьим Рейхом. А претензии к "милитаризации" образа мультипликационной героини называются британскими комментаторами вопиющим лицемерием – потому что у парламентариев нет претензий к другим мультикам, где мелькает американская или британская военная форма.Борьба против "Маши и медведя" приняла сейчас настолько серьезные обороты, что от нее пострадал даже политолог Марк Галеотти – широко известный эксперт, который считается в Великобритании одним из самых авторитетных специалистов по противодействию "российской угрозе".Галеотти рассказал об этом на страницах журнала The Spectator. Оказалось, его позвали в эфир государственного радио ВВС, чтобы прокомментировать парламентскую инициативу, направленную на запрет детского мультфильма. Политолог проявил в этом вопросе неожиданно адекватный подход. Накануне записи Галеотти дал понять, что считает борьбу против популярной сказки совершенно нелепой. Ведущие уговаривали его высказаться в подтверждение того, что "Маша и медведь" представляет для британцев угрозу. А после отказа эксперта просто-напросто не стали пускать в эфир – наглядно демонстрируя, чего на самом деле стоят разговоры о свободе слова в британских СМИ,"Неужели мы действительно должны поверить, что выбор одежды непослушного мультяшного персонажа промоет мозги поколению британских малышей, превратив их в пятую колонну Путина в дошкольном возрасте? Или проблема просто в том, что это очеловечивает русских? Чем дальше, тем глупее мы действуем. Новый железный занавес, разделяющий Россию и Запад, был возведен не Москвой, чтобы удержать своих людей внутри, а нами, чтобы не пускать их. И теперь мы наблюдаем появление наших собственных комиссаров, ненавидящих все веселое", – грустно резюмирует в своей статье Галеотти, который сам немало потрудился над созданием этого занавеса.История о борьбе против детской сказки, которую ведет сейчас британский парламент, почему-то кажется некоторым смешной. Но на самом деле она показывает, по какому страшному сценарию развиваются сейчас политические события в нацеленной на новую мировую войну Европе.Западные медиа приступили к системному расчеловечению своих потенциальных противников, признавая своими врагами даже несовершеннолетних детей. Это можно видеть не только на примере России. Аналогичный подход демонстрируется британской пропагандой по отношению к иранцам и палестинцам, которых убивают с молчаливого одобрения европейских политиков, не делая никаких скидок даже для невинных маленьких девочек."Ветеран британской журналистики Питер Хитченс задает сегодня на страницах Mail on Sunday очень неудобные вопросы по поводу двойных стандартов Запада. Он обращает внимание на то, что западная пресса, радостно комментируя убийство аятоллы Хаменеи в Иране, ничего не сказали по поводу смерти его годовалой внучки. Он просит представить, какой вой стоял бы в Европе, если бы Россия сделала то же, что американцы с школой для девочек в Минабе, или что израильтяне сотворили с Газой. В итоге Хитченс заключает – если британцы будут продолжать в том же духе, их ждет полная национальная катастрофа", – рассказывает об этом политолог Владимир Корнилов.И это будет логичным результатом безумной войны с веселым детским мультфильмом.

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россия, британия, кремль, эрик гордон, владимир путин, али хаменеи, netflix, youtube, the guardian, эксклюзив, мир без границ